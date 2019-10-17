За интернет-базар придется ответить

Ну, что, господа калининградцы, нас с вами можно поздравить, хотя и с довольно-таки неоднозначным достижением. Самый западный регион оказался в числе первых в России, где были возбуждены уголовные дела по факту оскорбления представителей власти.

Как известно, 319-я статья УК РФ в последнее время начинает применяться все более активно. И ее очередной жертвой стал 38-летний житель города Советск. Мужика угораздило прокомментировать одно из сообщений в популярной социальной сети, касавшееся главы одного из муниципальных образований области. При этом, насколько можно понять, в выражениях советчанин особо не стеснялся.

Точно неизвестно, стало ли неожиданностью для незадачливого комментатора то, что за ним пришли люди в полицейской форме. Но в принципе, случившееся, исходя из наметившейся тенденции, никого особо удивлять не должно. Да и с однозначным осуждением действий правоохранителей, пожалуй, стоит повременить.

Не секрет, что значительная часть пользователей интернета предпочитает этот информационный ресурс исключительно по причине возможности сыпать самыми грязными оскорблениями в адрес кого бы то ни было. В реале за подобный «базар» можно реально же и ответить – ведь за определенные высказывания даже в приличном обществе до сих пор принято бить в морду. А тут виртуальный простор для словесных испражнений и при этом полнейшая безнаказанность. Во всяком случае, так думалось до последнего времени. Но теперь, похоже, эта лафа кончается.

И в нашем случае дело даже не в том, что пострадали честь и достоинство человека, власть имущего. Уже хватает прецедентов, когда свое честное имя успешно тем же самым способом отстаивали и простые смертные. Как показывает судебная практика, главное – не лениться в своем стремлении притянуть хулителя к ответу. (Хотя, спору нет, у чиновника или народного депутата возможностей для этого больше.) Пусть даже наказание по закону предусмотрено не бог весть какое суровое. Тому же советчанину, если его вина будет доказана, придется или выложить штраф в размере до 40 тысяч рублей, или повкалывать на исправительных работах с годик, да и то в пиковом случае. Но тут главное – принцип.

Ну а если кто-то кем-то недоволен, он вправе высказать объекту своего недовольства все имеющиеся претензии. Аргументированно, корректно и прямо в глаза.

Если смелости хватит, конечно…