В Калининграде завершается проект «Родники, озера, реки - изучаем и сохраняем!»

Богатство края

Янтарный край на западе России - это 4 тысячи 620 рек общей протяженностью 12 тысяч 859 километров, включая мелиоративную сеть, более 4 тысяч озер, в том числе пруды и водохранилища, 315 болот, 100 тысяч га польдеров, а также большое количество источников минеральных вод и родников.

- Проблема бережного отношения к водным объектам очень важна, особенно для нашего региона. Мы убеждены, что повышение уровня экологической культуры населения приведет к уменьшению уровня загрязнения рек и озер. И задача проекта привлечь внимание к водным объектам для их изучения и сохранения, содействовать развитию образовательного туризма, связанного именно с нашими реками и озерами. Их надо активно включать в туристический оборот, - рассказывает автор проекта и директор фонда образовательных и экологических проектов «ИСТОК» Виктор Медведев.

Человек, осваивая территорию нынешней Калининградской области, отвоевывал у моря и заливов сушу, вырубал и сажал леса, «выпрямлял» реки, возводил дамбы и создавал тысячи бун вдоль берегов рек, строил судоходные каналы, шлюзы и мосты. Как результат, на территории нашей области созданы уникальные гидротехнические сооружения и системы европейского уровня!

- У нас одна из крупнейших в Европе система польдерных земель с мелиоративными каналами и насосными станциями. И эта система до сих пор работает, хоть и не в полном объеме. Возникают опасные ситуации на польдерных землях, затапливаются поля, лесные угодья. И речное судоходство уже не так развито, как в советские времена. Наша цель - сохранить уникальные водные ресурсы региона, - продолжает Виктор Медведев.

Что сделано

Фонд подготовил комплексный инструментарий для привлечения разнообразной целевой аудитории, в частности путешественников и учащихся, к изучению водных объектов.

В рамках проекта проведены фотосессии 29 водоемов и водотоков, издана книга из серии «Природа Калининградской области. Водные объекты. Родники. Озера. Реки», создан информационный интернет-ресурс https://istok39.ru о водных объектах региона с мобильной версией, состоялся региональный фотоконкурс «Энергия природы» на интернет-портале КЛОПС.РУ (16+), проведена презентационная водная экскурсия «Калининградская Амазония» по рекам и каналам Полесского и Славского районов, для активных граждан 50+ и для специалистов туристической отрасли. Кроме того, разработаны экскурсионные карточки по водным объектам и три экскурсионных образовательных маршрута для тур-агентств региона.

Итоги фотоконкурса «Энергия природы» опубликованы на сайте КЛОПС 9 октября.

В октябре пройдут лекции (0+) в Балтийске, Гвардейске, Гурьевске, Гусеве, Зеленоградске, Полесске, Светлом, Советске и Черняховске, где будут подарены новые книги о водных богатствах региона школам и библиотекам.

Важно!

Образовательный проект «Родники, озера, реки - изучаем и сохраняем!» фонда «Исток» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнерами проекта выступили министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, администрация городского округа «Город Калининград», Общественная палата Калининградской области, АВТОТОР, Русская медиагруппа «Западная пресса», Национальный парк «Куршская коса», Природный парк «Виштынецкий», Калининградский государственный технический университет, Калининградский зоопарк, Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, клуб «Народный экскурсовод», МБОУ СОШ № 5, город Светлый.

Презентация проекта состоится 11 октября 2019 года в 16.00 в Музее Мирового океана! Калининградцы увидят фотовыставку конкурса «Энергия природы» и информацию о водных объектах, презентацию книги «Природа Калининградской области. Водные объекты. Родники. Озера. Реки». Приглашаются все, будет интересно.

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