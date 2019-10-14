На выборах в Польше снова победили национал-консерваторы. Чего ждать России и Калининграду?

На парламентских выборах в Польше убедительную победу во второй раз подряд одержала партия Ярослава Качиньского "Право и Справедливость". Национал-консерваторы набрали более 44 процентов голосов, улучшив свой показатель 2015 года почти на девять процентов. Это значит, что "ПиС" получит более половины мандатов в Сейме и сможет самостоятельно формировать правительство. Второе место на выборах заняла оппозиционная "Гражданская коалиция", основу которой составляет "Гражданская платформа" Дональда Туска. Ее результат - более 27 процентов голосов. Остальные партии и политические блоки заметно отстали. Обращает на себя внимание, что на выборах была зафиксирована рекордная для современной Польши явка - более 60 процентов.

- Ничего удивительного в победе партии "Право и справедливость" нет, - считает калининградский политолог, журналист-международник Александр Носович. - Рейтинги показывали уверенную победу этой партии. Все ждали, все к этому готовились.

- В чем причина такого успеха?

- Главная причина - социальная политика, которую проводит "Право и Справедливость". За четыре года у власти правые ввели очень много социальных программ, которые реально работают и очень нравятся полякам. Это, к примеру, программа "500+" - каждый месяц государство выделяет по 500 злотых (около 8200 рублей - Ред.) на каждого ребенка в семье. Затем программа "300+" - 300 злотых в год (около 5000 рублей - Ред.) каждому школьнику на то, чтобы собрать портфель. И еще много программ: поддержки молодых специалистов, фермеров, дотируемая ипотека для молодежи и так далее. Словом, много социальных программ, которые обеспечили "ПиС" популярность гораздо больше того ядра электората, который обычно за них голосует. А это ядро, по подсчетам политологам, составляет около 25 процентов населения Польши.

- А откуда деньги на все это социальное великолепие? Действительно экономика так активно развивается?

- Да, темпы роста экономики Польши сейчас самые высокие в Евросоюзе - под 5 процентов роста ВВП в год. Это связано в первую очередь с притоком дешевой рабочей силы из Украины. В Польше сейчас только официально находится 2 миллиона украинских гастарбайтеров, а с поправкой на сезон их количество зашкаливает за 3,5 миллиона человек. Украинцы из-за массового обнищания в своей стране пользуются возможностями так называемого безвиза. Три месяца, пока действует безвиз, граждане Украины пашут без выходных вахтовым методом. Потом едут домой, отсыпаются и снова едут на три месяца работать в Польшу. Стоит их труд копейки, работают хорошо - это не арабы, не африканцы, поэтому польская экономика за счет такого допинга растет и растет очень быстро. Кроме того, не надо сбрасывать со счетов и талантливое администрирование польского руководства как на государственном, так и на муниципальном уровне. Сказались, наконец, многомиллиардные дотации, которые Евросоюз вкладывал в Польшу. В общем, конгломерат факторов, но если выделять главный, я назову мигрантов.

- Кстати, насколько зарплата украинца в Польше ниже, чем у поляка?

- Значительно. Обычно украинцы там получают минимальный размер оплаты труда. Где-то в районе 300-400 злотых в месяц. И идут на ту работа, на которую ним один поляк никогда не пойдет.

Александр Носович.Фото: Иван МАРКОВ

- Почему безвизом не воспользовалась, например, Венгрия или другие страны Евросоюза?

- Возможностями пользования безвизом и упрощенными схемами трудоустройства каждая страна Евросоюза может распоряжаться по-разному. Со следующего года Германия и Франция снижают требования к украинцам, желающим работать на их территории, и в Польше по этому поводу опасаются, что многие украинцы переедут туда. Но вообще Польша была первой страной, которая облегчила правила въезда и пребывания украинцев на своей территории в трудовых целях.

- С победой партии "Право и Справедливость" что изменится в Польше и в российско-польских отношениях?

- Ничего не изменится. Разве что "Право и Справедливость" будет проводить свою политику гораздо увереннее, чем было до сих пор. Потому что им оказан был очень внушительный кредит доверия.

- Теперь поляки, скорее всего, реализуют свой проект строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу?

- Да. Они бы его реализовали даже если бы проиграли выборы. Потому что канал - это консенсусная установка польского политического класса. Общие установки и у "ПиС", и у "Гражданской платформы" в вопросах внешней политики идентичны. Есть установка на то, что канал через косу - это вопрос национальной безопасности Польши, он должен быть реализован во что бы то ни стало.

- И о местном приграничном передвижении можем забыть. Так?

- Давно уже пора о нем забыть. Я не убежден, что если бы "Гражданская платформа" осталась у власти, режим МПП существовал бы. Сейчас явный тренд на милитаризацию приграничной полосы в Польше с Белоруссией и Россией. А МПП с этой точки зрения у поляков и у их союзников по НАТО вызывает вопросы в плане безопасности.