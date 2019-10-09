Кисель, «Буратино» и другие: 5 культовых продуктов советского детства

1. Неегипетские «пирамиды»

Молоко в картонных пирамидальных пакетах сегодня можно считать одним из самых узнаваемых атрибутов эпохи «первого в мире государства рабочих и крестьян». Кстати, благодаря ему советские люди впервые познакомились с изделиями всемирно знаменитой шведской фирмы «Tetra Pak», которая поставляла в нашу страну эту упаковку. Качества, надо признать, действительно европейского, хотя даже такие крепкие пакеты отечественные грузчики с их любимым принципом «бери больше, кидай дальше» умудрялись повреждать. Транспортировались тетрапакеты, кстати, в специальных железных решетчатых контейнерах с ячейками соответствующей формы.

В зависимости от жирности молока и вида молокопродуктов (в пирамидках продавался также кефир, а перед Олимпиадой-80 освоили еще и выпуск сливок) использовалась различная цветовая гамма. Принцип тот же, что и для стеклянных бутылок с их крышечками из фольги. Емкость пакетов варьировалась: были по 0,25 л., полулитровые и литровые.

- Наверняка бутылочное и пакетное молоко в те годы было одной консистенции, строго соответствовавшей ГОСТу, - размышляет калининградка Евгения Сидоренко. – Это строго контролировалось. Но нам, детям казалось, что в тетрапакетах молоко вкуснее. Не знаю, почему – может, как раз из-за тары, которая будто бы придавала содержимому специфический привкус.

Находились знатоки, которые уверяли, что пирамидальная форма способствует лучшей сохранности содержимого. Но это ерунда, молоко в тетрапакетах прокисало ровно в те же сроки, что и бутылочное.

2. «Дружба» не только на троих

Плавленый сырок - вот уж воистину один из самых советских продуктов! Наиболее известным представителем этого вида продуктов, безусловно, является знаменитая «Дружба». Во всяком случае, самым массовым – видимо, в силу своего незатейливого состава. Хотя надо сказать, что выпускались и копченые плавленые сырки, а также с добавлением тмина, мускатного ореха, перца и прочих пряностей.

Над «Дружбой» сотоварищи любили глумиться советские юмористы, потому что такие сырки являлись едва ли не самой излюбленной закуской в случае, если надо было по-быстрому «сообразить на троих» где-нибудь в ближайших кустах или подворотне. Стоили-то недорого: 100-граммовый обходился в 26 копеек, но были и весом 62 грамма – те вообще продавали за 15 копеек. Одного большого мужикам вполне хватало, чтобы занюхать-заесть поллитровку «беленькой». Под «сырковую» страсть выпивох подвели и вполне научное обоснование. Дескать, высокое содержания жира и молочная основа смягчают эффект воздействия водки.

- Ну а нас интересовали совсем другие - десертные плавленые сырки, - рассказывает Юрий Олейников. – Например, лимонный или шоколадный. Последний – это вообще объедение, вкусней него было, разве что, шоколадное же масло.

3. Без сои и пальмового масла

Кстати, о шоколаде. Рожденные и выросшие в СССР не дадут соврать, что тогдашний шоколад и то, что этим словом именуют сегодня – это небо и земля. Во-первых, о столь популярном сегодня у производителей продукте, как подсолнечное масло, советский пищепром даже не слышал. Во-вторых, не принято было злоупотреблять и другой нынешней «палочкой-выручалочкой» - соей. Только натур-продукт во всем его многообразии, с которым даже теперешнему ассортименту, пожалуй, не тягаться.

- Даже шоколадные батончики были действительно шоколадными, - подтверждает Игорь Владимировский. – А уж если еще и с шоколадной начинкой!.. Помню одну из этикеток с изображением поединка двух конных рыцарей. Такой батончик особенно занятно было жевать, глядя на черепичную крышу господствовавшей над нашим поселком старой кирхи и давая волю детской фантазии.

Имелся еще один немаловажный для вкусовых качеств советского шоколада фактор. Поддерживая развивающиеся страны, декларировавшие приверженность идеологии социализма, Советский Союз в обмен на поставляемую им технику и прочие товары сплошь и рядом получал вместо твердой валюты, которой у этих стран попросту не было, сырье. В том числе НЕОБЖАРЕННЫЕ какао-бобы, которые до кондиции доводили уже на наших кондитерских фабриках. Сегодня импортируют бобы уже обжаренные, но насколько качественно – бог ведает.

4. Кисель в брикетах

Брикет сухого киселя стоил около 30 копеек, в зависимости от вида концентрата. Основные ингредиенты - крахмал и сахар в соотношении 28% на 64%, плюс ягодный или фруктовый экстракт, лимонная кислота и пищевой краситель. Способ приготовления предельно простой: растолочь и сыпать в кипяток, помешивая его ложечкой, получившуюся смесь вновь довести до кипения. Все!

- Но куда занятнее было купить такой вот «кирпичик» и грызть его, - улыбается Зоя Пименова. – И отрываться от дворовых игр, бежать домой на кухню не надо. У меня вообще была подруга – так она ни в какую не хотела пить жидкий кисель, зато концентрат просто обожала!

Кстати, медики такой способ употребления, в принципе, безусловно полезного для детского организма продукта не одобряли. Упирая на то, что концентрат, разбухая в желудке, способен вызвать расстройство пищеварения. Детишки врачей, конечно, слушали и молча с ними соглашались. Но продолжали с увлечением хрустеть розовыми брикетами.

5. Газированный «Буратино» и другие

Ну а «королем» напитков советской детворы был, конечно, же, лимонад. Самый популярный - «Буратино», с головой деревянного мальчишки на полукруглой этикетке. Пользовались успехом также товарные марки «Дюшес», «Апельсин», «Крем-сода», «Ситро». Производство газированной воды во всех советских республиках осуществлялось по единой технологии, без применения искусственных красителей и консервантов. Поэтому советский лимонад имел срок хранения не больше 7 суток, а на дне бутылки мог просматриваться естественный осадок. Напиток стоил сначала 22 копейки, потом цена выросла до 30. При этом залоговая стоимость полулитровой пустой бутылки равнялась 20 копейкам.

- Как-то мы с друзьями в столовой завода, где работала моя бабушка, выпили на троих несколько литров лимонада, - вспоминает Алексей Егоров. – Опустошали несколько бутылок, тут же сдавали и получали в обмен полные. И так несколько раз, пока пузырьки газа в носу не стали лопаться почти беспрерывно. И без всяких последствий для организма, не считая частых походов в туалет. Не уверен, что аналогичный объем современной «газировки» оказался бы для нынешних детей столь же безвредным…