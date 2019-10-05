Читатели «Комсомолки» выбрали «Лучшего учителя Калининградской области-2019 года»

Дорогие друзья! Завершился конкурс, организованный «Комсомолкой» и получивший огромный читательский отклик. Мы рады, что попали в точку! Вам, читатели, хочется рассказывать о любимых учителях, об их талантах, находках, творчестве, о том, как они «прорастают» в своих учениках.

В этом году для педагогов мы впервые провели конкурс на сайте www.kp.ru. И специально, публикуя правила участия, акцентировали внимание и кандидатов, и их болельщиков: мы надеемся на честное голосование! Конкурентная борьба вызвала много споров о накрутке голосов, о возможности вот таких результатов. Мы считаем некорректным обвинять кого-либо без доказательств. И по-прежнему надеемся, что итоги голосования все же честные, а дискуссии участников – свидетельство того, насколько важен труд учителя и его признание.

Друзья! Мы очень хотели сделать праздник. О добре. О преданности профессии. О любви к детям. Мы считаем, что праздник состоялся! Получили результат – вместе с вами!

Мы объявляем имя победителя конкурса «Лучший учитель Калининградской области – 2019». Елена Шарай, преподаватель музыки детской школы искусств «Гармония» Калининграда.

Елена ШарайФото: из архива героя публикации

Поздравляем Елену Петровну! Впереди у нас – знакомство с победительницей. Елену Шарай ждут специальные призы, общение с журналистами в прямом эфире радио «Комсомольская правда Калининград». Подробный отчет об этом знакомстве вы сможете прочитать в еженедельнике «Комсомольская правда» 10 октября.

Мы благодарим всех участников конкурса и поздравляем учителей с профессиональным праздником! Желаем вам сохранять в себе редкие качества - мудрость, доброту, великодушие, порядочность. Будьте счастливы! С Днем учителя!

Участник, занявший первое место, получит призы от книжной сети «Буквоед» и семейного итальянского ресторана LA STORIA.