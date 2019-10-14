Москва урежет Калининграду финансирование на 75 млрд рублей. Что происходит?

Неделя началась тревожно: появилась информация, что Москва примерно на треть урежет федеральное финансирование Калининградской области.

Как сообщает "Коммерсантъ", госпрограмма развития региона до 2025 года в ближайшую трехлетку оскудеет на 75 миллиардов из федеральной казны: с 242,6 млрд рублей до 167,5 миллиарда. В частности, речь идет об уменьшении субсидирования резидентов Особой экономической зоны Калининградской области, потерявших, как известно, в 2016 году таможенные льготы и получающие из Москвы деньги на компенсацию этих отмененных преференций. И уменьшение субсидирования связано, мол, с "уточнением оценки поступлений доходов бюджета от ввозных таможенных пошлин, уплаченных резидентами калининградской ОЭЗ".

Инициативу федерального центра оперативно прокомментировал губернатор Антон Алиханов. По его словам, впадать в панику рано - ничего необычного не произошло.

- Для тех, кто знает, что такое постановление правительства России №1275 ("О предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области" - Ред.), это не новость, - сказал глава региона. - Суть этого постановления - замена режима, который закончился 1 апреля 2016 года. Это так называемые субсидии на поддержку рынка труда. То есть заплатил (пошлины) при вывозе (товара) - тебе вернули (деньги). В конце года эта цифра (размер субсидий) корректируется и совсем неважно, что написано в плане. Коллеги из Минфина спрогнозировали, что по доходам будет вот такая цифра, соответственно они ее и ставят в расход.

Губернатор добавил, что "в случае, если предприятия Калининградской области будут показывать объем производства, который в два раза будет превышать те показатели, которые запланировал Минфин, эти средства будут заложены". Скорее всего, так и придется делать, потому что, к примеру, основной получатель субсидий - компания "Автотор" - заявлял об расширении производства автомобилей. И уж текущий год автопроизводитель наверняка закончит с плюсом.

И зачем тогда федералы корректировали программу в сторону уменьшения? Вопрос.

И еще момент. Размером субсидий изменения в калининградскую госпрограмму не ограничиваются. Минэкономики намерено пересмотреть ее отдельные целевые показатели. В частности, добавляются новые цели социально-экономического развития, от достижения которых будет зависеть размер федеральной помощи. Среди них - сокращение естественной убыли населения до 0,3%, увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (до 149 тысяч человек), рост уровня реальной среднемесячной зарплаты к 2025 году на 25,6% к уровню 2017-го. Сложнее всего, пожалуй, придется с зарплатой: на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция снижения реальных доходов. Хотя и с естественной убылью населения сложно - демографическая ситуация оставляет желать лучшего. Если ли бы не миграционный прирост, Калининград находился бы, как и подавляющее число регионов России, в "красной зоне".