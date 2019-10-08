Последнее слово генерала Косенкова: «Я невиновен, уголовное дело сфабриковано»

Большой авторитет

Личность генерала Бориса Косенкова известна не только в Калининграде, но и в Москве. Он был начальником политуправления 11-й армии. В 1991 году открыто поддержал путч ГКЧП, тем не менее это не отразилось на его карьере. После выхода на пенсию, продолжил активно заниматься общественной работой в качестве председателя областного Совета ветеранов войны, вооружённых сил и правоохранительных органов. Занимал пост советника губернатора Калининградской области, награжден янтарным крестом ордена «За заслуги перед Калининградской областью». Неудивительно, что известие об аресте Бориса Андреевича в связи с подозрением в убийстве своего тестя 84-летнего Александра Яковлевича Шишкина в октябре 2017 года для многих стало шоком. На тот момент генерал уже ушел с руководящего поста, отдыхал дома.

Близко знающие семью Косенковых по совместной работе искренне сожалели:

- Зря, Ирина (супруга генерала - Ред.) оставляла своего отца один на один с Борисом Андреевичем. У генерала еще тот характер…

А кто знал, что может произойти?! И мало кто верил, что следствие дойдет до суда и обвинительного приговора.

Трагическая история

После первой публикации в «Комсомолке» о резонансном уголовном деле в редакцию обратилась бывшая супруга генерала Ирина Шишкина (после развода она взяла девичью фамилию).

– Я подала на развод, после того, как стало ясно, что папа умер не своей смертью, - рассказала она. - Мы прожили в браке четыре года. Борис Андреевич на момент нашего знакомства был вдовцом, а женат был два раза. Обе супруги умерли. Ему нужна была рядом женщина. Он приходил ко мне на работу, сначала это были деловые отношения, а затем стал ухаживать. Когда сделал предложение, я поставила условие: у меня два любимых человека – отец и сын. У сына молодая семья. Решили, что сын остается в моей квартире, а мы с папой переезжаем в «генеральскую» в Московском районе. Борис Андреевич согласился. Была свадьба, на которую Косенков не захотел приглашать единственную родную дочь Ирину. Они тогда были в ссоре и не общались. Жили мы поначалу нормально, но муж с 2015 года часто и сильно выпивал, а во хмелю становился агрессивным. Папа мой тяжело болел, онкология, но мог себя обслужить. Поверьте, муж никогда за ним не ухаживал. И Бориса Андреевича стало раздражать, что больному отцу я уделяю много времени.

10 октября 2017 года Ирина Александровна собралась на работу. Отец попросил помыть ему голову. Дочь спросила: «Как ты себя чувствуешь?». Александр Яковлевич, ответил, что нормально. А супруг к завтраку не вышел. Накануне был день пожилого человека, крепко отмечал с друзьями.

- У меня было дурное предчувствие, поэтому с работы вернулась пораньше. Захожу в комнату к отцу, он лежит, горит свет. На лице и руках синяки, изо рта – сукровица, ссадины на верхней губе. - вспоминает Ирина. – Я к папе бросилась. Пульса и дыхания не было. Выскочила в комнату к мужу: «Что случилось?!»

Дочь вызвала «скорую», позвонила родным. 13 октября в морге БСМП установили, что смерть носит криминальный характер. У Александра Шишкина была переломлена гортань. Уголовное дело возбудили по статье 105 части 1 «Убийство». Генерала Косенкова задержали, поместили в СИЗО. Он написал явку с повинной.

Но 28 ноября 2017 года следователь переквалифицировал действия фигуранта на часть 1 статьи 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Из-под стражи генерала освободили и поместили под домашний арест. 7 февраля 2018 года меру пресечения заменили подпиской о невыезде.

Параллельно начался процесс по «возврату» имущества. Бывшую жену генерал пытался представить мошенницей. 9 декабря 2018 года в суде Гурьевского суда района рассмотрели иск генерала. Тот просил признать недействительным договор дарения супруге трех земельных участков и загородного дома, подписанный «под влиянием заблуждения». Но получил отказ.

Лучшая защита - нападение

После задержания генерала его дочь Ирина Борисовна Косенкова активно занялась защитой отца, ведь она профессиональный юрист, работала следователем, отлично знает подноготную следствия и дознания. Кроме того, в деле работали адвокаты. И в суд и прокуратуру пошли жалобы. Суть их сводилась к тому, что генерал сам себя оговорил, ему подсунули явку с повинной, в деле имеются факты фальсификации и подлога документов. Но попытки судиться со следственными органами потерпели фиаско.

Апелляционная инстанция Калининградского областного суда отказала генералу в удовлетворении его жалоб и признала законными следственные действия, а дочерей покойного Шишкина - потерпевшими. 17 сентября 2018 года уголовное дело поступило на рассмотрение в суд Московского района. Состоялось около 40 заседаний. Процесс откладывался не раз по причине «слабого» здоровья подсудимого.

С начала процесса генерал не признавал свою вину, но она была доказана. Косенкова признали виновным в «в умышленном причинении смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Генералу грозило до 15 лет, государственный обвинитель запросил 6,5, а в итоге 3 октября Борис Косенков получил 3 года колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил. Защита обжалует приговор, а потерпевшие нет, они просто смертельно устали от судебных разбирательств.

- Будем настаивать на выплате компенсации в рамках гражданского судопроизводства. Заявляли иск на полтора миллиона, - сообщила «Комсомолке» Ирина Шишкина.

«Огромные связи»

Такого громкого судебного процесса в буквальном смысле калининградские судьи не припомнят: крики, театральные сцены… Генерал и его дочь бравировали своими связями, не стеснялись в выражениях. Приведем несколько показательных цитат из зала заседаний.

Ирина Косенкова: «На скамье подсудимых сидит человек, который всей своей жизнью доказал, что он честно и добросовестно исполняет свой долг. Он генерал-майор в отставке. Этот человек имеет огромные связи, но мы их не подключаем! Лишь только потому, что я считаю, что на скамью подсудимых должен сесть следователь и адвокат».

Из последнего слова генерала: «Виновным себя я не признаю. Уголовное дело сфабриковано и носит заказной характер. В обвинении нет мотива, нет улик, нет доказательства – одно словоблудие. О противозаконных грязных методах работы следствия и правоохранительных органов Московского района станет известно начальнику следственного комитета и генеральному прокурору России. Подлость, коварство и предательство бывшей жены для меня очевидно. Ваша честь, прошу принять справедливое решение и оправдать. Я невиновен».

Рудольф Алексанян член областной комиссии по помилованию, рассказал «Комсомолке», что еще задолго до приговора, к нему обращались за поддержкой знакомые генерала Косенкова.

- Вообще они рассчитывали на условный срок, на оправдание, - говорит Алексанян. - Но, послушайте, убит достойный, честный человек! Александр Яковлевич Шишкин служил в дальней авиации, 48 лет летного стажа. Ушел на пенсию в звании майора. Штурман 1-го класса. Он был наставником у Петра Дейнекина, ставшего генералом армии и главнокомандующим ВВС России. И вот его убийца получает три года, а срок скостят на время содержания генерала под арестом! За кражу курицы могут дать больше...