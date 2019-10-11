В Калининграде выставят картину космонавта Алексея Леонова

В Музее изобразительных искусств в Калининграде откроется выставка памяти космонавта Алексея Леонова. Как рассказала «Комсомолке» директор музея Галина Заболотская, это будет выставка одной картины. Полотно 2015 года «Фрегат «Диана» в Северном море» кисти Алексея Леонова хранится в фондах музея и теперь будет выставлено.

- Для нас это очень важно. Мы организуем выставку одной картины, она откроется во вторник 15 октября. Чуть позже экспозицию дополнят фотографии, – сказала Галина Заболотская.

Интересно, что картину «Фрегат «Диана» в Северном море» Алексей Леонов писал несколько лет. О ней он рассказывал «Комсомолке» еще в 2013 году.

Картину «Фрегат «Диана» в Северном море» Алексей Леонов писал несколько лет.Фото: Александр КАТЕРУША

- Я делаю серию работ про фрегат «Диана», на котором адмирал Путятин пришел в Японию как первый посол России. Я вот, написал «Диану» в Северном море. Это большое полотно 80 на 160 сантиметров, - рассказывал о работе Алексей Леонов. - Я в Голландии видел Северное море. Оно очень необычное, мелкое. Когда штормит, поднимается песок и вода становится желтой, идет водяная пыль и небо становится оранжевым. Нигде, даже на Балтике нет таких облаков, как на Северном море.

Напомним, именно в Калининграде проявился художественный талант будущего Героя Советского Союза. Ученик Леша Леонов много рисовал дома и с удовольствием оформлял стенгазеты в школе. В будущем он разовьет талант, будет делать наброски даже в космосе, серьезно увлечется живописью.

… и кровать, на которой спал будущий герой

В фондах областного историко-художественного музея хранится множество предметов, связанных с Алексеем Леоновым. Большинство из них были переданы в музей еще в советские годы. Это тренировочный скафандр Леонова, перчатка с и пионерский галстук с его автографами, парадный и повседневный китель, фуражки, шинель, рубашка.

Из любопытного – прибор для занятий по химии, который изготовил Алексей Леонов, будучи школьником.

Есть даже предметы из квартиры космонавта, простые бытовые вещи из семьи.

- У нас есть, например, кровать, на которой Алексей Леонов спал в Калининграде. В ближайшие дни мы займемся, сформируем экспозицию. Откроем выставку памяти в этом месяце, – сказал директор музея Сергей Якимов.

Отдельный блок экспонатов связан с Леоновым-художником. В музее хранят карандаши и кисти, которыми рисовал космонавт, папку, в которые складывал эскизы. Есть коллекция рисунков 50-60-70-х годов. Все это скоро увидят калининградцы.

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