2019-10-14T18:50:19+03:00
Здоровье

Не за горами сезон простуд: «Вакцинация помогла нам избежать серьезных эпидемий гриппа»

На вопросы «Комсомолки» ответила врач-терапевт Городской поликлиники № 2 Калининграда Людмила Дорожкина
Михаил ЯНОВСКИЙ
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В течение последних двух лет прививки от гриппа перед началом эпидсезона получает более 45 процентов населения области.В течение последних двух лет прививки от гриппа перед началом эпидсезона получает более 45 процентов населения области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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- Людмила Евгеньевна, на дворе уже середина осени. Сколько обращений пациентов с симптомами ОРВИ вы принимаете каждый день?

- В сентябре обращений оказалось несколько больше, чем обычно. Я связываю это с тем, что стояла холодная сырая погода. Как только включили отопление, число приходящих на прием пациентов резко уменьшилось. Сейчас никакого всплеска заболеваемости мы не отмечаем, в том числе по сравнению с прошлым годом. Рост респираторных инфекций, как правило, начинается во второй половине ноября.

- Пациенты чаще приходят на прием своевременно? Или уже с осложнениями?

- Это зависит от того, кто насколько себя любит (улыбается). Одни бегут к врачу при первых же симптомах, другие упорно занимаются самолечением и потом могут появляться проблемы. По моим наблюдениям, более внимательны к своему здоровью пожилые люди. Старшее поколение чаще подвержено заболеваемости и имеет более высокие риски осложнений.

- Дайте совет: если заложен нос, першит в горле, но температура в норме, - на работу идти?

- Если только легкое першение и незначительный насморк, то ничего страшного, конечно, нет. При таких симптомах далеко не факт, что врач выдаст больничный, который оформляется только при наличии стойких признаков нетрудоспособности, а это нужно определять у каждого индивидуально. Большую роль играет то, где и кем вы работаете. Если на воздухе и в холоде, да к тому же есть хронические заболевания, желательно как можно раньше обратиться к врачу и 3-5 дней пересидеть дома. А если у вас теплое помещение, где небольшой контакт с окружающими, то вполне можно ходить на работу.

- Какие меры профилактики ОРВИ, гриппа – наиболее важные?

- Специфическая профилактика - это вакцина, неспецифическая - медикаменты. Если человеку противопоказана прививка или он сам не захотел прививаться, можно прибегнуть к медикаментозному способу. Существует несколько противовирусных препаратов и определенные схемы лечения и профилактики.

Если человек привит, особо волноваться не стоит. При появлении симптомов заболевания применяется постельный режим, хорошее питание и поливитамины с микроэлементами, различные морсы. Плюс симптоматическое лечение. Но если через 3-4 дня состояние все же ухудшается, нужно обратиться к врачу.

- Вы замечаете, что калининградцы стали внимательнее относиться к своему здоровью?

- Безусловно. Население стало более активно прививаться, мы видим, как выстраиваются очереди в мобильные пункты проведения вакцинации. Не стоит забывать и о том, что есть контингент, который должен быть привит 100% - это работники детских садов, школ, вузов, медицинских организаций. Благодаря тому, что сейчас большое количество людей стали заботиться о своем здоровье, ни в прошлом, ни в позапрошлом году эпидемии гриппа у нас не было. Заболевания протекали без осложнений, и это самое важное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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