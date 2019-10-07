В Калининграде назвали лучшие рестораны

В Калининграде на террасе The View отеля Crystal House Suite Hotel состоялась торжественная церемония ресторанной премии "Пумперникель-2019" (16+) журнала "Балтийский Бродвей" (16+) . Калининградцы, сами рестораторы, местные и федеральные эксперты выбирали лучших из лучших в течение года, и, наконец, победители стали известны всем.

В этом году в премии “Пумперникель” появилось много новых номинаций, и одной из них стала “Инстаграмбл”, в жюри которой вошли популярные калининградские блогеры. Награду из рук одного из них — Александра Южды — забрал управляющий сети кофеен Port-o-coffee Андрей Бут-Гусаим.

- Признайтесь, у кого нет ни одной фотографии из этих кофеен, - заявил со сцены ведущий, и, кажется, таких среди присутствующих не нашлось.

“Народным выбором” второй год подряд стала сеть пиццерий “Папаша Беппе”. Министр туризма и культуры Калининградской области Андрей Ермак, вскрывая конверт, заявил, что сам является частым гостем в этих заведениях.

Егор Ривера, Елена Меркулова и Евгения Голомоуз.Фото: Светлана Андрюхина

Самым веселым заведением был выбран Piano Bar. Его владелец Владимир Кацман, получивший награду от директора фонда “Центр поддержки предпринимательства” Кирилла Лило, рассказал, какое внимание в его заведении уделяют формированию аудитории, которая и делает-то вечеринки в баре самыми веселыми.

Победу в номинации “Ресторанная легенда” одержала Dolce Vita. Управляющая Ольга Агеева получила приз вместе с теплыми воспоминаниями от главного редактора медиагруппы “Западная пресса” Любови Антоновой. “Лучшим малым заведением” признали "Кофейню №3", а приз получили ее совладельцы Дмитрий Скрябин и Илья Вареха. Еще одной новой номинацией стала “Официант года”, для которой сотрудники заведений записывали видео о себе и своей работе. Приз - колонку от компании “Ультра” - получил Артем Вальков из Park House. Со сцены он поблагодарил за ролик всю команду своего ресторана. В разгар премии оргкомитет ввел еще одну специальную номинацию “Лучшие гастрономические ужины”, и ее получил ресторан Hoffman. Шеф-повар Томас Сенкус, который получил награду от руководителя фирменных магазинов IQOS в Калининграде Михаила Гожолова, признался, что для него это стало неожиданностью, и пообещал проводить еще больше гастрономических вечеров. “Лучшим блюдом года” был признан Пьемонтский тар-тар ресторана “Угли”. Его отметили как региональные, так и федеральные эксперты. В тройке лучших оказались также La Storia и гастробар “Соль”. Главный приз в результате получили Павел Борисенко, Дмитрий Акулов и Руслан Биктимеров - создатели гастробара “Соль”!

Анна Смотрикова и Виталий Тимшенко получают приз "Лучшее блюдо года".Фото: Светлана Андрюхина

Победителя выбирали в четыре этапа: в первом были выявлены ТОП-50 лучших ресторанов путем народного голосования на сайте pumpernikel.org. Голосование длилось с 18 мая по 18 августа, за это время было отдано больше 13 тысяч голосов. Во втором этапе все рестораторы, вошедшие в ТОП-50, получили анкеты, в которых выбрали 10 фаворитов. Оргкомитет премии и приглашенные консультанты сократили топ до трех, в него вошли рестораны “Соль”, “Угли” и La Storia. Впервые за время существования премии победителя выбрали приглашенные эксперты. Шеф-повар, основатель компании Rivera People Егор Ривера, гендиректор компании "ПИР Экспо" Елена Меркулова и креативный директор “Завтрака Шефа”, преподаватель Novikov School Евгения Голомуз приехали в Калининграда и посетили заведения кандидатов, и в результате остановили свой выбор на “Соли”.

- Мы хотим отметить, что победитель - не просто ресторан, который следит за трендами и смело экспериментирует, но, что важнее, он - очень локальный, калининградский, ваш, — вручая главный приз, прокомментировала выбор жюри Евгения Голомуз.

Партнеры премии: Kärcher, “BMW Рус Моторс”, ПАО Сбербанк, Crystal House Suite Hotel, ресторан Hoffmann, туроператор “Цвет”, “Ультра”, “Калининград Ресторан Сервис”. Информационный партнер — медиагруппа “Западная пресса”.

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