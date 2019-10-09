Как составить свою родословную "до седьмого колена" и сколько это может стоить

В двадцать первом веке россияне вошли во вкус изучения своих родословных. Но если вы хотите нарисовать личное семейное древо хотя бы до четвертого колена, готовьте большие деньги и учтите: в Калининграде это сделать сложнее, чем в других регионах страны. О этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказала руководитель центра регионоведения Областной научной библиотеки Светлана Постникова.

Если мы не знаем о корнях, семья слабеет 00:00 00:00

- Калининград в свое время был заселен и осваивался переселенцами из более чем двадцати субъектов СССР. Потому наши архивы не всегда могут дать ответы по третьему поколению, пути ведут в Кировскую и Брянскую области, на Украину и в Белоруссию, в Чувашию и Мордовию. Я сама только в этом году выяснила свое четвертое поколение, и то - работая в национальном архиве, благодаря связям и доступу к метрическим книгам. Наконец выяснила имена своих прадедушек и прабабушек: это примерно 1870 год, - рассказывает Постникова.

Среди членов Калининградского историко-родословного общества, которое заседает в областной библиотеке, абсолютный рекорд - десять поколенных росписей. Кстати, начинать поиски корней историки советуют именно с библиотек, которые методично приобретают или получают в дар литературу генеалогического характера. Но иногда родословная может стоить, как квартира.

- Копии в архивах стоят от 30-50-100 рублей (один лист). А еще вам нужны сканы, поиск по документам… Все это выливается в тысячи рублей. Судя по объявлениям в интернете, от трех до десяти поколений можно выяснить за миллион рублей и выше, а работы займут несколько лет. Но те, кто приходит на заседания родословного общества, «копают» сами, ежемесячно получая профессиональную помощь от замдиректора архива Калининградской области, - говорит специалист.

Проще всего иметь дело с дворянскими родословными, ведь этот класс оставил о себе хорошо фиксированную память. С крестьянством намного сложнее: тут на помощь приходят метрические книги, исповедные документы и ревизские сказки - перепись населения с 1718-го года. Правда, иногда данные представлены только по мужчинам, да и фамилии были не у всех. Конечно, когда все архивы в нашей стране оцифруют, поиск предков станет более быстрым и дешевым. Но зачем человеку искать свои корни? Светлана Постникова считает, что для опоры.

- Двадцать первый век на дворе. Многие семьи сталкиваются с трудностями, не всегда с честью из них выходят. Иногда хочется найти опору, которой могут стать корни. Некоторые, особенно пожилые, возражают: зачем копаться в прошлом? Разные были времена в бурном двадцатом веке, но каждое сведение важно, даже если это политические или уголовные статьи, - говорит специалист по родословным.

Кстати, в Калининградской областной научной библиотеке есть диск с Книгой памяти жертв репрессий, и практически всем обратившимся потомкам репрессированных помогли найти информацию о предках. Многие данные, с которыми историки сталкиваются, они не могут использовать в своих научных работах по этическим мотивам.

Специалисты центра регионоведения помогают и немцам, которые до сих пор ищут потерянных во время войны и депортации родственников. Основной источник сведений - адресные книги, хотя часто запрашивают информацию о малоизвестных населенных пунктах в Восточной Пруссии. А один бывший землевладелец наоборот подарил обществу два тома своей родословной, которую семья заказывала у известного немецкого историка. У этого человека было большое имение во Фридланде, семья владела не только недвижимостью, но и предметами искусства.

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