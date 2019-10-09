Впереди теплая неделя, а батареи раскаленные: что нужно сделать калининградцам, чтобы не топить улицу за свой счет

В среду многие калининградцы, в квартиры которым на прошлой неделе подали тепло, проснулись от нестерпимой жары. Наверняка утро у них началось с проветривания комнат и недобрых мыслей о мучителях из «Калининградтеплосети». Но это только начало, так как впереди, как минимум, неделя потепления. Синоптики даже обещают, что к понедельнику воздух днем прогреется до 21 градуса по Цельсию. Уже понятно, что коммунальщики не смогут остановить подачу тепла, и жители многоквартирных домов по старой традиции сделают свой вклад в глобальное потепление, да еще и заплатят за это. Однако кое-что все-таки можно с этим сделать.

Итак, что делать, если в квартире слишком жарко? За советами мы обратились к специалистам «Калининградтеплосети».

- Калининградцам можно перестать «топить улицу». Когда подача тепла в дом не регулируется, батареи нагреваются до кипятка, и проще всего открыть окно. Но общедомовой теплосчетчик зафиксирует всю тепловую энергию, потребленную домом, и за то тепло, которое вы выпустили в форточку, вам также придется заплатить, - рассказывают в "Теплосети". - Нужно уменьшить подачу тепла в помещение. Для этой цели служит регулировочная арматура – краны и термостаты, дроссели, распределители, автоматические регуляторы температуры.

По словам коммунальщиков, существует два основных способа регулирования температуры во внутридомовой сети теплоснабжения: использование погодозависимой автоматики и шайбирование тепловых сетей.

Использование погодозависимой автоматики

Для систем отопления многоквартирного дома – это средство регулирования микроклимата в помещениях при температурных изменениях на улице. Подобные устройства оснащены программами, позволяющими заранее устанавливать необходимые параметры. Например, при минус 10 нагрев батарей доходит до одного уровня, но когда на улице температура падает до минус 15 градусов – до другого, более горячего, и наоборот. Данный способ требует существенных денежных затрат на приобретение оборудования и установку, и должен быть согласован с собственниками помещений многоквартирного дома. Кроме того, установка погодозависимого оборудования может быть невозможной из-за особенностей устройства внутридомовых систем теплоснабжения.

Установка терморегулятора с погодозависимыми датчиками, по словам представителей «Калининградтеплосети», обойдется в сумму от 200 до 400 тысяч рублей, однако оплатить эти работы по решению собственников можно из взносов за капремонт. За разъяснениями по этому поводу представителям домов необходимо обратиться в Фонд капремонта - там подскажут, какие документы необходимо для этого собрать.

Шайбирование тепловых сетей

Шайбирование системы отопления многоквартирного дома – это установка специальных шайб, имеющих отверстие нужного калибра, на ветках тепловых сетей. Эта работа позволяет снизить расход носителя по трубам в три раза. Затраты на шайбирование невелики, поэтому установка их на стояках многоэтажки позволит жителям значительно экономить средства. Кроме того, этот способ в ряде случаев остается единственной возможностью регулировки. Например, установка погодозависимого оборудования (см. выше) не предусмотрена в домах, подключенных к централи от центрального теплового пункта. Для таких многоквартирных домов температурные параметры устанавливаются в центральном тепловом пункте ресурсоснабжающей организацией, а с помощью шайбы можно обеспечить тонкую настройку.

Напомним, что следить за теплопотреблением дома обязаны управляющие организации. Именно они должны исполнить решение собственников о покупке дополнительного регулировочного оборудования для теплопункта.