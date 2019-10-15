2019-10-15T18:54:52+03:00
Звезды

Кивера гренадеров и сокровища из Эрмитажа: в Калининграде открылась выставка, посвященная Александру I и Наполеону

Экспозиция рассказывает об одном из ярких и запоминающихся моментов европейской истории [фото]
Александр КАТЕРУША
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На входе в зал с экспозицией посетителей встречают бюсты Александра I (слева) и Наполеона (справа).На входе в зал с экспозицией посетителей встречают бюсты Александра I (слева) и Наполеона (справа).Фото: Александр КАТЕРУША
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Выставка «Александр I и Наполеон. Встреча на Немане» открылась в Калининградском музее изобразительных искусств и является частью проекта «Дни Эрмитажа». Экспозиция посвящена одному из ярких и запоминающихся моментов европейской истории начала XIX века. Встреча двух императоров, напомним, состоялась 25 июня 1807 года в Тильзите (сейчас - Советск) на построенном посередине реки Неман плоту. Последовавшие за ней переговоры между Александром и Наполеоном оказали значительное влияние на развитие международной политики. Результатом встречи стало подписание Тильзитского мира между Россией и Францией.

Прощание Наполеона I и Александра I после встречи в Тильзите 9 июля 1807 года. Франция, XIX век. Холст, масло. Фото: Александр КАТЕРУША

Прощание Наполеона I и Александра I после встречи в Тильзите 9 июля 1807 года. Франция, XIX век. Холст, масло.Фото: Александр КАТЕРУША

Фрагмент гравюры «Сражение при Фридланде». Франция, первая треть XIX века. Фото: Александр КАТЕРУША

Фрагмент гравюры «Сражение при Фридланде». Франция, первая треть XIX века.Фото: Александр КАТЕРУША

Выставка уникальна, ведь этой темы музеи никогда раньше не касались. Подумать только – в Калининграде выставляют предметы, которые непосредственно связаны с событиями, происходившими на этой земле в 1807 году! Вот, например, мундир дивизионного генерала Этьена Шампиона де Нансути, участника сражения при Фридланде, которая предваряла встречу в Тильзите.

Скульптура «Да здравствует император!». Бронза. Франция, конец XIX века. Фото: Александр КАТЕРУША

Скульптура «Да здравствует император!». Бронза. Франция, конец XIX века.Фото: Александр КАТЕРУША

Генерал Франсуа-Северин Марсо-Дегравье. Бронза. Франция, вторая половина XIX века. Фото: Александр КАТЕРУША

Генерал Франсуа-Северин Марсо-Дегравье. Бронза. Франция, вторая половина XIX века.Фото: Александр КАТЕРУША

- Я восхищаюсь, когда смотрю на костюмы. Они великолепно сохранились, - говорит заведующий Отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа Вячеслав Федоров. - Это натуральные материалы, великолепное шитье, которое было дорогим и делалось долго усилием многих и многих мастериц во Франции. Во все времена это останется образцом моды, прикладного искусства, золотого шитья.

Мундир дивизионного генерала Этьена Шампиона де Нансути, участника сражения при Фридланде. Фото: Александр КАТЕРУША

Мундир дивизионного генерала Этьена Шампиона де Нансути, участника сражения при Фридланде.Фото: Александр КАТЕРУША

В витринах представлены и удивительные головные уборы. Это кивера пехотинцев и гренадеров, шлем кавалергарда.

- Это сейчас армейские головные уборы вроде фуражек и пилоток мы воспринимаем как утилитарную вещь. Если посмотреть на эти кивера, на то, как они сделаны, становится ясно – перед нами произведения искусства. Было очень дорого и престижно для полков иметь собственные головные уборы. Форму уважали, ценили и боялись обесчестить, - поясняет Вячеслав Федоров.

Золотое шитье на генеральском мундире участника сражения при Фридланде. Фото: Александр КАТЕРУША

Золотое шитье на генеральском мундире участника сражения при Фридланде.Фото: Александр КАТЕРУША

Для выставки в Калининград привезли около 60 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа: живопись, графика, скульптура, памятники прикладного искусства и нумизматики, мундиры русских и французских войск. Обратить внимание на выставке стоит и на скульптуры, которые встречают посетителей на входе. Слева – бюст Александра I. Великолепная работа французского скульптора Луи-Мари Гишара, выполненная в 1808 году. В мраморе император очень красив, даже смазлив. Недаром его с детства называли ангелочком.

Бюст Александра I работы французского скульптора Луи-Мари Гишара. 1808 год. Фото: Александр КАТЕРУША

Бюст Александра I работы французского скульптора Луи-Мари Гишара. 1808 год.Фото: Александр КАТЕРУША

Мраморный бюст Наполеона работы неизвестного автора. Фото: Александр КАТЕРУША

Мраморный бюст Наполеона работы неизвестного автора.Фото: Александр КАТЕРУША

- Это действительно лицо Александра I, портретное сходство. Лицо, ничего не выражающее, полуулыбающееся. Таким он и был. Как мог, скрывал себя, свои чувства и поступки. Нельзя сказать, что лживый. Но так он был воспитан Екатериной! В двуличности Екатерининского двора все это есть, - говорит Вячеслав Федоров.

Справа – мраморный бюст Наполеона работы неизвестного автора. В нем Бонапарта, признаться, узнаешь едва ли. Как говорят специалисты, эта скульптура – сплошная идеализация, так обычно изображались римские императоры. На самом деле у Наполеона было несколько другое лицо.

Кивер русского офицера 1812-1817 гг. и кивер рядового французского пехотинца 1812 г (на переднем плане). Фото: Александр КАТЕРУША

Кивер русского офицера 1812-1817 гг. и кивер рядового французского пехотинца 1812 г (на переднем плане).Фото: Александр КАТЕРУША

Кивер русского гренадера 1808 – 1812 гг. и каска кавалергарда. Россия, 1808 – 1827 гг. (на переднем плане). Фото: Александр КАТЕРУША

Кивер русского гренадера 1808 – 1812 гг. и каска кавалергарда. Россия, 1808 – 1827 гг. (на переднем плане).Фото: Александр КАТЕРУША

На выставке можно долго рассматривать великолепные образцы графики, карикатуры или картины маслом. Одна из таких – портрет Леонтия Беннигсена, генерала от кавалерии, прославившегося в качестве командующего русской армией в сражении при Прейсиш-Эйлау против Наполеона.

Музейный специалист по монтажу вешает портрет Леонтия Беннигсена, генерала от кавалерии, прославившегося в качестве командующего русской армией в сражении при Прейсиш-Эйлау против Наполеона. Фото: Александр КАТЕРУША

Музейный специалист по монтажу вешает портрет Леонтия Беннигсена, генерала от кавалерии, прославившегося в качестве командующего русской армией в сражении при Прейсиш-Эйлау против Наполеона.Фото: Александр КАТЕРУША

Открывшаяся выставка – мероприятие из разряда тех, после которых хочется взять книгу или залезть в интернет, чтобы побольше узнать о событиях 1807 года и Наполеоновских войнах.

- Нужно рассуждать о причинах и зарождениях первых предпосылок нашей войны с Наполеоном. Психологическая дуэль Александра I и Наполеона, это соревнование, этот взаимный обман, который был на встрече 1807 года в Тильзите, во многом определяет характер отношений до 1812 года и характер начала войны. В результате при всех своих рукопожатиях и поцелуях, императоры требовали друг от друга совершенно невыполнимых вещей, врали друг другу, как только могли. Отчасти этому и посвящена выставка в Калининграде, - говорит Вячеслав Федоров.

Сопровождает выставку, которая работает до 15 декабря, показ документального фильма Эрмитажа «Гвардия в годы правления Александра I. История Российской Императорской гвардии».

Фарфоровая тарелка с портретом королевы Луизы. Конец XIX – начало XX века. Фото: Александр КАТЕРУША

Фарфоровая тарелка с портретом королевы Луизы. Конец XIX – начало XX века.Фото: Александр КАТЕРУША

ИСТОЧНИК KP.RU

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