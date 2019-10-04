О чем говорит Калининград: Озера переименовать, тарифы поднять, а "Балтику" превратить в парк!

Не те названия

Пожалуй, самой заметной темой недели стала инициатива председателя горсовета Калининграда Андрея Кропоткина переименовать два озера. Спикер тщательно изучил архивы и нигде не нашел документов, подтверждающих, что водоемы Пелавское и Шенфлиз кто-то когда-то официально так называл. "Названия просто прилипли", - констатировал Кропоткин, а значит вполне могут быть и должны быть переименованы. Тем более, что для слуха русского человека ни в слове "Пелавское", ни уж тем более в слове "Шенфлиз" нет никаких созвучий. Какие-то они "германизаторские".

Нет ничего удивительного, что эта инициатива задела калининградцев за живое. Во-первых, к обоим названиям многие горожане привыкли с детства, и улавливать в них что-то "германизаторское"... Это надо очень захотеть. Озера так называют в обиходе с советских времен, и никогда раздражения это не вызывало. Во-вторых, большие сомнения вызывает осмысленность переименований. Простой вопрос: зачем? Мы в Калининграде все остальные вопросы решили? С дорогами, с тротуарами, с пробками, с ливневками, с зарплатами и так далее? Нет. Ну вот и давайте займемся переименованием, когда на более важные вопросы ответим. Или не займемся.

ПОДРОБНЕЕ

А не поднять ли нам тариф?

Кстати о зарплатах. Недавние данные Росстата радовать нас никак не могут: с начала года реальные доходы населения упали более, чем на процент, а с 2010 года снизились, как минимум, на восемь процентов. Как победить эту негативную тенденцию, власти не говорят, зато всерьез задумались над тем, как еще больше подорвать уровень жизни.

По словам руководителя фонда капремонта Оксаны Астаховой, созрела инициатива поднять взнос на капитальный ремонт. Немного, всего на рубль. И последнее слово в этом вопросе - за депутатами областной думы. Мотивы не совсем понятны, если не считать мотивом то, что размер взноса не поднимался аж с 2015 года. Но так и доходы плательщиков взносов с 2015 года не увеличивались (см. выше). Где справедливость?

Отметим, что на следующий день после заявления о повышении тарифа Оксана Астахова написала у себя в Фейсбуке, что покидает свой пост. Можно предположить, что из-за неосторожно оброненного слова. А впрочем, вряд ли.

ПОДРОБНЕЕ

В Литве пересмотрели "Чернобыля"

Литва на уходящей неделе немного удивила. Хотя... За соседней республикой давно замечались некоторые не вполне понятные вещи. Помните же, как искали российский спецназ на литовских вокзалах и запрещали мужскому населению ходить в униформе? На этот раз в Вильнюсе провели масштабные учения, посвященные гипотететической ядерной угрозе, исходящей из Белоруссии.

По легенде учений, на Белорусской АЭС (еще, к слову, недостроенной) произошла авария. Радиоактивное облако поднялось ввысь и полетела в сторону Вильнюса. Пересекло территорию Литвы, частично накрыло Калининградскую область и затерялось где-то над Балтийским морем. Всё было по-серьезному, как сообщают очевидцы: в литовской столице выли сирены, народ бегал в поисках убежищ, как в "лучшие" советские годы, а за движением ядерного облако можно было наблюдать онлайн на сайте МВД Литвы.

Зачем все это, непонятно. Могу лишь предположить, что литовские власти сильно впечатлил сериал "Чернобыль". Не стоит его больше смотреть.

ПОДРОБНЕЕ

Был стадион, будет парк

И на закуску - новости спорта. Ну, почти.

До конца года должна закончиться реконструкция стадиона "Балтика". Бывшую футбольную арену, - между прочим, одну из старейших в России, -сейчас превращают в спортивно-рекреационный парк. Если посетите стадион, не узнаете: Северной трибуны больше нет, поле раскопано, словно под посевы картошки. Однако ожидаемый результат обнадеживает. На стадионе должен появиться комплекс спортивных площадок для разных видов спорта, в первую очередь, конечно, для футбола. Много всего интересного будет для детей. И историческая часть арены - Южная трибуна - будет сохранена.

Впрочем, болельщики "Балтики" со стажем (вероятно, помнящие калининградскую команду еще с тех времен, когда она "Пищевиком" называлась) сносом Северной трибуны не довольны. "Вы что сделали? Вы самую народную трибуну снесли!" - возмущаются в соцсетях. Я помню народную трибуну - в 80-х ходили на нее с отцом. На больших матчах на ней было не протолкнуться, трезвых там было мало, а пустые бутылки из-под водки кидали прямо через головы. Но, наверное, случалось и хорошее.

ПОДРОБНЕЕ