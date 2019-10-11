Дмитрию Медведеву показали проект траулера для промысла на Балтике

На этой неделе в Москве открылся ежегодный сельскохозяйственный форум. Участником самой крупной отечественного аграрной выставки вновь стала Калининградская область. До 12 октября на территории ВДНХ будут представлены ключевые инвестиционные проекты, реализуемые в нашем регионе, и продукция агропромышленного сектора и рыбохозяйственного комплекса.

В первый же день работы выставки калининградский стенд посетил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Губернатор Антон Алиханов рассказал премьеру о строительстве селекционно-генетического центра и нового молочного комплекса на 3 900 голов скота, проекты которых год назад на «Золотой осени» были презентованы Дмитрию Медведеву.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, новый молочный комплекс строится для обеспечения продовольственной безопасности региона по молоку и молокопродуктам, а создание селекционно-генетического центра – важный шаг в развитии молочного животноводства. Это уникальный для России проект, запуск которого в долгосрочной перспективе позволит сформировать отечественный фонд генетических ресурсов, оказывающих влияние на увеличение производства молока, повышение эффективности и конкурентоспособности животноводства в стране, создаст альтернативу импорту крупного рогатого скота.

Антон Алиханов также подчеркнул, что Калининградская область входит в тройку ведущих регионов страны по среднему надою молока от коровы в сутки – 22,6 килограмма. Еще один показатель, по которому мы являемся одним из безусловных лидеров – продуктивность зерновых культур. По оперативным данным, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 50,8 центнеров с гектара – это второй результат в России.

- На сегодняшний день наш регион достиг самообеспеченности по ключевым позициям, поэтому одним из ключевых векторов развития агропрома является экспортное направление, - отметил губернатор.

Дмитрию Медведеву также презентовали проект судна типа МСТР (малый сейнер траулер рыболовный), который был разработан калининградскими проектировщиками для калининградских рыбаков специально для промысла на Балтике. Судно уже строится на одной из верфей региона. Траулер отличается высокими показателями эффективности, общий объем наливных танков составит 200 кубометров, а предусмотренный объем вылова рыбы достигает 1 000 тонн в месяц. Демонстрируя этот проект главе федерального правительства, Антон Алиханов сообщил о намерении построить серию таких судов и попросил о расширении поддержки строительства промыслового флота в части малых судов для прибрежного лова.

По информации пресс-службы Правительства РФ, всего в работе форума принимают участие свыше 1 500 предприятий из 50 субъектов Федерации и 17 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции – 26,5 тыс. квадратных метров.