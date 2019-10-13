О чем говорит Калининград: Прощание с легендой, внезапная оттепель и странная рукопись, найденная в бутылке

Не стало Алексея Леонова

В среду не стало летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза, первого человека, вышедшего в открытый космос Алексея Леонова.

Алексей Архипович родился не в Калининграде, прожил у нас всего несколько лет, но никто не станет сомневаться в том, что Леонов наш самый знаменитый земляк. Его в Калининграде любят, он и сам Калининград любил. Пока серьезно не заболел, приезжал к нам, как минимум, раз в год. Именно поэтому в нашем городе новость о его смерти восприняли, как потерю очень близкого человека.

В Калининграде именем Леонова названа улица, школа, в которой он учился и откуда отправился поступать в летное училище. Памятник «Землякам-космонавтам» - это тоже в значительной степени памятник Алексею Леонову. Когда в России стартовала кампания по переименованию аэропортов, одно из первых предложений было присвоить «Храброво» имя земляка-космонавта, однако так назвали воздушную гавань в Кемерово – Леонов родился на Кузбассе. Сейчас, после смерти космонавта, появились инициативы и вовсе присвоить Калининграду имя Леонова, причем это предложение встречает широкую поддержку. Я считаю, что рано про это думать, сейчас просто не время. Нужно просто почтить память выдающегося, даже больше – великого, земляка.

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За окном тепло, значит, топим улицу

С погодой нам сейчас, можно сказать, повезло. Неожиданно в середине октября если и не началась очередная фаза бабьего лета, но потеплело довольно заметно. Если бы еще вместо дождя было солнце, цены не было бы этому октябрю. Однако тут же обнаружились и негативные последствия такого локального потепления. Отопительный сезон в Калининграде уже стартовал, в квартирах с центральным отоплением подачу тепла не уменьшишь и не ограничишь, поэтому многие вынуждены открывать окна и отапливать окружающую среду. За свои кровные, разумеется.

В соцсетях недовольно забурчали, а в предприятии «Калининградтеплосеть» приготовили несколько полезных советов, как сделать так, чтобы не платить лишнего.

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Бутылка из советского прошлого

Бразильские студенты, гуляя по пляжу, наткнулись на послание из прошлого. Причем не своего, а советского. В бутылке, выброшенной на берег волнами Атлантического океана, находилось письмо, написанное около 30 лет назад рыбаками калининградского траулера «Атлант». Моряки отмечали тогда день рождения своего капитана Юдина, выпили, как полагается, и решили отправить гулять по волнам сообщение тем, кто когда-нибудь поймает бутылку. В тексте говорилось, что в Советском Союзе сейчас «сухой закон», пить алкоголь если не запрещено, то крайне не рекомендуются, но они, настящие морские волки, выпили, после чего решили сообщить об этом всему миру, точнее, тому, кто обнаружит бутылку.

Студенты решили связаться с авторами послания, нашли их адрес в Калининграде, написали и сейчас ждут ответа. Письмо же поместили в рамку и повесили на стену. Мы же со свое стороны также решили найти авторов интересного послания, и, есть надежда, что в скором времени мы сможем рассказать вам подробности той истории.

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Так выглядит Дом пожарных со стороны Московского проспекта.Фото: Александр Подгорчук

Дом пожарных станет отелем

Дом пожарных, историческое здание на перекрестке Московского проспекта и Литовского вала в Калининграде, не так известен, как Дом Советов, но его судьбу обсуждают на протяжении последних лет не менее активно. Дом неоднократно горел, потом его хотели снести, чтобы расширить проезжую часть, потом решили этого не делать, после же, наконец, появился инвестор. И вот, на минувшей неделе он представил эскизы здания после реконструкции.

В Доме пожарных появится трехзвездочная гостиница, часть помещений будет оборудована под офисы. Пристройку советского времени во дворе снесут, вместо нее появится новый корпус отеля. Самый узкий момент – это часть здания, выходящая на Московский проспект. Решено, что вместо тротуара будет сделана еще одна полоса для автомобилей, это должно немного разгрузить движение, а пешеходы пойдут прямо сквозь Дом пожарных – в здании сделают галерею. На вопрос о сроках реализации проекта, инвестор заявил, что по договору с Корпорацией развития Калининградской области должны справиться за шесть лет, но постараются за четыре.

Флаг над высочайшим вулканом

И в заключение о необычном рекорде. Группа калининградских альпинистов развернула флаг нашей области над самым высоким вулканом Азии – Демавенд в Иране (его высота – 5610 метров). Как сообщил изданию «Клопс.Ru» один из участников экспедиции Кирилл Иванов, восхождение на вершину заняло пять дней. Для Кирилла Иванова это, кстати, не первое путешествие. Ранее флаг Калининградской области взметнулся над вершиной Кала-Патар в Гималаях. Ее высота превышает 5600 метров. На очереди – Джомолунгма.