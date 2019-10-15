2019-10-15T19:33:53+03:00
Происшествия

Били в упор: под Калининградом охотники ради забавы расстреляли семью лебедей

Ранее эти птицы стали героями документального фильма известного фотографа Дениса Штейна
Иван МАРКОВ
Поделиться:
На этом снимке лебединая семья еще в полном составе. Фотография сделана в конце лета.На этом снимке лебединая семья еще в полном составе. Фотография сделана в конце лета.Фото: Денис Штейн
Изменить размер текста:

Калининградский фотограф Денис Штейн, известный своими экспериментами с квадрокоптером и фотоохотой за дикой природой Калининградской области, в понедельник 14 октября рассказал на своей странице в Фейсбуке жуткую историю. По его словам, охотники ради забавы расстреляли семью лебедей, о жизни которой еще в начале этого года Штейн начал снимать свой новый документальный фильм.

- Я познакомился с парой лебедей еще ранней весной, когда они уже начали строить свое гнездо на озере сразу за поселком Логвино, - рассказывает Денис. - Тогда я и решил снять фильм «От яйца, до взрослого лебедя». В течение многих месяцев мне удалось отснять большую часть материала, начиная от кладки яиц, появления маленьких пушистых комочков, их рост и превращение почти во взрослых лебедей.

У пары появились четыре птенца. Один из них с самого рождения был почти черного цвета, за что получил прозвище Черныш. Фото: Денис Штейн

У пары появились четыре птенца. Один из них с самого рождения был почти черного цвета, за что получил прозвище Черныш.Фото: Денис Штейн

Фотограф рассказал, что у пары появились четыре птенца. Один из них с самого рождения был почти черного цвета, за что получил прозвище Черныш. Если первое время лебединая семья немного нервничала из-за парящего над ними дрона с фотооборудованием Дениса, то потом птицы привыкли и даже, заслышав звуки винтов, плыли навстречу камере.

- К концу лета птенцы стали настолько большими, что отцу семейства пришлось расширять свою «жилплощадь», - продолжает Штейн свой рассказ о наблюдениях за своими героями. - Мне удалось заснять этот уникальный момент, когда лебедь строит новое гнездо. Оно находилось на удалении от старого, и я называл его «дачей». Оставалось еще немного, и молодые лебеди уже начали бы летать, но я даже и не мог подумать, что случится большая беда.

В свой очередной приезд на съемку Денис заметил, что от семьи осталось всего две особи: взрослая и один птенец, тот самый Черныш.

- Я точно знал, что они всегда держатся вместе, и сильно забеспокоился, вспоминая, что сейчас на водоемах области бывает много охотников. Но нужно быть бесчеловечной сволочью, чтобы стрелять лебедей. Я не верил в это, но как выяснилось зря: подлость человека по-видимому не знает границ.

Запустив дрон, Денис быстро заметил с воздуха тело мертвого взрослого лебедя. Его крылья были распластаны, а голова потонула в воде. Рядом были и три мертвых птенца.

- Черныш и взрослый лебедь держались на удалении и были явно возбуждены, - продолжает Денис. - Видя это зрелище и мысленно прокручивая в голове хронологию всех событий за многие месяцы – гнездо, кладка яиц, пушистые комочки, подрастающие птенцы, тихая семейная идиллия… Этих лебедей никто не знал лучше меня, поэтому я не смог удержать слез… Они были расстреляны практически в упор.

Запустив дрон, Денис Штейн заметил с воздуха тело мертвого взрослого лебедя. Его крылья были распластаны, а голова потонула в воде. Фото: Денис Штейн

Запустив дрон, Денис Штейн заметил с воздуха тело мертвого взрослого лебедя. Его крылья были распластаны, а голова потонула в воде.Фото: Денис Штейн

Денис рассказал, что, конечно, не видел самого момента выстрела, однако тот факт, что лебедей убил человек, у него сомнений не вызывает. По словам фотографа, никакое животное, обитающее в Калининградской области, не способно причинить ущерба здоровому лебедю.

- Самая крупная птица у нас – орлан-белохвост, но он питается в основном рыбой, и не нападает на крупных птиц, - рассказал Денис «Комсомолке». – Собака также не может причинить лебедю ущерба, так как он плавает намного быстрее, и при опасности моментально удаляется на середину озера. Выходит, сделать это мог только человек. К тому же, я обследовал тело убитого лебедя. У него несколько ран: перебита шея, крыло, везде запекшаяся кровь. Похоже, что стреляли в упор. Ради забавы. Это даже не зверство, так как звери не убивают ради забавы. Охотник, так просто расстреливающий доверчивых лебедей, прежде всего, социально опасен.

Денис Штейн в тот же день написал заявление в природоохранную прокуратуру и министерство экологии и природных ресурсов Калининградской области.

- Хуже всего то, что оставшийся Черныш и взрослый лебедь сейчас находятся в огромной опасности – озеро находится прямо возле автодороги сразу за поселком Логвино, так что нет никакой уверенности, что подонки с ружьями не вернутся и не добьют оставшихся двух лебедей, - заключил он. - Очевидно, что весь планируемый фильм мне сделать не удастся, но, по крайней мере, я сделаю небольшой фильм об этой семье, росте птенцов. Это будет достойная память о лебединой семье и человеческой подлости.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области, полиция начала проверку по факту публикаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В полиции просто не хотели этим заниматься»: В Подмосковье парень провел собственное расследование, чтобы найти грабителей
Молодому человеку из Одинцова надоели «завтраки» от сотрудников полиции, и он решил сам найти все улики, пока их еще можно было обнаружить
Новости 24
Двое уголовников угрожали убить 73-летнюю калининградку
В Калининградской области на двух дорогах установят метеостанции
Калининградец получил 5,5 лет за продажу марихуаны
В Калининграде полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Калининграде открылась выставка памяти космонавта Алексея Леонова
Аэропорт «Храброво» обслужил более 1,8 млн пассажиров с начала года
Скончался завлабораторией кафедры судовых радиотехнических систем БГА
В Калининграде на ул. Судостроительной закрыли угольную котельную
В Багратионовском районе горело зернохранилище
В Светлогорске установили скульптуру в виде дивана со спящей Мари из сказки Гофмана
В Калининградской области сняли эпизод программы «Орел и Решка»
Калининградские НКО получат 35,5 млн рублей из Фонда президентских грантов
В Калининграде ночью сгорели два автомобиля
Власти сэкономили 15 млн рублей на разработке проекта строительства газопровода в Зеленоградском районе
Калининградец попал под уголовное дело за оскорбление представителя власти
На двух участках Моспроспекта в Калининграде запретят парковаться
В Полесском районе три внучки обокрали родного дедушку
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
И.о. главврача калининградского онкоцентра оштрафовали на 30 тысяч за проведение работ без лицензии
На ремонтируемой улице Комсомольской оградили деревья
На улице Киевской в Калининграде автобус сбил пенсионерку
Прокуратура заставила администрацию Правдинска выплатить зарплату незаконно уволенной сотруднице
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет электричества и воды