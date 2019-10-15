Три года Антона Алиханова: что калининградский губернатор может занести себе в актив

В октябре 2016 года покинул свой пост самый суровый и немногословный губернатор Калининградской области Евгений Зиничев и исполняющим обязанности главы области был назначен Антон Алиханов. В тот момент ему только-только исполнилось 30 лет, Алиханов стал самым молодым губернатором России. Спустя без малого год, он подтвердил полномочия, выиграв с подавляющим преимуществом губернаторские выборы.

Алиханову пришлось взять с места в карьер. На носу был чемпионат мира по футболу, а это значит, что к Калининграду было приковано повышенное внимание Москвы. Необходимо было провести подготовку к мундиалю без сучка и задоринки, а потом организовать турнир так, чтобы никому не было мучительно больно за бездарно проведенное лето. Впрочем, и кроме чемпионата у молодого технократа, как сразу стали называть в прессе Алиханова, забот было выше крыши. Непростая обстановка сложилась в сфере здравоохранения. Нужно вносить изменения в наш основополагающий закон - об Особой экономической зоне. Необходимо приводить в порядок инфраструктуру... Это только самое основное.

Итак, давайте вспомним, что получилось у Алиханова.

Безоблачный мундиаль

Чемпионат мира по футболу прошел бы в Калининграде и без Антона Алиханова, но в том, что организация турнира была практически идеальной (о чем говорили и российские туристы, и иностранные болельщики, и представители ФИФА), во многом заслуга губернатора. Во всяком случае, глава области за все отвечал в конечном итоге.

Во-первых, неплохо подготовились к турниру. Не без проблем, но новый красавец-стадион был построен в срок. Преобразился громадный участок земли в самом центре города - остров Октябрьский (где позже организован специальный административный район и через несколько лет должны вырасти объекты культурно-образовательного кластера). Отремонтированы основные дороги, приведены в порядок фасады домов (опыт Калининграда с реконструкцией хрущевок на Ленинском проспекте уже начали перенимать другие регионы России). Свежий ремонт и новое оборудование получили несколько больниц.

Во-вторых, в дни футбольного турнира мы не припомним негативных оценок, оставленных после посещения матчей иностранными или российскими болельщиками. Пиво лилось рекой, калининградцы внимательны и дружелюбны, полицейские, которых внезапно стало очень много, отличались редкой корректностью. Организация на высшем уровне. Словом, мундиаль запомнился светлыми красками, и заслуга губернатора в этом, безусловно, есть.

Бельгийские болельщики на площади Победы в июне 2018 года.Фото: Иван МАРКОВ

Новая история «Храброво»

При Алиханове наконец-то закончилась, казалось, бесконечная, нудная и крайне неприятная для всех нас история с реконструкцией аэропорта «Храброво». Не без участия губернатора найден новый собственник воздушной гавани - бизнесмен Роман Троценко, который за короткий срок достроил то, что не удавалось его предшественникам. Нельзя сказать, что новый аэропорт стал шедевром современной архитектуры, но во всяком случае, за него не стыдно перед туристами. Все ярко, красиво, комфортно. В рамках реконструкции за счет федерального бюджета сделана фактически новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать любые типы воздушных судов.

Все это дало плоды. Число рейсов из «Храброво» заметно увеличилось (в основном за счет новых маршрутов в российские города), вырос и пассажиропоток. Следующая планка, которую поставили перед собой региональные власти, - добиться для «Храброво» так называемой седьмой степени свободы неба. Это позволит прилетать в Калининград европейским авиакомпаниям-лоукостерам, в результате заметно расширится сетка полетов в города Старого света.

Ремонт аэропорта "Храброво" продолжался более десяти лет.Фото: Александр Подгорчук

Дороги, трассы, магистрали

Благодаря Алиханову и его команде Калининградской области удалось буквально вскочить на подножку уходящего поезда. Речь идет о федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», куда наш регион не должен был попасть, поскольку не проходил по показателям численности населения. Однако федералов удалось убедить, что рассматривать нужно не только сам Калининград, а всю агломерацию, то есть фактически весь регион, а это миллион человек. И как целому миллиону жить без безопасных и качественных дорог? Федеральные деньги на ремонт дорог потекли. Особенно усилился поток перед чемпионатом мира по футболу, когда в рамках программы удалось отремонтировать несколько важных улиц в Калининграде и несколько шоссе в области. Продолжается реализация программы и после мундиаля. В частности, сегодня по программе «Безопасные и качественные дороги» приводится в порядок шоссе Калининград - Полесск.

Отдельно нужно остановиться на Северном обходе. Еще пять лет назад Окружная дорога Калининграда представляла собой печальное зрелище. Она была похожа на поселковую трассу, где пробки были явлением каждодневным. В настоящее время построена скоростная магистраль от Берлинского моста до развязки на улице Александра Невского. На очереди - следующий участок до Балтийского шоссе. Отрадно, что калининградскому руководству удается убедить федеральный центр в необходимости инвестиций в дорожное строительство. И не только в вопросе Северного обхода. Уже известно, что будет достраиваться Приморское кольцо - вначале до Янтарного (уже готова проектно-сметная документация), затем до Балтийска.

Отремонтированная улица Шатурская в поселке Васильково.Фото: Александр Подгорчук

Туристический бум

Во время чемпионата мира по футболу в Калининграде начался туристический бум. Можно было бы все списать на футбол, мол, оживление туризма - явление временное, но и после мундиаля туристические потоки не иссякли. Не в последнюю очередь потому, что развитие туристко-рекреационного комплекса правительство Алиханова ставит одним из приоритетов. Здесь, конечно, есть к чему стремиться - в первую очередь нужно более планомерно и целенаправленно приводить в порядок памятники культуры, интересные туристам. У Москвы удалось «выбить» очень важную и актуальную преференцию: бесплатные электронные визы для иностранцев. Эта карта сыграла - по последним официальным данным, с 1 июля электронными визами воспользовались более 40 тысяч человек. И это не предел.

«Зеленый свет» инвесторам

В конце 2016 года тогда еще врио губернатора Антон Алиханов заявил, что область должна сконцентрироваться на привлечение частных инвесторов. По мнению главы региона, это позволит снизить зависимость от инвестиций госмонополий и проектов за бюджетные средства. Для частных инвесторов единой точкой входа стала обновленная Корпорация развития Калининградской области. Эта структура стала проводить первоначальную оценку инвестпроектов и сопровождать их вплоть до реализации.

Добилось региональное правительство и перезагрузки законодательства об Особой экономической зоне в Калининградской области. Принятый в конце 2017 года пакет поправок в Закон об ОЭЗ и Налоговый кодекс РФ дал «зеленый свет» для проектов в сфере здравоохранения, а также IT и научных разработок. Для них снизили минимальный инвестпорог - до 10 млн и 1 млн рублей соответственно. Кроме этого, для новых резидентов понизили страховые взносы - до 7,6 процентов при условии создания новых рабочих мест, а также законодательно закрепили, что ставка в 0% на налог на прибыль будет исчисляться с момента получения первой прибыли, а не регистрации в качестве резидента ОЭЗ.

Новым резидентам гарантировали и существенное сокращение сроков проведения госэкспертизы проектов и инженерных изысканий.

Поправки в Закон об ОЭЗ привели к рекордному росту резидентов. Только за 2018 год их стало на 71 больше - именно столько инвестпроектов решили воспользоваться новыми преференциями, которые уже назвали беспрецедентным в масштабах всей России.

Строительство онкоцентра в поселке Родники стартовало в феврале 2019 года.Фото: Александр Подгорчук

Предупреждать онкозаболевания

Команда Алиханова войдет в историю Калининградской области запуском строительства долгожданного онкологического центра. Именно старт стройки этого давно анонсированного объекта (впервые идея прозвучала в 2014 году), по мнению многочисленных экспертов и регионального, и федерального уровня, - высшая точка решений Алиханова в сфере регионального здравоохранения.

Заливать фундамент онкоцентра начали в феврале этого года. Возводят этот важнейший объект на условиях софинансирования: из федерального бюджета - 77%, из регионального - 23%. Контракт на проведение работ на 4 миллиарда рублей заключен с подмосковной компанией «Артель» в октябре 2018 года. Еще полтора миллиарда потребуется на дооснащение медицинским оборудованием. Сдача объекта под ключ запланирована на осень 2020 года.

Будущий, но уже вполне реальный онкоцентр - это современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек, это больше 70 врачей, это диагностическое отделение, отделение лучевой терапии и современные операционные.

Калининградский онкоцентр станет первым в серии типовых медучреждений, которые планируется строить в ближайшее время в других российских регионах. Этим объясняется огромное внимание к строительству со стороны специалистов разных сфер: проектировщиков, строителей, производителей и поставщиков медицинского оборудования, врачей, политиков.

Однако одним онкоцентром приведение в чувство региональной системы здравоохранения не ограничивается. За короткий срок эффективно заработали центры женского здоровья в Калининграде, Советске, Черняховске. В ближайшее время пройдет открытие еще одного центра на базе Центральной городской клинической больницы. Деятельность этих учреждений направлена на раннее выявление различных патологий женской репродуктивной системы.

Кроме того, сформирована новая схема маршрутизации онкопациентов, заработала онкополиклиника при Калининградской областной клинической больнице, в Центральной городской клинической больнице начали выполнять онкооперации маммологи, проктологи, врачи-онкологи из других российских регионов, переезжающие жить и работать в Калининградскую область.

В Доме Советов будет офисный центр, а, кроме того, там разместятся чиновники.Фото: Иван МАРКОВ

Дом Советов сменил хозяина

О том, что Дом Советов должен быть введен в эксплуатацию, Антон Алиханов впервые публично заявил еще осенью 2016 года, когда занимал пост врио губернатора.

- Это памятник советской архитектуры. Если бы Дом Советов был, мы бы из правительства туда переехали и освободили бы кучу исторических зданий в Калининграде. Это место вполне достойно, чтобы собираться на совещания и не ездить по разным объектам, - объяснил тогда глава региона.

Чтобы решить юридические и финансовые вопросы, понадобилось чуть меньше трех лет. 23 июля 2019 года главный недострой Калининграда перешел в собственность региональных властей. Корпорация развития Калининградской области приобрела контрольный пакет акций и стала основным владельцем компании ДС, которой принадлежит Дом Советов. Судя по просочившейся в СМИ информации, здание обошлось областному бюджету примерно в 400 миллионов рублей.

Уже в сентябре расчищены бетонные каскады, убран мусор, вырублены дикие заросли, а глухой забор со стороны Московского проспекта заменили на прозрачный. На все это потратили 3,5 млн рублей. Впереди благоустройство территории и реконструкция самого Дома Советов, которая может начаться в 2020 году. В проекте готов принять участие Федеральный институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

По словам губернатора, кабинеты чиновников разместятся не ниже шестого этажа. Первые уровни отойдут под музей «Россия - моя история», который станет частью музейного квартала. Кроме того, внутри планируют открыть бизнес-центр, кафе, рестораны и другие заведения.

Напомним, строительство Дома Советов велось с 1970 по 1991 год и было остановлено, когда готовность объекта составляла 95%. Самый серьезный косметический ремонт провели в 2005 году, к празднованию 750-летия Калининграда, когда были покрашены стены и вставлены окна.