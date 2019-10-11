Космонавт Роман Романенко общался с калининградскими лицеистами на языке Шекспира

В фойе лицея №23 гремит песня «Земля в иллюминаторе». Перекрывая музыку, директор Марина Беркунова проводит с ребятами последний инструктаж.

– Итак, кто к нам сейчас придет в гости?

– Космонавт, – хором отвечают они. – Роман Романенко. Сын Юрия Романенко, который учился в нашей школе.

А вот и он сам. Роман Романенко, Герой России, дважды побывавший в космосе. А ныне – начальник главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и депутат Государственной думы. Вместе с ним и наши депутаты от Калининградской области – Александр Ярошук и Александр Пятикоп.

Романа Романенко встречали с цветами в холле лицея.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Начинается экскурсия по лицею. Сперва заглянули в класс, где шел урок физики.

– О, либрации Луны! – воскликнул Романенко-младший, увидев на доске тему занятия. – Да вы, похоже, тоже в космос готовитесь!

– Везде астрономию еще только собираются вводить, а у нас ее уже пять лет преподают, – с гордостью ответили лицеисты.

В следующем кабинете был урок английского. И там с гостем вдруг заговорили на языке Шекспира. Однако для российских космонавтов знание английского теперь обязательно – а иначе непросто будет на Международной космической станции. Так что Роман Юрьевич лишь поначалу слегка замялся от неожиданности. А потом как заговорил – только успевай переводить!

Общаться по-английски ему пришлось еще не раз – то и дело лингвисты встречались. И школьники, и учителя. Так что в итоге он уже даже стал вместо «до свидания» говорить «си ю лейтер». А где-то из него еще и немецкая фраза выскочила. Видимо, сказалось то, что находится в бывшем Кёнигсберге.

Роман Романенко получил в подарок герб Калининграда и настенные часы, которые будут показывать калининградское время.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

На неизбежный вопрос в каждом классе – кем собираетесь стать, звучали разные ответы. Кто-то хочет двигать науку, кто-то – учить детей. А кто-то мечтает о космосе. Александр Ярошук заметил, что иначе и быть не может. Все-таки отсюда стартовал дважды Герой Советского Союза Юрий Романенко.

– Не забывайте об этом, – попросил он.

Конечно, Роману Романенко не могли не показать гордость лицея – бассейн. Он отличный пловец, увлекается в том числе подводным плаванием.

– Не замерзли? – обратился он к ребятам в воде.

– Нет!

– А ну-ка покажите, чем научились!

Ответом был град брызг – с таким усердием мальчишки и девчонки рванули по дорожкам.

– Молодцы, так держать!

Фото на память с лицеистами, получившими благодарности от Государственной думы.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Школьному музею авиации и космонавтики имени Ю.В. Романенко в нынешнем году – 35 лет. Символично, что Романенко-младший посетил его именно сейчас, в юбилейный год. Под звуки песни, которую Романенко-старший исполнил когда-то под гитару на орбите, сын оставил запись в книге почетных гостей. После чего подарил музею редкое фото, где он с отцом, и раритеты – побывавшие в космосе нашивки и эмблемы.

Затем была встреча в актовом зале. Александр Пятикоп вручил группе отличившихся лицеистов благодарности от Государственной думы. А Роман Романенко ответил на многочисленные вопросы. Разговор получился интересным. Подробности – в одном из ближайших номеров.

ЗВОНОК РОДИТЕЛЯМ

Однако на один вопрос гость не смог ответить: когда отец снова приедет в Калининград? Потому после встречи в школе я позвонил родителям Романа Романенко. Дома была мама. А Юрий Викторович, как выяснилось, сейчас в больнице.

– Только пусть никто не переживает, – успокоила Алевтина Ивановна, – он там находится в плановом порядке, для поддержания здоровья.

Также супруга Романенко-старшего рассказала, что Юрий Викторович в мае был у нас. Но приезжал тихо и ненадолго – проведать могилы своих родителей.

– Я ему обязательно передам все, что говорили калининградцы. А сейчас, извините, надо прерваться. Прямо перед вашим звонком мне сказали, что Леонов умер… Они ведь рядом с нами живут. Сейчас пойду к Свете, надо ее как-то поддержать…