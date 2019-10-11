Лешка с Ремонтной улицы: каким мы запомним космонавта Алексея Леонова

Вчера не стало Алексея Архиповича Леонова - первого человека, вышедшего в открытый космос.

Разносторонне одаренный, целеустремленный, он обращал на себя внимание с детства. Но никто, понятно, и подумать не мог, что у этого паренька из простой рабочей семьи столь грандиозное будущее. То, что он «выбился в люди», став военным летчиком, уже казалось пределом мечтаний…

Самое первое фото в его жизни. Здесь Леонову всего три, рядом - старшая сестра и ее муж. 1937 год, Кемерово.Фото: Архив автора

Его родина – деревня Листвянка Тисульского района Кемеровской области. Там Алексей Архипович Леонов и появился на свет 30 мая 1934 года.

В 1936-м его отца посадили по ложному доносу. Якобы он пересушил партию семенного зерна. Хотя зоотехник Леонов по определению к зерну никакого отношения не имел.

Потом, правда, разобрались, оправдали. Однако на восстановление справедливости ушло целых три года. И все это время обезглавленная семья не жила – выживала. Когда Архипа Алексеевича забрали, мама будущего космонавта, Евдокия Минаевна осталась одна с восемью детьми на руках. И была снова беременна. А в деревне помогать семье «врага народа» никто не собирался.

– Наоборот, когда отца посадили, у нас все отобрали, – тяжело вздыхая, рассказывал мне подробности той давней истории Алексей Архипович. – Кто-то из особенно «добрых» соседей с меня даже штанишки сорвал. А на дворе – зима…

Калининград. С одноклассницами по школе №21.Фото: Архив автора

Спасли их, забрав к себе в Кемерово, старшая сестра Шура и ее муж Антон.

В 1946 году другая сестра, Люба, отправилась с супругом за лучшей долей в Калининград. Осмотрелись, обжились в «неметчине». А через два года и всех остальных к себе позвали. Нет, обещанного вербовщиками рая они здесь не увидели. Тем не менее в чужой Пруссии условия оказались лучше, чем в родных местах.

Первое впечатление от бывшего Кёнигсберга – сплошные мрачные руины. Как тут жить?

Но потом, «рассмотрев» город, полюбил его. И проведенные тут годы (1948-1953) Леонов считал одними из лучших. Калининград же для него – вторая родина.

Юрий Гагарин и Алексей Леонов на пикнике.Фото: Архив автора

А уж как земляки-калининградцы ликовали 18 марта 1965-го! Нет, не «просто» гражданин СССР Алексей Архипович Леонов впервые в истории вышел в открытый космос. Это же наш человек, Лешка с Ремонтной улицы!

Родители его и тогда там жили. И в тот далекий день в их квартире было не протолкнуться от желающих поздравить. Однако сами Евдокия Минаевна и Архип Алексеевич не особо радовались. Сердце подсказывало: у их Леньки (как называли его в семье меж собой) дела обстоят не совсем так, как передают по радио…

Мало кто знал, чего стоило ему коротко и четко, по-военному, доложить по возвращении: «В открытом космосе жить и работать можно!» И только одному ему известно, каково это было – шагнуть первым в черную бесконечную пустоту, где все враждебно человеку. А от жуткой вселенской пустоты отделяет лишь оболочка скафандра. И нет гарантии, что такая защита надежна. Проверить можно исключительно опытным путем…

Командир отряда космонавтов Алексей Леонов проводит инструктаж с земляком – Юрием Романенко (справа).Фото: Архив автора

И он вышел. И, оттолкнувшись, полетел над планетой, связанный с кораблем лишь фалом – словно материнской пуповиной. И было счастье, восторг первооткрывателя…

Но когда пришло время возвращаться, забраться в люк не удалось. Разные маловероятные форс-мажоры предусмотрели на Земле, готовя этот выход в открытый космос. А скафандр в безвоздушном пространстве банально раздуло.

Пустота не желала отпускать смельчака…

Калининград. 1978 год. Последняя встреча с отцом.Фото: Архив автора

Однако не зря же в отряд космонавтов придирчиво отбирали лучших из лучших. Наряду с богатырским здоровьем требовалась и светлая голова. А также – железный характер.

Оказавшись в критической, непредусмотренной ситуации Леонов нашел выход – понизил в скафандре давление. Рисковал ли? Не то слово. Давление он был вынужден понизить до смертельно опасного уровня. Но только так можно было втиснуться в люк.

А ведь потом еще чуть не взорвались, чудом отключив нагнетание излишнего кислорода. А еще был отказ автоматики, и сложнейшее, почти невероятное возвращение на Землю в ручном режиме. А потом, после приземления, долго не удавалось выбраться из корабля – так «удачно» сел, что люк заклинило могучей березой. А потом надо было три дня выживать в зимнем лесу. При минус 25 и в снегах по грудь ждать, когда тебя отыщут поисковые группы. Ведь корабль должен был сесть в Казахстане. Его же в итоге занесло на север Урала…

На отдыхе с женой. Редкий снимок из личного архива Алексея Архиповича.

Все это теперь можно увидеть в фильме «Время первых» (2017). Причем Леонов стал одним из создателей этой картины. Благодаря чему там все так, как было на самом деле. И эту ленту с удовольствием смотрят даже космонавты, которые вообще не любят кино про космос – именно потому, что обычно там много ляпов.

После исторического первого полета кто другой почил на лаврах. Леонов же мечтал опять полететь. И спустя десять лет был новый триумф – «Союз-Аполлон». Первая стыковка в космосе двух кораблей, советского и американского. Конечно, это был прорыв. Крупный успех науки и техники, те наработки используются поныне. Но в пору холодной войны это событие весь мир воспринял еще и как жест доброй воли двух противоборствующих сверхдержав. И одним из участников той исторической смычки в космосе стал Леонов, командир «Союза».

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, командир отряда космонавтов. А еще счастливый муж и отец.

Само собой, ему завидовали. И когда представилась возможность, свели счеты.

Космическая карьера Алексея Архиповича была грубо оборвана.

– В девяносто первом, накануне ГКЧП, меня вызвали министр обороны маршал Язов и член Политбюро Бакланов. Сообщили: быть вам новым начальником Центра подготовки космонавтов. Однако затем в стране случилось сами знаете что. И меня не начальником сделали, а уволили. Вот так, всю жизнь отдать делу, потом бац – и не нужен…

Алексей Леонов в библиотеке имени Чехова в 2015 году.Фото: Александр КАТЕРУША

Думается, мало кто сдержал бы такой удар. Леонов не просто сдержал – вышел на новую для себя орбиту. Радикально сменил имидж, став в 1992 году президентом фонда «Альфа-капитал».

Алексей Архипович почти до самого конца был при деле. Даже в столь солидном возрасте он не «доживал» – жил. Да так активно и насыщенно, что на любимое с детства занятие, писать картины, у члена Союза художников Леонова почти не остается времени.

Покоритель космической пустоты не оставлял шансов и той пустоте, которая у многих из нас живет внутри. Которая уже прямо какой-то бич нашего времени и с которой зачастую не могут справиться даже молодые и здоровые.

Всякое в его жизни случалось. Однако хорошего, говорил, было все-таки больше. Алексей Архипович всегда благодарил судьбу. И радовался, что ему по-прежнему интересно жить, что он все еще востребован.