Сбежал к отцу на фронт в 16 лет: история сына генерала Калинина, воевавшего в Восточной Пруссии

Военная форма и все, что связано с обороной страны для советского мальчишки, воспитанного в 30-е годы прошлого века, было настоящим культом. Подростки в эти годы массово сдавали нормативы на значок «Юный ворошиловский стрелок», склеивали из картона макеты танков и самолетов, участвовали в военных играх, парадах и демонстрациях, распевая «Будь готов! Когда настанет час бить врагов». Но одно дело – бегать с деревянной винтовкой, а другое – держать в руках настоящее оружие. Дети военных могли себе это позволить. Отцы брали их на танковые полигоны, разрешали посидеть в кабине истребителя или выстрелить из табельного Тульского Токарева. Таким счастливчиком был и Юра Калинин, родившийся в 1927 году.

Константин Рокоссовский и Николай Калинин.

С 13 лет был знаком с Рокоссовским

Накануне Великой Отечественной войны отец 13-летнего Юры, полковник Николай Калинин, командовавший 131-й мотострелковой дивизией, входившей в 9-й механизированный корпус, даже познакомил его со своим командиром, генерал-майором Рокоссовским. Семья полковника в это время жила в военном городке Новоград-Волынский, окрестности которого через несколько месяцев, в июне-июле 1941-го, станут полем страшной битвы.

В первые дни войны военные прощаются со своими семьями и отправляют их вместе с колоннами беженцев на восток. Юра уезжать не хочет и умоляет отца, чтобы тот взял его с собой на фронт. Николай Калинин прибегает к хитрости: он обещает сыну, что они обязательно повоюют вместе, но только не прямо сейчас, а чуть позже. Юра верит.

Уже 10 июля Новоград-Волынский оккупирован немцами, а Николай Калинин вместе со своей дивизией успевает к этому времени дважды выйти из окружения. За умелое руководство боевыми действиями, проявленные мужество и героизм он получает орден Красного Знамени. К концу июля Калинин становится начальником штаба 31-го стрелкового корпуса, а в начале августа его повышают в звании до генерал-майора.

Встреча под Ворошиловградом

С сыном генерал увидится только в середине мая 1943 под Ворошиловградом (сегодня Луганск – Ред.). К этому времени Юра успевает окончить 8 классов. Он по примеру многих своих сверстников сбегает на фронт. Подросток преодолевает сложный путь из Кировской области, куда еще летом 1941 года была эвакуирована семья.

- Попал Юрий в штаб несколько необычным образом, - вспоминает Николай Калинин в своих мемуарах. - Я заслушивал доклады вызванных командиров, когда в комнату вошел мой адъютант младший лейтенант Георгий Прудников и доложил, что задержан подозрительный подросток, который добивается встречи со мной. Я ответил, что мне сейчас некогда, а если парень действительно подозрительный, то его надо отправить в соответствующие органы — там разберутся. Прудников вышел, но через несколько минут вернулся с Юрием. Я сразу узнал его. Правда, за два года он заметно вырос, возмужал и в перешитом с моего плеча кителе и военных брюках выглядел почти солдатом. Мы обнялись, расцеловались.

Юрия интересовало только одно – сдержит ли отец свое обещание, которое он дал ему в начале войны. Генералу деваться некуда. Однако, с одной стороны, на роль сына полка Юра не очень подходил, а с другой - возраст у него еще не призывной. Чтобы подготовить сына к боевой обстановке, Николай Калинин отправляет его в учебную роту своей 91-й стрелковой дивизии.

Юрий Калинин с отцом.

4 июля 1943 года после награждения своих подчиненных медалями «За оборону Сталинграда» генерал Калинин выехал на совещание в штаб корпуса. Было воскресенье, и сын приехал к нему из учебной роты на побывку.

- Юрий направился к машине, чтобы подогнать ее к нам. Но только успел он сделать несколько шагов, как совсем рядом упал снаряд, - вспоминает Калинин. - Взрывная волна сбила меня с ног, и я потерял сознание. Когда очнулся, увидел склонившегося над собой сына. Разорвав свою нижнюю рубашку на ленты, он перевязывал меня. Потом подоспели врач и санинструктор. Они усадили меня в автомобиль и повезли в медсанбат.

Тем же взрывом был убит адъютант генерала, младший лейтенант Георгий Прудников. Ранение Николая Васильевича тоже было серьезным – осколки разорвали плоть, выхватив кусок мяса от спины до правого плеча. В госпитале Калинин-старший пролежал полгода. За боями своей 91-й стрелковой дивизии он следил по сводкам и газетам...

В 17 лет - первая боевая награда

В это время Юрий Калинин, по свидетельствам очевидцев, отправляется в Челябинск, откуда в действующую армию он вернется только 29 декабря 1944 года. А его отец Николай Калинин сразу после госпиталя в январе 1944-го был направлен на ускоренный курс Высшей военной академии имени Ворошилова, по окончании которого в июне 1944-го генерал Иван Черняховский поручает ему командование 159-й стрелковой дивизией. С ней он пересечет границу Восточной Пруссии и дойдет до Кёнигсберга.

К январю 1945-го дивизия генерала Калинина, отвоевав у немцев плацдарм, занимает оборону в районе поселков Радшен (сегодня не существует – Ред.) и Куссен (Весново – Ред.) на подступах к Инстербургу. Младший лейтенант Юрий Калинин воюет в его подчинении и командует огневым взводом 45-миллиметровых пушек 136-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. 16-го января, следуя в опорный пункт Радшен, Юрий натыкается на немецких автоматчиков. Вместе с другими офицерами и бойцами молодой офицер вступает с ними в бой, рассеивает их и частично уничтожает. В это время 631-й стрелковый полк 159-й стрелковой дивизии, а также 597-й артиллерийский полк с приданной ему штрафной ротой громит немцев в самом Радшене. К вечеру опорный пункт гитлеровцев был взят, а Калинин-младший 22 января получает свою первую боевую награду – орден Красной звезды.

Генерал Николай Калинин в парадной форме.

Окружение и разгром немецкой группировки

В начале февраля дивизия вела ожесточенные бои на окраинах Кройцбурга (Славское – Ред.). В ночь на 7 февраля, как вспоминал Николай Калинин, 558-й стрелковый полк сумел овладеть маслозаводом, расположенным на южной окраине города, а 631-й и 491-й полки прорвались в центр и на северную окраину. Поддерживал пехотинцев все тот же 136-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион, в котором командовал огневым взводом Юрий. 8-го числа город был взят, однако в результате штурма замок и большая часть построек были фактически уничтожены.

К концу марта, взяв с боем поселок Феддерау (Тропинино – Ред.), дивизия вышла к заливу Фришес-Гаф. Вместе с соседними подразделениями ее бойцы заперли крупную немецкую группировку в районе мыса Кальхольц. В начале апреля Николай Калинин двинул своих бойцов в направлении Цинтена (Корнево – Ред.), а 4-го числа его полки сосредоточились в 15 километрах северо-западнее Кёнигсберга, готовясь к новым сражениям. К утру 16 апреля, взяв Крагау (Прохладное – Ред.) и заняв северную окраину Каллена (Цветное – Ред.), изрядно потрепанная дивизия закончила боевые действия. По их итогам лейтенант Юрий Калинин получил свою вторую награду – орден «Отечественной войны 2-й степени».

Юрий Калинин (третий слева) с курсантами артиллерийского училища в Сумах.

Оппозиционный генерал

Дальше были бои с японцами. Отец и сын снова сражались бок о бок, и в октябре 1945-го 18-летний старший лейтенант получил свой второй орден Красной звезды. После войны семья Калининых переехала в Сумы, где Николай Васильевич занял пост военного комиссара Сумского областного военного комиссариата. Юрий же закончил там высшее артиллерийское командное училище. Послевоенная карьера молодого офицера еще быстрее пошла в гору: в 1948 году Калинин стал командиром парковой батареи, а позже в чине генерал-майора служил в Москве.

После смерти прославленного отца Юрий Николаевич, как сообщают его родственники, часто приезжал на родину предков, в Брейтовский район Ярославской области. В последний раз он был там в 1991 году. Но после развала СССР он встал в резкую оппозицию новой власти и даже участвовал в обороне Белого дома в Москве в сентябре-октябре 1993 года. Дальнейшая судьба генерала неизвестна.