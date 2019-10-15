2019-10-15T13:50:19+03:00
Спорт

Калининградский «Локомотив» начал сезон с разгрома

В первом матче чемпионата калининградские волейболистки обыграли «Динамо-Метар»
Роман Китайцев
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Наши девушки (справа) почти не оставили соперницам шансов.Наши девушки (справа) почти не оставили соперницам шансов.Фото: chelmetar.ru
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В минувшие выходные стартовал сезон Суперлиги 2019/2020 чемпионата России по волейболу среди женских команд. Для калининградского «Локомотива» первый тур сложился без сюрпризов, в то время как чемпион России – московское «Динамо» удивило со знаком «минус» своих болельщиков.

Вице-чемпионки прошлого сезона из Калининграда отправились в Челябинск, где им предстояло противостояние с «Динамо-Метар». Фаворитами встречи очевидно были наши волейболистки, но первый тур – это всегда неопределенность, которая способна преподносить сюрпризы.

Первые два сета имели схожий сценарий. «Локо» в начале партии обозначал свое преимущество в классе, отрываясь от соперниц по набранным очкам. А в концовке волейболистки «Динамо-Метар» стремительно сокращали отставание. И если в первом сете главному тренеру «Локомотива» Андрею Воронкову пришлось брать тайм-аут в концовке, чтобы привести в чувство своих игроков (оппонентки стремительно догоняли нас со счета 15:21 до 21:13), то вторая и особенно третья партия прошла под полным контролем калининградских волейболисток. Итоговый счет 3:0 (25:22, 25:18, 25:14) – есть первая победа!

Отдельно стоит отметить дебют в нашей команде Маргариты Курило. Волейболистка только вернулась из Японии, где в составе сборной России стала бронзовым призером Кубка. И практически без подготовки вышла в стартовом составе на матч с новой для нее командой, где смотрелась вполне уверенно и быстро наладила взаимодействие с связующей «Локо» Бояной Живкович. А наши уже привычные лидеры атаки в лице Аны Клегер и Ирины Воронковой провели довольно ровный и стабильный матч, с некритичным количеством ошибок. Но это только начало сезона, и с каждой игрой мы будем надеяться, что игроки будут прибавлять в стабильности и самоотдаче на площадке.

В отличие от «Локомотива», чемпионки России московское «Динамо» в первом туре оступились, проиграв аутсайдеру прошлого чемпионата – саратовскому «Протону» (3:2). Но стоит уточнить, что Саратов серьезно обновился по сравнению с прошлым годом, пригласив 10 новых игроков. А москвички держали в запасе на протяжении практически всего матча Наталью Гончарову и Екатерину Ефимову.

Матч второго тура Суперлиги «Локомотив» проведет на своей домашней площадке, в СК «Янтарный» 19 октября в 18:00, против казанского «Динамо».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОНКОВ, главный тренер ВК "Локомотив":

- Задачей девушек была – выдержать концентрацию на протяжении всего матча и в целом им это удалось сделать. На подаче и в атаке они выглядели неплохо и сделали не так много ошибок. Хотя «чисто» сыграть не удалось, я в целом удовлетворен стартовым поединком команды. Сейчас все только втягиваются в сезон, много над чем работать. Разумеется, пока наша игра далека от чемпионской.

Денис МАТВЕЕВ, главный тренер ВК "Динамо-Метан":

- К сожалению, не получилось навязать борьбу сопернику так, как мы это планировали. В защите на приеме неважно сыграли и на подаче есть над чем работать. Первая партия была для нас неплохая, в концовке могли довести дело до брейковых очков. И во второй партии в середине боролись, но в ответственный момент слишком много ошибок простых допустили. Вот и все положительные для нас моменты. Сейчас идет становление команды, будем работать дальше, а соперников поздравляю с заслуженной победой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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