Калининградцы столкнулись с нашествием божьих коровок. Что происходит?

Калининградцы всю неделю жалуются на нашествие божьих коровок. Насекомые, пользуясь тем, что из-за жаркой погоды и раскаленных батарей у большинства горожан открыты окна, забираются в квартиры, ползают по занавескам и подоконникам, кучкуются по углам, да и вообще ведут как у себя дома.

Калининградка Александра Линник, например, написала на своей странице в фейсбуке, что "десятки божьих коровок набились ей в комнату и бродят из угла в угол".

- Я в комнате насчитала 50 божьих коровок, - пишет она. - Мне стоит чего-то опасаться? Как мне им намекнуть, что погостили, и хватит?

- Поставь перед ними ноутбук с открытой страницей дешевых туров в Египет, - пошутил один из комментаторов. Другие же подписчики признались, что их квартиры тоже в последние несколько дней населили эти жучки.

- Я оставил окно открытым, и с утра штук 10 ползает, - пишет Павел Безуглый. - По-моему это весело.

Нашествие насекомых затронуло и наших коллег. Например, один из журналистов признался, что его маленький сын раздавил в комнате жука, после чего ребенка долго не могли успокоить. Также несколько насекомых пробралось в редакцию.

За комментарием по поводу вторжения божьих коровок мы обратились к экспертам-энтомологам. Кандидат биологических наук, доцент Института живых систем БФУ имени Канта Наталья Кудикина рассказала, что массовое появление божьих коровок в теплые осенние дни – это норма.

- Биология этого вида такова, что где-то в августе происходит окукливание личинок, затем из них выходят взрослые насекомые, которые должны уйти на зимовку, - говорит Кудикина. - Поэтому массовый лет молодых жуков в теплые осенние дни – это обычное явление, он связан с поисками удобных мест для зимовки. Обычно в природе они уходят на зимовку под опавшую листву или в другие укромные места. В городе найти такие места гораздо труднее. В поисках их они начинают массово ползать по стенам домов, оконным рамам, находя для себя убежища на чердаках, в подвалах, трещинах и щелях. Обычно продолжительность этого явления составляет около двух недель или чуть дольше, если будет стоять теплая погода.

Наталья Кудикина тут же вспомнила одно из поверий, связанных с этими насекомыми.

- Если верить народным приметам, то чем больше коровок, тем холоднее зима, - говорит эксперт. - А вообще божьих коровок не стоит бояться, ведь они совершенно не способны причинить какой-либо вред человеку. Наоборот, будучи активными потребителями тли, они защищают зеленые насаждения от повреждений.

Также Наталья Кудикина отметила, что летом божьи коровки мало бросаются в глаза, так как держатся на нижней стороне листьев.