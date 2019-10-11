Высоцкая с Домогаровым разыграют сцены из семейной жизни: в Калининграде стартует фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

В этом году в фестивале «Балтийские сезоны» принимают участие шесть театров. Откроет фестивальную программу Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, который, к слову, в этом году отмечает свое 75-летие. В афише фестиваля также представлены работы Московского художественного академического театра имени Горького, Национального академического драматического театра имени Горького (Республика Беларусь), московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина, Московский драматический театр имени Пушкина и Государственный академический Центральный театр кукол имени Образцова.

По мнению экспертов, по своему творческому содержанию программа «Балтийских сезонов» выводит фестиваль на уровень мировых стандартов, а сочетание в рамках одного фестиваля драматических и музыкальных спектаклей с концертами коллективов различных жанров и с мини-фестивалем студенческих коллективов не имеет аналогов в мировой практике.

Сроки фестиваля в этом году – с 13 октября до 3 декабря. Цены на спектакли разные. Минимальная планка - 400 рублей, максимальная - 9000 рублей.

Смотрим!

13 октября. Калининградский областной музыкальный театр. 19.00

Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской.

История любви по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» (16+).

Режиссер – Леонид Алимов.

О чем спектакль?

- Очень хочу, чтобы зрители, посмотрев наш спектакль, захотели бы, прежде всего, перечитать стихи Бориса Пастернака и получить такое же наслаждение от этих строк, каковое получали мы, работая над спектаклем и бесконечно перечитывая их, - так отозвался о работе команды Леонид Алимов.

В постановке актеры рассказывают о судьбе русского интеллигента Юрия Андреевича Живаго, являясь одновременно и рассказчиками, и персонажами, отражая основные моменты, связанные с историей страны и любимыми женщинами.

Сцена из спектакля "Доктор Живаго".Фото: Предоставлено организаторами

14 октября. Калининградский областной драматический театр. 19.00

Национальный академический драматический театр имени Горького (Республика Беларусь).

Комедия по пьесе Дэвида У. Кристнера «Знойные мамочки» (16+).

Режиссер-постановщик – Сергей Ковальчик.

О чем спектакль?

Почти реальная история о взрослых детях, их родителях и о том, что каждый имеет право быть счастливым – даже если его представление о счастье кого-то повергает в шок… История о человеческом достоинстве, о поиске общего языка между детьми и родителями, праве на самоопределение, лишенная снобизма, изложенная в доступной, развлекательной форме.

19 октября. Калининградский областной драматический театр. 19:00

Московский художественный академический театр имени Горького.

По мотивам пьесы Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни» (16+).

Режиссер – Андрей Кончаловский.

О чем спектакль?

Бергман в сериале «Сцены из супружеской жизни» продолжил и развил линию своих предшественников, исследовавших кризис традиционной семьи. Кончаловский ставил пьесу в Италии. В постановке МХАТ сюжет Бергмана адаптирован к российской действительности 1990-х годов. Выбор времени действия не случаен: именно в девяностые кризис традиционных ценностей драматически совпал с распадом СССР. В спектакле подводятся итоги творческих и личных исканий художника.

В главных ролях – супруга режиссера Юлия Высоцкая и Александр Домогаров.

Сцена из спектакля "Знойные мамочки".Фото: Предоставлено организаторами

22 октября. Калининградский областной музыкальный театр. 19:00

Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина. Онлайн драма по пьесе Полины Бабушкиной «В зоне доступа» (16+).

Режиссер-постановщик Иван Миневцев.

О чем спектакль?

Пьеса Полины Бабушкиной «В зоне доступа» - это, с одной стороны, забавная история, с другой стороны, весьма драматичная. Спектакль про всех нас, перешагнувших второе тысячелетие… В телефоне зашифрована вся наша жизнь - круг наших друзей и наших врагов, переписка, тайные связи и даже пин-коды наших кредитных карточек - все тайны хранит этот маленький плоский ящик. И лучше его не открывать, а то обрушатся, как из ящика Пандоры, все беды. Так и случилось, когда веселая компания друзей решила поиграть в опасную игру – положить на стол свои мобильные телефоны и включить громкую связь. Казалось бы, собрались близкие друзья, много лет друг друга знавшие, а столько неожиданного вдруг открылось про каждого, о чем никто и подозревать не мог.

17 ноября. Калининградский областной драматический театр (малая сцена). В 11:00, 13:00 и 15:00

Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова.

По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снеговик» (8+). Режиссер – Борис Константинов.

О чем спектакль?

«Снеговик» – это камерный спектакль для одного актера и множества кукол. Спектакль настолько выразительный, что можно почувствовать снежную свежесть морозного ветра, ласковое тепло кухонного очага, аромат весны, и даже - увидеть наяву мечты влюбленного Снеговика. Кукольная декорация, сделанная руками мастера, становится маленькой Вселенной, наполненной всевозможными превращениями. Кукольник, лирично и трогательно рассказывающий эту андерсеновскую сказку – актер, смешивающий печальное и смешное, - каждый раз по-новому завораживая зрителя.

Награды

Спектакль - лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" («Лучшая работа актера театра кукол» и «Лучшая работа художника в театре кукол»).

19 ноября. Калининградский областной драматический театр. 19:00

Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова.

Карло Гоцци. «Турандот» (16+). Режиссер – Борис Константинов.

О чем спектакль?

Вслед за Гоцци режиссер Борис Константинов и художник Виктор Антонов выдумали свой сказочный Китай, вместив его под арку венецианского моста, где по черной глади воды проплывет история принцессы Турандот и астраханского принца Калафа. Летящие стрелы и горящие города, изощренные пытки и соблазнительные невольницы! Принцы, теряющие головы от любви… «Я жажду смерти или Турандот!» Следуя велению сердца и преодолевая превратности жестокой судьбы, кукольные герои попробуют «выйти сухими из воды»!

Награды

Спектакль - Лауреат Театральной премии СТД РФ «Гвоздь сезона» 2018 года Лауреат театральной премии газеты «Московский комсомолец» в номинации «Лучший спектакль сезона» в 2018 году. Номинант Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол» 2019.

Сцена из спектакля "Барабаны в ночи".Фото: Предоставлено организаторами

3 декабря. Калининградский областной драматический театр. 19:00

Московский драматический театр им. А.С.Пушкина

По пьесе Бертольта Брехта «Барабаны в ночи» (18+). Режиссер – Юрий Бутусов.

О чем спектакль?

Первая пьеса Бертольта Брехта, увидевшая свет рампы и обратившая внимание критиков на молодого драматурга. Это название редко появляется на российской сцене, тем интереснее должна быть интерпретация режиссера, продолжающего развивать в своем творчестве тему о человеке, восставшем против социальной несправедливости.

По меткому замечанию одного из журналистов, «если бы Бутусов взялся за постановку телефонной книги, и тогда был бы аншлаг».

По мнению критиков, фирменный стиль режиссера – удивительно красивая форма любого спектакля. Это настоящий зрелищный театр, в котором сосуществуют лирика и драма, фарс и трагедия, цирк и клоунада, музыка и пластика.

Награды

Режиссер спектакля Юрий Бутусов - лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», Премии Станиславского, «Чайка», «Звезда театрала», «Хрустальная Турандот».