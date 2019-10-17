Арестованные в Калининграде ваххабиты, находясь в СИЗО, планировали взорвать парикмахерскую и автомобиль

Следственное управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении двух граждан среднеазиатских республик. Мужчины 34-х и 29-ти лет от роду обвиняются сразу по нескольким статьям. Среди них - в подстрекательстве к участию в террористической организации, финансировании и пособничестве в финансировании терроризма, приискании соучастников убийства двух и более лиц в связи с выполнением общественного долга, совершенном общеопасным способом), а также в «приискании соучастников посягательства на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности из мести за такую деятельность».

Еще в 2016 году младший из азиатов, приверженец радикального ислама и международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), используя аудио- и видеоматериалы соответствующего характера, убедил своего 19-летнего соотечественника отправиться на войну с «неверными» в Сирию. В марте обработанный неофит улетел на Ближний Восток, где вскоре вступил в «Джамаат Таухид ва Джихад» - структурное подразделение «Нусры». А с билетом ему помог старший из вербовщиков, выделив 200 евро – видимо, из фондов, специально предназначенных для таких целей.

Задержать обоих подозреваемых удалось в мае прошлого года сотрудникам регионального управления ФСБ. Именно эта организация и проводила расследование на первоначальном этапе, затем передав материалы коллегам из СУ СКР. Но даже очутившись за решеткой, по крайней мере, один из религиозных фанатиков не успокоился.

- По версии следствия, уже находясь в следственном изоляторе, 29-летний обвиняемый, с целью избежать привлечения к уголовной ответственности, уничтожить доказательства и свидетелей, изобличающих его причастность к совершению преступлений, а также желая отомстить изобличившему его оперативнику УФСБ, разработал план убийства указанных лиц, - рассказала "Комсомолке" старший помощник руководителя областного СУ СКР Наталья Гацко.

Себе в подручные он решил взять другого обитателя СИЗО. Мужчина проходил по другому уголовному делу, был уверен в своей невиновности и уверял, что вскоре выйдет на свободу. Прежде чем сделать «предложение, от которого нельзя отказаться», он успел несколько раз переговорить с кандидатом во время коротких встреч в коридорах изолятора и в автозаке. В итоге убедив калининградца, после того как тот окажется на воле, связаться с некими знакомыми азиата, которые должны были снабдить исполнителя самодельным взрывным устройством. Бомбу планировалось подложить в парикмахерской, где как раз и работали двое свидетелей по уголовному делу. Что до оперативника, то его должны были взорвать в личном автомобиле.

Однако весь этот адский замысел пошел прахом: потенциальный соучастник хорошенько обдумал возможные последствия и решил, что ему лучше будет рассказать обо всем правоохранителям.

- Оба фигуранта вину в совершенных преступлениях не признали, от дачи показаний отказались, - добавила Наталья Гацко. - Сбор доказательств завершен, стороны ознакомились с материалами, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.