В Калининграде после полутора лет реконструкции открылась улица Баранова

В пятницу, 4 октября, в Калининграде открыли после реконструкции вторую очередь улицы Баранова. В обед пройтись по пешеходной зоне без строительных заборов прибыл губернатор Антон Алиханов, мэр Калининграда Алексей Силанов, целая процессия чиновников, а также представители акционерного общества ДОМ.РФ и консалтингового бюро «Стрелка».

Птичий рынок могут выкупить

Проходя мимо птичьего рынка, московские гости обратили внимание на дряхлые киоски, выстроившиеся вдоль улицы, и на вывеску с голубым слоном и крупными буквами: «Миллион друзей».

- Улица, конечно, выглядит завершенной и комплексной, - говорил на ходу Алиханов, но, заметив взгляды, обращенные на голубого слона, осекся. – Этот кусочек у нас, конечно, выбивается.

Уже в конце торжеств журналисты припомнили эту заминку и спросили у губернатора, намерены ли власти предпринять что-то в отношении этого инородного участка.

- У нас была просьба, мы хотели выкупить вот эту длинную торговую галерею и здание птичьего рынка, чтобы там обустроить тоже общественное пространство, - отреагировал Алиханов. - Была бы замечательная площадь. Но, к сожалению, на тот момент бюджетная ситуация, видимо, не позволяла.

По словам Алиханова, после реконструкции улицы Баранова, на которую было выделено 300 миллионов рублей, удалось сэкономить 40 миллионов.

- Будем просить чуть-чуть добавить и что-то с этим сделаем, - добавил губернатор. - Тоже займемся там благоустройством и соединим это пространство общим смыслом с улицей Баранова.

Антон Алиханов и Алексей Силанов на открытии улицы Баранова.Фото: Иван МАРКОВ

Три финальных кирпича

Вице-премьер Гарри Гольдман, тем временем, рассказал, что власти собираются сделать с брусчаткой, которую рабочие сняли с дороги при реконструкции.

- Мы тут уложили абсолютно новую брусчатку, а старую, историческую, мы будем использовать в другом нашем совместном проекте – при благоустройстве острова Канта, - пояснил он.

Остановку решили сделать у стенда с фотографиями, на которых показана улица Баранова до прихода строителей.

- На питерском форуме, когда включили один из слайдов, я не мог своим глазам поверить, - сказал Алиханов, обращаясь к гендиректору Фонда единого института развития в жилищной сфере на базе ДОМ.РФ Денису Филиппову. – Понимаю, что это было год назад. К хорошему все-таки быстро привыкаешь. У нас, кстати, есть хорошая концепция благоустройства вдоль ручья за бастионом Грольман…

Финишировала прогулка перед входом в башню Врангеля. Тут делегацию поджидала небольшая оборудованная сцена. После необходимых в таком случае речей Денису Филиппову, Антону Алиханову и Алексею Силанову строители вручили по киянке и строительной щетке, намекая, что нужно все-таки немного поработать руками и заколотить в мостовую по одной клинкерной плитке. Первыми с заданием справились Филиппов и Алиханов, а мэр Калининграда долго не мог оторваться от щетки, засыпая песок в швы.

Оркестр на открытии улицы Баранова.Фото: Иван МАРКОВ

Парк без маргиналов

Как только инструменты были брошены, подбежали журналисты, которым Алиханов объявил, что улица Баранова «больше не хоздвор рынка, а территория горожан».

- Многие в нашем городе просят о пешеходных территориях, о повороте к велосипедистам. Мы, мне кажется, в этом проекте в полной мере реализовали их чаяния, - объявил глава региона.

Тут же Алиханов сообщил, что в Калининграде в скором времени начнется реализация еще одного совместного проекта с акционерным обществом ДОМ.РФ и консалтинговым бюро «Стрелка».

- Сегодня мой советник Вячеслав Генне начинает двухдневное обсуждение реализации одного из совместных проектов с КБ «Стрелка», так называемого каштанового парка, который находится за башней Врангеля, по ту сторону ручья, - сообщил губернатор. – Мы надеемся, что после этого обсуждения мы в следующем году спроектируем и, может быть, уже к 2021 году приступим к его реализации.

Заметив округлившиеся глаза у некоторых корреспондентов, Алиханов продолжил:

- Вы видели, что парк в таком неприглядном состоянии находится, - добавил он. - К сожалению, не всегда правильно ориентированные личности там проводят свой досуг. Мы очень надеемся, что сможем превратить это место для досуга большего количества горожан, которые не только занимаются тем, чем занимаются сейчас там. К сожалению, пока это походит на такой традиционный досуг маргинальных элементов. Очень надеемся на то, что это прекратится.