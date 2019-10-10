«Ложишься спать и не знаешь, проснешься ли завтра»: больной раком калининградец три месяца не мог получить жизненно важное лекарство

72-летний Виктор Латнак, инвалид третьей группы, живет в поселке Малиновка Гурьевского района. Пять лет назад у него выявили онкологическое заболевание. Диагноз: «множественная секретирующая миелома». Назначили лечение.

- У меня очень хороший доктор – врач-гематолог. Она подобрала препарат, который действительно мне помог. Он называется ревлимид или леналидомид. Отмечу, что изначально другие лекарства не давали положительного результата. И с августа 2018 года мне проводится курс поддерживающей терапии ревлимидом. Каждый месяц доктор выписывал этот жизненно необходимый препарат. Я чувствовал себя нормально, - рассказывает "КП" Виктор Сергеевич.

Последний раз больной получал лекарство в аптеке 15 мая этого года на июнь месяц. 28 июня после очередного оформления рецепта на ревлимид в поликлинике Гурьевской ЦРБ в аптеке в выдаче препарата мужчине отказали, сказали, что ревлимида нет.

- После очередного отказа в предоставлении препарата 19 августа я обратился в минздрав Калининградской области с жалобой. А 13 сентября получил оттуда ответ. Чиновники объяснили, что лекарство «отсутствует по причине того, что его количество в заявке на поставку на текущий год не предусматривало увеличение количества пациентов», - продолжает свою тяжелую историю Виктор Латнак. - Считаю действия министерства здравоохранения региона и подчиненных ему структур, отказывающих в обеспечении меня ревлимидом, незаконными, так как заявленного количества препарата было недостаточно уже по результатам первого полугодия 2019 года.

Надо отметить, что Виктор Латнак жаловался и в территориальное управление Росздравнадзора по поводу отсутствия препарата, который должен федеральному льготнику выдаваться бесплатно раз в месяц. 20 сентября он получил ответ от руководителя ведомства Аллы Великой, что факт подтвердился, проведена проверка, лекарством должны обеспечить. Но пролетел сентябрь, а препарата в аптеке, как не было, так и нет.

Поэтому онкологический больной 1 октября был вынужден обратиться с жалобой на минздрав региона к прокурору области Сергею Хлопушину. В заявлении потерпевший указал, что некачественное прогнозирование не является основанием освобождения органа управления здравоохранением региона от лечения пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями и несоблюдения федеральных гарантий лекарственного обеспечения льготников.

- Считаю, отношение регионального министерства здравоохранения к проблеме отсутствия жизненно важных лекарственных препаратов формальным и недопустимым. В ответе областного минздрава сказано о том, что формирование дополнительных заявок на препараты не предусмотрено. Не думаю, что дополнительные заявки запрещены законом. К тому же речь, как я понимаю, идет о неправильном прогнозировании. С июня 2019 года необходимо было обосновать и сделать дополнительную заявку на недостающие лекарственные препараты. Ведь речь идет не просто о здоровье, а о жизни людей.

По рекомендации чиновников от медицины Виктор Латнак обратиться в отделение гематологии для определения дальнейшей тактики лечения. И получил ответ от лечащего врача-гематолога о невозможности на данный момент назначения другого курса химиотерапии.

- Результаты последнего анализа крови от 24 сентября показали о значительном ухудшении показателей по сравнению с показателями до прекращения приема ревлимида. Самочувствие резко ухудшилось. Ложишься спать и не знаешь, проснешься ли завтра. Лечения нет, болезнь прогрессирует, что ведет к неблагоприятному прогнозу для жизни, - расстроено говорил нам мужчина. – Осталась одна надежда. Прошу провести прокурорскую проверку и защитить мои права по обеспечению меня жизненно необходимым лекарственным препаратом «ревлимид».

Редакция направила официальный запрос информации по этому поводу в минздрав региона. Ответ пока не получен, но есть и хорошая новость. Вчера Виктор Сергеевич позвонил в «Комсомолку» и рассказал, что его проинформировали из Минздрава России: сообщили, что необходимым препаратом он будет обеспечен:

- В Минздрав РФ я тоже обращался и реакция наконец-то последовала. Ревлимид мне выписан, он есть в наличии и сегодня должен его получить в аптеке. Судя всему, трудности с обеспечением льготников жизненно необходимыми бесплатными лекарствами кроется на региональном уровне, что-то местные чиновники делают не так. Спасибо «Комсомолке» за участие в решении моей проблемы!

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