Победитель конкурса «Лучший учитель» Елена Шарай: "Один раз бросала музыку. На неделю!"

Елена Шарай, учитель музыки, победила в конкурсе «Лучший учитель Калининградской области-2019», организованный «Комсомолкой» и приуроченный Международному Дню учителя. Всего в конкурсе приняли участие 21 педагог. В минувший понедельник Елена Шарай побывала в гостях у радио «Комсомольская правда - Калининград». Вот самые яркие моменты встречи…

Елена Шарай в педагогике не новичок – за плечами уже 21 год работы в детской школе искусства «Гармония» Калининграда. В детстве Елена мечтала стать учителем начальных классов. В музыкальную школу осваивать игру на домре ее отвела, конечно же, мама.

Двойку могу поставить, только если ученик на двадцатый раз ничего не выучил 00:00 00:00

- Однажды я самостоятельно приняла решение и бросила занятия музыкой. На неделю! – со смехом вспоминает Елена Петровна, поздравления с победой она принимала в прямом эфире радио «Комсомольская правда Калининград». – Учитель пришла к нам домой, поговорила со мной, мамой, выяснилось, что пропускаю уроки из-за непонимания сальфеджио. По-доброму мы тогда вышли из этой ситуации, и я вернулась в школу.

Еще учась в музыкальном колледже в Калининграде, Елена Шарай начала преподавать музыку детям, а также заниматься исполнительской деятельностью в Калининградском областном оркестре русских народных инструментов.

- Многие мои коллеги по школе совмещают преподавание с исполнительством, - призналась Елена Шарашй. – И это же хорошо. Переключаешься с одного вида деятельности на другую. Благодаря работе в оркестре, учитель всегда в хорошей творческой форме. В неделю - две репетиции, каждая длится четыре часа.

Елена Шарай не считает себя строгим учителем. Признается, что не любит ставить двойки.

- Двойку я ставлю в исключительных случаях, когда ученик в десятый раз не сделал то, о чем я попросила, - рассказала Елена Шарай. - Иногда вижу, что ребенку задание не по силам, корректирую упражнения. Не хочу отбивать у детей желание заниматься музыкой.

По словам победителя конкурса, сейчас она обучает игре на домре, балалайке и гитаре 17 учеников в возрасте от 4 до 15 лет, руководит оркестром «Звонница».

- Нет разницы, кого учить – мальчиков или девочек, - отмела гендерный подход в педагогике Елена Шарай. – А вот возраст имеет значение. Чем старше ребенок, тем сложнее он учится игре на инструменте. Самый хороший возраст – 7-8 лет! В чем разница? В восприятии информации.

Елена Шарай конкурсе «Лучший учитель Калининградской области-2019» узнала случайно, сама отправила заявку. Знакомые ее вдохновили активнее продвигать свою кандидатуру в соцсетях.

- За меня голосовали ученики, родители учеников, друзья, родные. Всем благодарна за поддержку. Со мной такое в первый раз! Никогда мне не везло ни в лотерее, ни в розыгрышах, ни в профессиональных конкурсах.