Полиция: Жертвами мошенников ежедневно становятся минимум пятеро калининградцев

В Калининграде снова активизировались телефонные мошенники. На днях с заявлением в полицию обратилась 60-летняя продавец с Центрального рынка: у нее с карты украли 50 тысяч рублей, а ведь она сама продиктовала звонившему конфиденциальную информацию — номер карты, срок её действия и специальный защитный код из трёх цифр на обороте. По официальной информации от полиции, ежедневно на территории области фиксируется 5-10 заявлений от жертв мошенников, и обращаются далеко не все! Как сохранить свои деньги, обсуждали в программе «Говорит Калининград» https://www.kaliningrad.kp.ru/radio/27043.4/4107465/ на радио «Комсомольская правда».

- Наши граждане продолжают верить неизвестным, - сетует заместитель начальника отдела по борьбе с телефонными мошенничествами и кражей средств с банковских карт управления уголовного розыска УМВД Александр Калинин. - О многих жертвах мы узнаем постфактум, когда злоумышленника уже задержали. Как правило, мошенники работают из других регионов, потому найти их сложно. Правда, этим летом был позитивный пример: совместно с полицейскими Курганской области задержали телефонного мошенника, который совершил 19 преступлений в нашем регионе.

Полиция: Мы получаем в день 5-10 заявлений от жертв мошенников 00:00 00:00

По словам представителя полиции, распространенных схем обмана несколько. Во-первых, это покупки товаров и услуг на популярных сайтах, вроде «Авито» или «Юлы», в соцсетях, где люди перечисляют деньги, не видя ни продавца, ни товара. Еще один способ обмана - взлом аккаунта в соцсетях, после чего у друзей просят в долг. Пожилые калининградцы страдают от звонков «сотрудников следственного комитета» и «прокуратуры», которые обещают компенсацию за ранее приобретенное лекарство или БАД. Обещают сотни тысяч рублей с единственным условием - перечислить деньги «на страховку». А некоторые даже гарантируют возврат денег, оставленных в легендарной пирамиде «МММ».

- Я недавно положила на карту деньги, и после этого мне начали звонить с разных номеров, - рассказывает калининградка Татьяна. - Говорили, что на моем счету идут подозрительные операции. Во время разговора я время от времени уточняла у "сотрудника банка" фамилию, и он называл разные: Филиппов, Филимонов, Филатов... В итоге он разозлился и обозвал меня. Но звонить всё равно не перестали, каждый раз с нового номера...

Калининградка Елена дважды сталкивалась с мошенниками-квартирантами. В первый раз — готовясь к переезду в Калининград и приобретя заранее квартиру, разрешила пожить в ней женщине с тремя детьми. Спустя полгода выяснилось, что квартирантка присылала хозяйке жилплощади поддельные платежки и скопила крупный долг, после чего сбежала. В другой раз Елене не повезло с соседями: из-за прорыва трубы она затопила квартиру снизу и заплатила за ущерб не хозяевам, а нанимателям жилья, которые тоже успешно скрылись. Невольно став экспертом по мошенникам, Елена пытается вывести на чистую воду организатора агентства возрастных непрофессиональных моделей.

- Она предлагает калининградцам заплатить 25 тысяч рублей, чтобы попасть на работу в это агентство, не имея документов, которые разрешают ей собирать деньги. Промониторив интернет, я выяснила, что у этой женщины есть огромное количество «убитых» страниц, где она представляется то писателем, то издателем, психологом, нумерологом и почетным профессором, а кроме того, распространяет БАДы, - говорит Елена.

Как же не стать жертвой обмана?

Каждый скажет: включайте голову! Но мошенники часто пользуются внезапностью и вашим волнением, потому надо знать кое-какие правила. Во-первых, настоящий сотрудник банка никогда не спросит у вас реквизиты карты (у него эта информация есть) и не попросит ничего переводить на запасные или страховочные банковские счета. На «Авито» есть инструмент "Авито доставка", благодаря которому продавец не получит денег, пока покупатель не подтвердил получение товара. Кроме того, в полиции советуют внимательно проверять отзывы на деятельность интернет-магазинов и отдельных людей, требовать подробное описание вложений в посылку, благодаря чему вы сможете уже на почте разоблачить мошенника.

Эфир о мошенниках в Калининграде слушайте здесь.