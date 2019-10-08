Новый консул Германии Ханс Гюнтер Маттерн: Дружелюбность калининградцев вижу везде

В Калининграде – новый генеральный консул Германии. Ханс Гюнтер Маттерн приехал к нам из Берлина, где в течение года изучал русский язык специально, чтобы подготовиться к новой работе.

- Я знал о своем новом назначении в Калининград, и мне дали возможность подготовиться в языковом плане, - говорит Ханс Гюнтер. - Непосредственно перед Калининградом я работал послом в Черногории, в начале 2000-х послом в Туркменистане. В промежутке в том числе в Афганистане, работал заместителем посла в Мексике и Швейцарии, а также внешнеполитическим советником у министра внутренних дел Отто Шили.

По словам консула, Калининград произвел на него приятное впечатление.

- Прежде всего обратил внимание на дружелюбность калининградцев. С ней встречаешься везде: и на улице, и в общепите.

На официальном приеме в честь Дня германского единства Ханс Гюнтер Маттерн признался, что в Калининграде его порадовала инфраструктура.

- Отрадно видеть много зелени, и да, велосипедные дорожки, так как я передвигаюсь большей частью пешком и на велосипеде, - сказал консул.

- Каким вопросам вы будете уделять внимание, работая генеральным консулом в Калининграде?

- В консульском патенте Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер обозначил мои задачи прежде всего в области культуры и экономики. Буду очень рад реализации совместных проектов как с официальными структурами, так и неправительственными организациями. Например, с 17 по 20 октября в Калининграде пройдет 9-й фестиваль неигрового кино «Территория кино». Важность культурных проектов невозможно переоценить, они ведь способствуют межкультурному диалогу, лучшему взаимопониманию между людьми и народами, делают нас значительно ближе. Так что будем уделять таким инициативам особенное внимание.

- С каждым годом число выданных немецких виз растет. Это связано с запросами калининградцев?

- В 2018 году генеральным консульством было выдано 22 429 шенгенских виз, дающих право на гостевые, туристические и деловые поездки, в 2017 году – 25 335, но эти цифры не свидетельствуют о падении интереса к моей стране. Хотя общее количество виз уменьшается, увеличивается процентное соотношение многолетних виз. Если, например, в 2017 году мы выдали 360 пятилетних виз, то в 2018 году их количество уже составляло 507. Это касается и других многолетних виз.

Положительная динамика наблюдается и в количестве выданных национальных виз, которые позволяют находиться длительное время в Германии, например, учиться и работать. В 2018 году их получили 578 калининградцев.

Таким образом, можно сказать, что интерес калининградцев к Германии остается стабильным, что не может не радовать.

- Прочитал в вашей биографии, что после работы в Берлине в министерстве внутренних дел вам дали длинные каникулы на год. Как отдыхает дипломат, если у него есть целый год?

- Я очень много путешествовал на поезде по Германии, посетил всех своих друзей, потому что, работая за границей, это не всегда получается. Ходил на различные культурные мероприятия. Много читал.

- Вы родом из Бонна, родного города знаменитого композитора Бетховена. Наверное, у вас к нему и его музыке особенное отношение?

- Конечно. Это величайший композитор. Хотя мне нравится и рок-н-ролл, и латиноамериканская танцевальная музыка, и джаз. Но даже группа The Rolling Stones, которая мне очень нравится – это карлик по сравнению с Бетховеном или Чайковским.

- У нас знаковой фигурой выступает Кант. Уже побывали в Кафедральном соборе, в музее Канта?

- Я успел побывать на острове Канта, на могиле философа. В самом соборе еще не был. Там как раз шел концерт. Но обязательно наверстаю.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ханс Гюнтер Маттерн родился в 1958 году в Бонне. В 1977 – 1983 изучал юриспруденцию в университетах Бонна, Женевы и Фрайбурга-в-Брайсгау. Проходил стажировку и работал в адвокатской конторе в Мехико. Работал в посольствах Колумбии, Мексике, Туркменистане, Афганистане, Швейцарии, Черногории.

С 2019 года – генеральный консул в Генеральном консульстве Германии в Калининграде.