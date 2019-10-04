Гороскоп «КП»: Как вы справляетесь с осенними недугами

Пожалуй, сезон простудных заболеваний можно считать официально открытым. Все вокруг начали тотально болеть. Об эпидемии говорить рановато, но вот задуматься о здоровье и профилактике уже пора. «Комсомолка» решила узнать, как звезды влияют на человека, подхватившего ОРВИ. Узнаем в гороскопе «КП».

Овен

Овны пытаются убедить всех вокруг, что абсолютно здоровы. Чихает так, что стены дрожат? Ерунда, всего лишь аллергия. Кашель? Фигня, просто поперхнулся. Нет у меня никакой температуры, просто у вас жарко, откройте окна! Очень упрямые и ответственные Овны ненавидят болеть, поэтому вполне способны прийти на совещание с бубонной чумой.

Телец

Телец держится до последнего, затем ложится в кровать и говорит: «Все, я умер, прощайте», не реагирует на звуки и внешние раздражители, при этом выглядит крайне фигово. Поэтому его близкие, по понятным причинам, начинают паниковать. Не стоит. Попробуйте сказать тельцу, что больничный не оплатят, контракт не подпишется, клиент срывается, и он выздоравливает в одно мгновение, будто его окатили из ведра живой водой.

Близнецы

Актерские способности даны Близнецам от природы. Это позволяет им все утрировать. Простая царапина становится «мне полруки отрезало», а обычный насморк превращается в обреченное «я не могу дышать». Казалось бы, это делает болеющих близнецов просто невыносимыми. Но нет! На второй день болезни им становится скучно бесконечно пить таблетки и закапывать нос, и они сами по себе выздоравливают.

Рак

Раки стоят до последнего. Обычно у них бывает два состояния «я здоров» или «кажется, я умираю». Второго состояния можно избежать, если убрать подальше интернет и медицинские энциклопедии. Ведь они способны найти у себя симптомы самых страшных заболеваний. Если Рак придумал себе болезнь, он сдаст все анализы, чтобы найти подтверждение своей правоты, но а если нет, то иммунитет нужно укреплять всегда. Терпите его рассказы, и может быть это когда пройдет.

Лев

Врачи любят львов. Ведь они крайне ответственные пациенты, которые относятся к своему здоровью очень трепетно. Еще бы, царю зверей не пристало сморкаться. Дома у Льва всегда есть разрекламированные препараты для профилактики всех болезней, в том числе от малярии, и неважно, что они живут, например, в Норильске. Но если Льва все-таки одолевает грипп, он не будет просто спокойно болеть дома, а достанет звонками коллег, потому что без него эти олухи все завалят, к астрологу не ходи.

Дева

А вот Дев, в отличие от Львов, врачи терпеть не могут. Ведь они — поклонники гомеопатии, диет, траволечения и прочих лженаук, которые противоречат принципам традиционной медицины. Для них дело чести доказать свою правоту и вылечить всех вокруг голоданием и травяными сборами. Что интересно, им это часто удается, и дело не в том, что заячий помет действительно лечит цистит, а в упертости и вредности этого знака Зодиака.

Весы

У Весов есть талант. Они хватают любые вирусы, находясь даже в бетонном бункере в костюме биозащиты. Болеют они часто, что мало влияет на их характер и поведение. Ну, опять заболел, ну, подумаешь. Купите мне вон тех вкусных противовирусных таблеток или порошочка с парацетамолом. И в путь. Целую всех через маску, приду через неделю, буду скучать.

Скорпион

Скорпион — знак очень внушаемый. Тем не менее от природы имеет сильнейший иммунитет. Так что если не говорить Скорпиону, что вокруг начался зомби-апокалипсис, он и вовсе не заметит никаких эпидемий. А если сказать, то он сразу же помчится прививаться от всех штаммов гриппа. Как бы там ни было, если представители этого знака заболевают, то справляются они с этим лучше, чем другие. Не завидуйте!

Стрелец

Стрельцы — стойкие солдатики. Идут по жизни со слоганом «некогда болеть», даже если уже свалились с температурой. Профилактикой заболеваний тоже не занимаются, ведь опять-таки — им некогда. Поэтому работодателю зачастую приходится выпихивать их из офиса на «больничный» с помощью охраны, чтобы те не заразили коллектив. Но стоит помнить, что по своей воле Стрельцы не покинут контору и уже на следующий день появятся на рабочем месте. Какая испанка, когда у меня дедлайны?

Козерог

Козероги — любители испытать свой организм на прочность. Зачастую бывают беспечны. Подумаешь, язва желудка, всего лишь один бокальчик и кусочек любимого стейка никому еще не навредил. Подумаешь, инфаркт, не преувеличивайте, у ребенка выпускной, выписывайте! Перелом? Отстаньте, уже взял путевки в Таиланд, главное — гипс не намочить, и все в порядке. В морг? А интернет там ловит? Ну ок, тогда.

Водолей

Водолеи подходят со всей ответственностью к лечению. Ведь они все знают лучше врачей. Они просто не могут ошибаться, ведь собственный организм не обманывает, в отличие от какого-то среднестатистического врача. В доме у Водолеев вы обязательно найдете аптечку, которая способна вызвать зависть фармацевта. Кроме стандартного набора лекарств, обязательно найдется какой-нибудь специально очищенный, выращенный на горном склоне аспирин урожая 1980 года.

Рыбы

Рыбы обожают драму и болеют просто виртуозно, как в кино. Нуждаются в повышенном внимании, жалости и вкусняшках, поэтому по максимуму стараются выжать из сезонной простуды. Опытные же Рыбы по нескольку раз переписывают завещание, когда видят на градуснике отметку выше 37 градусов. Если Рыбы слабым голосом шепчут вам: «Я в порядке, иди уже на свой корпоратив» - не верьте! Вам этого не простят, в лучшем случае —припомнят.