Гороскоп «КП»: Как худеют знаки зодиака

В эту пятницу, 11 октября, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. А как вы справляетесь с лишними килограммами? Узнаем!

Овен

Чтобы сильно разозлить Овна, попробуйте ему что-то запретить. Именно поэтому представители этого знака практически никогда не садятся на диету. Ведь это бесполезно. C этого момента жизнь для их близких станет просто невыносимой и они устанут бояться, постоянно пряча конфеты под подушку. А спорт – это то, что по зубам Овну. Его он уважает и, возможно, поэтому не набирает лишний вес.

Телец

Если Тельцы и садятся на диету, то только на ту, на которой разрешено много есть. Невкусно питаться Тельцы еще смогут, а вот мало — точно никогда! Поэтому когда увидите в супермаркете человека, у которого в корзине килограммы морской капусты, моркови и зеленого салата, то не удивляйтесь. Это Телец вышел на тропу войны со своими килограммами. Но уже на второй день они понимают, что мучений с них хватит, и достают старые джинсы, надеясь в них влезть. И если натянуть их не удастся или, еще хуже они предательски рвутся где-то в области бедер, то весь процесс начинается заново.

Близнецы

Близнецы стараются не худеть в одиночку. Они могут написать в соцсетях мотивирующий пост, объявить какой-нибудь жиросжигательный марафон и быстро найти друзей по несчастью. И поскольку Близнецы популярны, скоро у них могут появиться последователи. Но самое главное, что им больше нравится процесс, а не результат. И когда они придут на очередную сходку худеющих, то будут с радостью обсуждать, как похудели другие, умолчав про то, что по вечерам балуют себя эклерами.

Рак

Раки подходят к процессу похудения максимально рационально. Они вообще не верят в диеты и считают, что нужно просто изменить принципы питания. Навсегда! А еще довольно часто Раки становятся вегетарианцами или сыроедами и начинают проповедовать свой новый образ жизни. Именно они будут отбирать у вас бутерброды после восьми часов или заставлять вылить чай, в который вы добавили три ложки чая. Да, таких лучше не злить.

Лев

Львы даже худеют красиво. Им мало утренних пробежек или скудного рациона. Это может каждый. Лев же выбирает корзину экзотических фруктов или отправляется в магазин за модными устройствами для похудения. Если он запишется в фитнес-клуб, то только в люксовый и обязательно купит модные кроссовки с автоматической шнуровкой (такие уже существуют!). Потратив все деньги, Лев, конечно, худеет. Ведь денег остается только на лапшу быстрого приготовления.

Дева

К вопросу похудения Девы подходят с точки зрения науки. Им нужна помощь диетолога, тренера, медспециалистов и еще много-много книг, авторы которых получили научную степень. Затем они составляют собственный рацион, программу тренировок, запасаются весами, счетчиками калорий… Но все это может закончиться, если они посмотрят сериал про бодипозитив или про целительные свойства йоги. Вот так, словно кто-то нажал в голове переключатель. И Дева начнет изучать ассаны, забыв, что нужно худеть.

Весы

Если Весам вдруг покажется, что они поправились, у них начинается паника. Ведь быть толстым – это ужасно некрасиво и стыдно, к тому же для здоровья опасно. Для Весов внешний вид играет огромное значение. Они мнительны. Весам кажется, что буквально все вокруг перешептываются, обсуждая их ужасные складки на животе, поэтому запираются на неделю в четырех стенах и садятся на жесткую диету, пока не похудеют. Само собой, ни о каком спортзале речи не идет. Весы худеют исключительно дома. Возможно, даже включат беговую дорожку, чтобы кошка покаталась. А гантельки и обруч – лучшие друзья Весов.

Скорпион

Скорпионы считают, что идеальный способ похудеть – это влюбиться. В таком состоянии просто кусок в горло не лезет. Ведь желание выглядеть привлекательно выходит на первый план. Ну а вообще Скорпионы очень любят поесть и особо не переживают за свой внешний вид. Если любовные приключения сейчас не кстати, а джинсы жмут, они просто исключают мучное, и уже через неделю в отлично форме. Не завидуйте!

Стрелец

Худеющие Стрельцы старательно избегают любых ситуаций, когда можно сорваться и снова наесться до упаду. Они отменяют вечеринки, перестают ходить с коллегами на обед и просто пропадают из виду. Близкие начинают бить тревогу, ведь такое поведение нетипично для общительных Стрельцов. Они изо всех сил стараются избавить его от депрессии и накормить тортиком. Но силе воле представителей этого знака можно позавидовать. Они непреклонны. Но как только лишние килограммы уходят, депрессия тут же проходит сама собой, ведь Стрельцы долго без компании не могут.

Козерог

Козероги садятся на хлеб и воду, осуждают обжор, потому что столько есть просто неприлично! Несомненно, они знают, как правильно худеть. Здоровому человеку достаточно литра воды и немножко риса, а все остальное – чревоугодие. Вера в это теорию непоколебима до наступления темноты. Но не удивляейтсь, если с наступлением ночи застукаете Козерога у холодильника, поглощающих борщ прямо из кастрюли. Естественно после ночного срыва их нередко мучает совесть, и они наказывают себя, лишая риса. Все! Сегодня только вода, обещают они себе. Короче говоря, Козероги безусловно худеют, только вот от нервов.

Водолей

Представители этого знака долго собираются с мыслями, подбирают различные диеты. Очень долго. Потом все же решаются: с понедельника начнем. И действительно начинают худеть. С отвращением смотрят на мучное и торты. Хочу ли я шоколадку? Уберите срочно! Сахар – белая смерть! Весь этот запал сходит на нет к пятнице. Ведь Водолеи вспоминают, как прекрасен мир, где есть пиво, чипсы и свиная рулька. А с понедельника начинают все по-новой.

Рыбы

Рыбы свято верят в силу диет и с ненавистью относятся к спортзалу и ко всему, что с ним связано. При этом они сидят на нескольких диетах сразу. С утра на шоколадно диете, днем на Дюкане, а вечером на системе «Минус 60», ведь на ней разрешен бокал сухого! Что удивительно, но Рыбам удается похудеть. Видимо, все дело в самовнушении, ведь мысли, как мы знаем, материальны, другого объяснения просто нет.