Итоги конкурса стартапов "Бизнес Баттл": реальное производство победило IT-сектор

В Калининграде завершился первый в истории конкурс стартапов "Бизнес Баттл", организованный медиагруппой "Западная пресса" при поддержке регионального правительства. В финале, который проходил в отеле "Кристал Хаус", схлестнулись пять проектов, прошедших без потерь все предыдущие этапы. Заочный этап конкурса, стартовавший еще весной, сумели преодолеть 25 проектов из 80. Затем авторы этих стартапов в течение лета соревновались друг с другом в маркетинге и пиаре, доказывали свою финансовую состоятельность, способность выстоять в конкурентной борьбе и так далее. Все проекты были разбиты на пять команд, каждую из которых курировал наставник - опытный калининградский предприниматель.

Большинство пробившихся в финал проектов - три из пяти - представляли сферу IT, однако главные награды достались не им. Миллион рублей от банка ВТБ выиграл производственный проект Fish Collagen Pro из Светлого. Владимир Волков и его команда разработали, запатентовали и уже практически внедрили технологию переработки отходов рыбного производства. На выходе получается три продукта - рыбий жир, белковый гидролизат и минеральные белковые добавки. Всё это весьма востребовано у российских производителей аквакультур и сегодня почти исключительно импортируется. Теперь тенденция может быть сломлена. Стартап развивается под патронажем руководителя компании "За Родину" Сергея Лютаревича, и будущий завод Fish Collagen Pro появится, скорее всего, на территории этого предприятия. Миллион от ВТБ ребятам точно не помешает, хотя первоначальный объем инвестиций значительно выше - более 60 млн рублей.

- Спасибо огромное, - сказал Владимир Волков, получив награду. - Хочу в первую очередь поблагодарить наставника: Сергей Николаевич (Лютаревич - Ред.) пахал с нами как Папа Карло!

Команда Fish Collagen Pro.Фото: Александр Подгорчук

Второй главный приз - бесплатное обучение по программе MBA в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, выступившем одним из генеральных партнеров "Бизнес Баттла, - достался Алексею Полищуку за проект Super Food. Еще в начале года Алексей начал выращивать в Калининграде так называемую микрозелень, используя для этого теплицу своего дедушки. Сейчас он заметно нарастил объемы производства, добился многократного увеличения чистой прибыли, и продукция Super Food попала на прилавки торговой сети "СПАР-Калининград", которой руководит наставник Полищука в "Бизнес Баттле" Олег Пономарев.

- Я обычный человек и мне хотелось денег, но все же мне безумно нужно это образование, - сказал Алексей Полищук, получая сертификат на обучение из рук ректора Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергея Мясоедова.

Алексей Полищук демонстрирует образец своей продукции.Фото: Александр Подгорчук

Был отмечен также Юрий Лёшин, представлявший на "Бизнес Баттле" IT-проект "Умное пространство". Лёшин стал победителем общественного голосования, которое проходило на сайте конкурса, и в результате стал обладателем еще одного приза: промопакета на 250 тысяч рублей от медиагруппы "Западная пресса".

Соучредитель "Западной прессы" вручает приз Юрию Лёшину.Фото: Александр Подгорчук

Впрочем, как отметил на церемонии награждения Денис Бортников, вице-президент банка ВТБ - одного из генеральных партнеров "Бизнес Баттла", - в конкурсе проигравших не было.

- Тот, кто сегодня не получил приз, не проиграл, - заявил Бортников. - Финалист "Бизнес Баттла" узнал минимальные требования, которые нужны, чтобы продать свой проект. Те вопросы, которые сегодня в ходе финала задавали наставники и члены жюри, - это малая часть того, что спрашивают в банках, когда решается вопрос о предоставлении кредита. В "Бизнес Баттле" нет проигравших, все выиграли.

Жюри определяет победителей конкурса в "секретной" комнате.Фото: Александр Подгорчук

Согласился с такой оценкой и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он отметил, что правительство и дальше намерено поддерживать "Бизнес Баттл".

- Группа "Западная пресса" реализует уже не первый проект, до этого были социальные инициативы, теперь - связанная с бизнесом, - сказал губернатор. - И это хорошо. Но я немного расстроен тем, что мало проектов. Несмотря на то, что мы, Калининградская область, - федеральные лидеры по развитию малого бизнеса, этого мало. Деньгами ничего не решить, потому что все идет от людей. Если у нас будут ребята, которые предлагают что-то новое, все будет хорошо. Надеюсь, что "Бизнес Баттл" нам поможет раскачать ситуацию. И хочу пожелать, чтобы этот проект продолжался.