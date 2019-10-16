В БФУ рассказали, какую погоду ждать в Калининграде после внезапной оттепели

О погоде во второй половине октября рассказала главный специалист Службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева. По словам исследователя, в этом году первая половина осени была по-настоящему калининградской - достаточно теплой и дождливой. Хотя по ощущениям нынешний сентябрь жителям региона показался холоднее обычного, он был не самым холодным за последние 20 лет. Сентябрь этого года оказался холоднее прошлого, но несколько теплее сентября 2017 года.

Вторая половина октября и ноябрь обещают быть также без особых температурных аномалий, близкими к норме и чуть выше.

- Можно ожидать возврата летних температур в дневное время, - приводит слова Гаевой пресс-служба университета. - Первые ночные заморозки на почве в Калининградской области уже наблюдались, в вот кратковременное понижение дневных температур ниже нуля можно ожидать с третьей декады октября. Первый снег также возможен с конца октября — начала ноября. Но в этом году, скорее всего, снежная погода придет к нам немного позже, со второй декады декабря.