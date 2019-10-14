Не за горами сезон простуд: «Вакцинация помогла нам избежать серьезных эпидемий гриппа»

- Людмила Евгеньевна, на дворе уже середина осени. Сколько обращений пациентов с симптомами ОРВИ вы принимаете каждый день?

- В сентябре обращений оказалось несколько больше, чем обычно. Я связываю это с тем, что стояла холодная сырая погода. Как только включили отопление, число приходящих на прием пациентов резко уменьшилось. Сейчас никакого всплеска заболеваемости мы не отмечаем, в том числе по сравнению с прошлым годом. Рост респираторных инфекций, как правило, начинается во второй половине ноября.

- Пациенты чаще приходят на прием своевременно? Или уже с осложнениями?

- Это зависит от того, кто насколько себя любит (улыбается). Одни бегут к врачу при первых же симптомах, другие упорно занимаются самолечением и потом могут появляться проблемы. По моим наблюдениям, более внимательны к своему здоровью пожилые люди. Старшее поколение чаще подвержено заболеваемости и имеет более высокие риски осложнений.

- Дайте совет: если заложен нос, першит в горле, но температура в норме, - на работу идти?

- Если только легкое першение и незначительный насморк, то ничего страшного, конечно, нет. При таких симптомах далеко не факт, что врач выдаст больничный, который оформляется только при наличии стойких признаков нетрудоспособности, а это нужно определять у каждого индивидуально. Большую роль играет то, где и кем вы работаете. Если на воздухе и в холоде, да к тому же есть хронические заболевания, желательно как можно раньше обратиться к врачу и 3-5 дней пересидеть дома. А если у вас теплое помещение, где небольшой контакт с окружающими, то вполне можно ходить на работу.

- Какие меры профилактики ОРВИ, гриппа – наиболее важные?

- Специфическая профилактика - это вакцина, неспецифическая - медикаменты. Если человеку противопоказана прививка или он сам не захотел прививаться, можно прибегнуть к медикаментозному способу. Существует несколько противовирусных препаратов и определенные схемы лечения и профилактики.

Если человек привит, особо волноваться не стоит. При появлении симптомов заболевания применяется постельный режим, хорошее питание и поливитамины с микроэлементами, различные морсы. Плюс симптоматическое лечение. Но если через 3-4 дня состояние все же ухудшается, нужно обратиться к врачу.

- Вы замечаете, что калининградцы стали внимательнее относиться к своему здоровью?

- Безусловно. Население стало более активно прививаться, мы видим, как выстраиваются очереди в мобильные пункты проведения вакцинации. Не стоит забывать и о том, что есть контингент, который должен быть привит 100% - это работники детских садов, школ, вузов, медицинских организаций. Благодаря тому, что сейчас большое количество людей стали заботиться о своем здоровье, ни в прошлом, ни в позапрошлом году эпидемии гриппа у нас не было. Заболевания протекали без осложнений, и это самое важное.