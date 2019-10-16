Маммолог Олег Петренко: Проблемы обнаруживаем у каждой десятой пациентки

В этом месяце вторая ежегодная профилактическая акция по раннему выявлению рака молочной железы проходит в поликлинике Центральной городской клинической больницы Калининграда каждую субботу. Консультации пациенток проводят пять врачей онкологов-маммологов под руководством заведующего отделением онкологии №2 маммологического профиля ЦГКБ, кандидата медицинских наук Олега Петренко. Направление и другие документы не требуются. Прием проводится по живой очереди с 9.00 до 14.00.

В минувшую субботу мы заглянули в поликлинику ЦГКБ на улице Летней, где прошел очередной этап акции. Около кабинетов, где принимали врачи-маммологи, толпились женщины разных возрастов. Кто-то даже со вторыми половинами пришел. Прием продолжался уже второй час, но горожанки продолжали занимать очередь.

С шести утра

- Я из Светлого приехала к семи утра, - рассказала мне 53-летняя Раиса. – Женщины уже стояли под поликлиникой с шести утра. Думаю, что попаду обязательно сегодня к врачу. Говорят, прием не останавливают, пока всех не осмотрят.

- Вы к какому врачу? Или вам все равно? – взяла меня в оборот еще одна из ожидающих приема. Как выяснилось, женщина следит за порядком в очереди.

- Нет, мне не все равно, - отвечаю. - Мне нужно к Петренко попасть.

- Это вам к другому кабинету, там своя очередь, - указали направление другие пациентки.

Перед кабинетом Олега Петренко очередь, по моим оценкам, еще больше.

- Разве с собой нужно карточку приносить со всеми наблюдениями? – уточняю у одной из пациенток, которая держит в руках внушительных размеров медицинский документ.

- Говорят, необязательно, но все равно взяла, потому что у нескольких врачей консультировалась, а единого мнения нет, - говорит она. - Хочу послушать, что Петренко скажет…

Олег Петренко.Фото: Правительство Калининградской области

«Врач должен быть доступен»

Во время пятиминутного перерыва общаюсь с Олегом Петренко.

- Как вы думаете, сколько сегодня желающих попасть на прием к маммологам?

- По моим оценкам, свыше трехсот, - говорит врач. – Это примерно в два раза больше, чем было 5 октября. Просто информация дошла до адресатов, наверное, поэтому столько жалеющих именно сегодня пройти осмотр у маммологов.

- Заявлено, что одновременно пять врачей-маммологов ведут прием…

- Один врач уехал на учебу, второй – заболел. Сегодня прием ведем втроем. Но постараемся принять всех желающих. Думаю, в следующую субботу снова будем работать впятером.

- По признанию пациенток, акция привлекла внимание тем, что можно попасть к врачу без направления…

- Придерживаюсь мнения: врач должен быть доступен. Эта акция ровным счетом об этом. Помимо акции, проблемных пациенток принимаю по будням с 14.00 до 16.00 в отделении онкомаммологии Центральной городской клинической больницы.

- Тоже без направлений?

- Повторю. Врач должен быть доступен для пациентов.

- Что происходит с пациентками, у кого вы во время акции выявили проблему?

- По итогам осмотров 5 октября могу сказать, что порядка 150 пациенток осмотрено, примерно у десяти процентов есть проблемы. Одним назначены дополнительные исследования: УЗИ молочных желез, маммография, у других уже в понедельник и вторник взяли биопсию, полагаю, что в ближайшее время проведем лечение в нашем отделении.

- Расскажите о работе отделения, которое вы возглавляете.

- Онкомаммологическое отделение Центральной городской клинической больницы открылось год назад. В отделении - 20 коек. В месяц мы работаем в среднем со ста пациентами. Помимо хирургического лечения молочной железы, пациенткам предлагаем проведение операций с применением органосохраняющих, онкопластических и реконструктивно-пластических методик. Эти операции являются частью реабилитации и социализации таких пациентов. Они проводятся за счет средств обязательного медицинского страхования. За неполный год применения этих методик мы здесь сделали порядка ста операций. Недавно 39-летней пациентке предложили такую операцию, она отказывалась. Но все же убедили, и сейчас она говорит, что довольна результатом.

- Напомните, как часто женщина должна посещать маммолога?

- С 18 лет ежегодно необходимо проходить ультразвуковое исследование молочных желез. С 40 лет к ежегодным УЗИ добавляется маммография - раз в два года. Ежегодно нужно посещать гинеколога. Если возникают проблемы, сомнения, вопросы, - обращаться к специалистам, не затягивать.

ВАЖНО!

Онкологию стали чаще выявлять на ранних стадиях

Рак молочной железы в Калининградской области занимает второе место в структуре онкозаболеваемости после рака кожи. Его доля составляет 13 % от всех видов рака. Улучшение диагностики заболевания в 2018 году позволило выявлять рак молочной железы на ранних стадиях в 67,9% случаев, в том числе благодаря появлению центров женского здоровья. Для сравнения, общая выявляемость рака по всем классам заболевания на ранних стадиях в регионе в 2018 году составила 52 %.

В настоящее время в Калининградской области реализуется региональный проект по борьбе с оноклогическими заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение».