Как Брежнев калининградских рыбаков на трудовые подвиги вдохновил

«Москва. Кремль. Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Телеграмма».

И далее – рапорт «дорогому Леониду Ильичу» о выдающемся успехе трудового коллектива или отдельно взятого работника. А следом – ответ Брежнева. И все это – на первой странице газеты, на самом видном месте.

Такая публичная переписка в советской прессе с генсеком стала одной из примет времен «застоя». Приметой настолько яркой, характерной, что писатель Сергей Довлатов даже уделил ей целую главу в своем «Компромиссе». Гомерически смешное и пронзительно грустное повествование об эстонской доярке Линде Пейпс, которая в июне 1976-го сообщила главе государства о том, что «надоила с одной коровы рекордное число молока», – едва ли не лучший из рассказов Довлатова. Эту историю блестяще экранизировал Станислав Говорухин в своем последнем фильме «Конец прекрасной эпохи».

Впрочем, в «Компромиссе» действительность все-таки художественная, а позиция автора – неприятие. В жизни же рапорты Леониду Ильичу нередко писали искренне, от души. И к ответам его, пусть и казенным, шаблонным, «виновники торжества» относились трепетно. Брежневское поздравление воспринималось как особая награда, газета с ним становилась семейной реликвией.

Вырезать и сохранить!

В октябре 1974 года экипаж морозильного рыболовного траулера «Аргунь» Калининградской базы экспедиционного флота досрочно выполнил пятилетний план. Да не просто выполнил – наши земляки выловили и переработали рекордное количество рыбы. Вот и было решено отбить телеграмму в Москву. Затем, как и полагалось по законам этого «эпистолярного жанра», пришел ответ: «Дорогие товарищи! С большим удовлетворением узнал из вашей телеграммы о замечательной трудовой победе экипажа траулера…»

10 октября 1974-го телеграмма была опубликована в «Калининградской правде». К слову, этот номер сразу стал раритетом. И в архивных подшивках можно встретить экземпляры с аккуратно вырезанным поздравлением от товарища Брежнева…

А накануне, 9 октября 1974-го, во Дворце культуры рыбаков (ныне – Музыкальный театр) состоялся многолюдный митинг. Правда, без героев дня – экипаж «Аргуни», возглавляемый капитаном-директором Героем Социалистического Труда Григорием Носалем, еще находился на промысле. Сначала представители коллективов предприятий рыбной промышленности региона «с чувством глубокого удовлетворения» прослушали речь первого секретаря обкома Николая Коновалова. «Сегодня мы собрались по случаю необычного, волнующего события», – и так далее. А потом участники митинга утвердили текст еще одной телеграммы Брежневу. Мол, ваше приветствие – огромная радость, и мы сделаем все необходимое для претворения в жизнь исторических решений ХХIV съезда КПСС. Она тоже была опубликована в «Калининградке» – рядом с посланием Брежнева.

«Историческая телеграмма» была опубликована в «Калининградской правде» 10 октября 1974 года.Фото: Архив автора

Под грифом «секретно»

А потом еще начались собрания «на местах». Отчет о них долгие годы был под грифом «секретно». Однако срок давности вышел. Что же таилось в том документе?

Воодушевленные успехом «Аргуни» работники «Мортрансфлота» пообещали выполнить план на два дня раньше, сэкономить 1600 тонн горюче-смазочных материалов (вместо заявленных ранее 1500) и довести годовой улов кальмаров до 800 тонн на судно. На автобазе управления рыбной промышленности решили на пять дней быстрее справиться с планом перевозок, перевезя сверх намеченного еще 80 тысяч тонн грузов. В конторе «Запрыбсбыт» обязались «закрыть» план на день раньше, дополнительно отгрузив тысячу тонн рыбопродукции и 500 тысяч условных банок консервов. А курсанты радиотехнического факультета высшего инженерного морского училища вызвали «Аргунь» на соревнование за досрочное выполнение взятых соцобязательств. Ребята обещали завершить учебный процесс только на «хорошо» и «отлично»…

Такие, в общем, там скрывались тайны мадридского двора. Зачем же на этой безобидной бумаге стоял гриф «секретно»? Да просто положено так было поступать с обкомовскими документами – вот все подряд и «секретили». Что, впрочем, ничуть не умаляет трудовых свершений наших земляков-рыбаков. И, независимо от телеграммы Брежнева, тогдашний успех «Аргуни» – одна из славных страниц в истории Калининградской области.