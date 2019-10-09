Назад в 90-е: в Калининграде снова сливают бензин и вскрывают машины

В сентября и начале октября в калининградских интернет-сообществах стали появляться сообщения про "90-е, которые возвращаются". У одних слили бензин, у других сняли зеркала, а на улице Тихорецкой машина за ночь вообще осталась без переднего бампера. Действительно ли город захлестнул новый виток автомобильной преступности и как защититься от нежелательных вмешательств, выяснили в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Полиция: «За двое суток вскрыли 17 машин» 00:00 00:00

- Проблема есть, - признал начальник службы участковых уполномоченных Ленинградского района, подполковник полиции Василий Маликов. - За последние два месяца было три-четыре сообщения о сливе бензина во дворах многоэтажных домов. По фактам проводились проверки, но мы не можем квалифицировать эти деяния как уголовно-наказуемые ввиду незначительности ущерба.

В полиции уверены, что бензин сливают «молодые люди, которым не хватает денег, чтобы покататься на мопеде». Но в конце прошлого месяца в Калининграде поработали и профессиональные воры: за двое суток на территории Ленинградского района вскрыли 17 автомобилей, похожих на такси — рассчитывали на выручку в салоне. Банду уже задержали, это оказались недавно освободившиеся уголовники.

- Первое правило - убирать с видных мест все ценное, - говорит президент ассоциации такси Калининградской области Павел Кулешов. - Если водитель оставил планшет на виду, то могут и взломать дверь.

А как же сигнализация? Оказывается, от потери бензина она не убережет, ведь в штатной системе стоят датчики удара, которые срабатывают на вибрацию.

- Если аккуратно открыть лючок, датчик не сработает, - говорит специалист по сигнализациям Сергей Винтулькин. - Но можно поставить датчики прямо на лючок бензобака, они сообщат о его открытии. Бывают емкостные датчики для зеркал — если их начнут откручивать, хозяину придет сообщение. А вот ультразвуковые датчики не советую: кошка зайдет под машину, сосед пройдет мимо, а вы будете всю ночь бегать к автомобилю.

Информация к размышлению: сигнализация с обратной связью в Калининграде стоит от 15 до 80 тысяч рублей. Самую простую можно поставить за 8. Но починить поврежденный бензобак все равно будет дешевле: по словам руководителя калининградского техцентра Владимира Скрябина, ремонт обойдется в 3-7 тысяч рублей, в зависимости от марки автомобиля. При этом сам он уже несколько лет не слышал о взломах бензобаков. В том, что «лихие 90-е» остались в прошлом, уверен и председатель калининградского филиала Всероссийского общества автомобилистов Олег Карпов. Хотя лучшей защитой машины все равно считает гараж или платную стоянку.

Сами калининградские водители советуют ставить машину лючком к стене. Ну а в полиции говорят, что круг людей, которые занимаются воровством из автомобилей, зачастую известен. Потому в расследованиях очень помогают видеорегистраторы или парковка на участках с видеонаблюдением.

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