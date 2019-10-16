Калининградца безуспешно попытались обмануть телефонные мошенники

Телефонные мошенники продолжают терроризировать калининградцев. На днях следственными органами ОМВД России по Ленинградскому району было возбуждено уголовное дело после поступившего от 60-летней жительницы города заявления.

Пенсионерка до сих пор трудится продавцом на Центральном продовольственном рынке. Одним далеко не прекрасным днем ей на мобильный телефон позвонил с московского номера неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, после чего сообщил, что якобы имела место попытка несанкционированного снятия денег с банковского счета калининградки. И теперь для пресечения перевода средств, она должна сообщить данные своей банковской карты.

Полиция: Мы получаем в день 5-10 заявлений от жертв мошенников 00:00 00:00

Увы, женщина оказалась слишком доверчивой и выложила злоумышленнику всю конфиденциальную информацию о своей «кредитке» – номер, срок действия и специальный защитный код из трех цифр на обороте. В итоге со счета действительно пропало свыше 50 тысяч рублей. И теперь понятно, кто именно их снял.

- Стоит заметить, что мнимый сотрудник банка умело манипулировал действиями потерпевшей, использовал речевые обороты настоящих представителей финансовых учреждений, включал звуковую заставку, чтобы у женщины сложилось полное впечатление, что с ней разговаривает настоящий специалист службы безопасности, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Кроме того, звонок поступил в рабочее время, когда калининградка находилась за прилавком магазина и не могла спокойно оценить происходящее.

Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников! Ни в коем случае не сообщать посторонним вышеуказанные данные кредитной карты. Тем более что настоящие сотрудники банка никогда не будут ими интересоваться.

Однако не все потенциальные жертвы телефонных мошенников оказываются простаками. В видеоролике, который нам предоставила пресс-служба УМВД России по Калининградской области - запись разговора преступника с калининградцем, который не поверил звонившему и сохранил свои сбережения.