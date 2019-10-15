Били в упор: под Калининградом охотники ради забавы расстреляли семью лебедей

Калининградский фотограф Денис Штейн, известный своими экспериментами с квадрокоптером и фотоохотой за дикой природой Калининградской области, в понедельник 14 октября рассказал на своей странице в Фейсбуке жуткую историю. По его словам, охотники ради забавы расстреляли семью лебедей, о жизни которой еще в начале этого года Штейн начал снимать свой новый документальный фильм.

- Я познакомился с парой лебедей еще ранней весной, когда они уже начали строить свое гнездо на озере сразу за поселком Логвино, - рассказывает Денис. - Тогда я и решил снять фильм «От яйца, до взрослого лебедя». В течение многих месяцев мне удалось отснять большую часть материала, начиная от кладки яиц, появления маленьких пушистых комочков, их рост и превращение почти во взрослых лебедей.

У пары появились четыре птенца. Один из них с самого рождения был почти черного цвета, за что получил прозвище Черныш.Фото: Денис Штейн

Фотограф рассказал, что у пары появились четыре птенца. Один из них с самого рождения был почти черного цвета, за что получил прозвище Черныш. Если первое время лебединая семья немного нервничала из-за парящего над ними дрона с фотооборудованием Дениса, то потом птицы привыкли и даже, заслышав звуки винтов, плыли навстречу камере.

- К концу лета птенцы стали настолько большими, что отцу семейства пришлось расширять свою «жилплощадь», - продолжает Штейн свой рассказ о наблюдениях за своими героями. - Мне удалось заснять этот уникальный момент, когда лебедь строит новое гнездо. Оно находилось на удалении от старого, и я называл его «дачей». Оставалось еще немного, и молодые лебеди уже начали бы летать, но я даже и не мог подумать, что случится большая беда.

В свой очередной приезд на съемку Денис заметил, что от семьи осталось всего две особи: взрослая и один птенец, тот самый Черныш.

- Я точно знал, что они всегда держатся вместе, и сильно забеспокоился, вспоминая, что сейчас на водоемах области бывает много охотников. Но нужно быть бесчеловечной сволочью, чтобы стрелять лебедей. Я не верил в это, но как выяснилось зря: подлость человека по-видимому не знает границ.

Запустив дрон, Денис быстро заметил с воздуха тело мертвого взрослого лебедя. Его крылья были распластаны, а голова потонула в воде. Рядом были и три мертвых птенца.

- Черныш и взрослый лебедь держались на удалении и были явно возбуждены, - продолжает Денис. - Видя это зрелище и мысленно прокручивая в голове хронологию всех событий за многие месяцы – гнездо, кладка яиц, пушистые комочки, подрастающие птенцы, тихая семейная идиллия… Этих лебедей никто не знал лучше меня, поэтому я не смог удержать слез… Они были расстреляны практически в упор.

Запустив дрон, Денис Штейн заметил с воздуха тело мертвого взрослого лебедя. Его крылья были распластаны, а голова потонула в воде.Фото: Денис Штейн

Денис рассказал, что, конечно, не видел самого момента выстрела, однако тот факт, что лебедей убил человек, у него сомнений не вызывает. По словам фотографа, никакое животное, обитающее в Калининградской области, не способно причинить ущерба здоровому лебедю.

- Самая крупная птица у нас – орлан-белохвост, но он питается в основном рыбой, и не нападает на крупных птиц, - рассказал Денис «Комсомолке». – Собака также не может причинить лебедю ущерба, так как он плавает намного быстрее, и при опасности моментально удаляется на середину озера. Выходит, сделать это мог только человек. К тому же, я обследовал тело убитого лебедя. У него несколько ран: перебита шея, крыло, везде запекшаяся кровь. Похоже, что стреляли в упор. Ради забавы. Это даже не зверство, так как звери не убивают ради забавы. Охотник, так просто расстреливающий доверчивых лебедей, прежде всего, социально опасен.

Денис Штейн в тот же день написал заявление в природоохранную прокуратуру и министерство экологии и природных ресурсов Калининградской области.

- Хуже всего то, что оставшийся Черныш и взрослый лебедь сейчас находятся в огромной опасности – озеро находится прямо возле автодороги сразу за поселком Логвино, так что нет никакой уверенности, что подонки с ружьями не вернутся и не добьют оставшихся двух лебедей, - заключил он. - Очевидно, что весь планируемый фильм мне сделать не удастся, но, по крайней мере, я сделаю небольшой фильм об этой семье, росте птенцов. Это будет достойная память о лебединой семье и человеческой подлости.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области, полиция начала проверку по факту публикаций.