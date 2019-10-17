Калининградцы увидели новую версию «Доктора Живаго»

В этом году традиционный фестиваль искусств «Балтийские сезоны» открылся постановкой Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской. Давали спектакль «Доктор Живаго» по одноименному роману Бориса Пастернака. Режиссер Леонид Алимов уже успел свозить свою работу в Пекин на Второй международный театральный фестиваль имени Лао Шэ, а теперь познакомил с ней и калининградских зрителей. За пару часов до начала действа успев накоротке пообщаться с журналистами.

- Сразу скажу, что театральных версий «Доктора Живаго» очень мало, - сообщил мэтр. - У Юрия Петровича Любимова была, также есть мюзикл, который сейчас идет в Перми. Я думаю, что этот спектакль - наша гордость, и мы это отмечаем всегда.

На вопрос, чем его «Доктор Живаго» отличается от других постановок, Алимов рассказал, что он постарался максимально следовать и букве, и духу произведения Пастернака.

- Мы очень старались придерживаться сюжета и фабулы знаменитого произведения, но, самое главное, пастернаковское слово и пастернаковские стихи из так называемой тетради Юрия Андреевича Живаго мы сохранили в максимальном объеме. Не все, конечно, потому что это невозможно впустить в инсценировку, но мы это сделали.

По мнению режиссера, популярность его спектакля в Санкт-Петербурге связана еще и с тем, что было решено не сильно фантазировать на тему прототипа, а вместо этого попытаться передать дух и слово романа.

- Нам баланс удалось сохранить. Все-таки, повествование охватывает 50 лет истории России, причем, самых что ни на есть кровавых и судьбоносных. Это и первая русская революция, и Первая Мировая война, и вторая революция, и Гражданская война…

Режиссер Леонид Алимов.Фото: Иван МАРКОВ

Стоит заметить, что спектаклю около года, и с ним уже были серьезные трудности.

- По независящим от нас причинам первый исполнитель роли Юрия Живаго (Игорь Грабузов – Ред.) ушел из театра, - говорит Алимов. - Так обстоятельства сложились, и никто ни в чем не виноват. Но на наше счастье мы взяли молодого актера Богдана Гудыменко, который смог эту глыбу поднять. Так что, сделали вторую редакцию: где-то что-то убрали, а где-то добавили. Спектакль стал более компактным (сегодня его продолжительность 3 часа 20 минут с антрактом – Ред.), что только на пользу пошло. Мы даже не думали, что постановка будет пользоваться таким успехом у молодой публики. Наш зал сейчас заполнен молодежью, как ни на одном другом спектакле.

С Калининградом вскоре будет связан еще один проект Алимова.

- В вашем драматическом театре мы после Нового года будем делать с моим постоянным соавтором Анваром Гумаровым и той же постановочной бригадой очень интересную историю. Большой спектакль по одному из ранних рассказов Гофмана «Мадам Скюдери». Он полудетективный, очень ироничный и очень театральный. Это совсем молодой Гофман, еще не мистик и исследователь экзистенциальных глубин. Инсценировка нам очень понравилась. Все, что театр предложил – очень интересно.