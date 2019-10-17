Бывшая пионервожатая Алексея Леонова: «Достиг космических высот. Но не вознесся, а остался Человеком»

На этой неделе в последний путь проводили легендарного космонавта, большого художника, настоящего друга, удивительного человека Алексея Леонова. Наш знаменитый земляк Калининград не забывал. Этим можно объяснить то, что многие горожане все эти дни вспоминают о нем. Бывшая пионервожатая школы №21 Калининграда Валентина Рутковская поделилась с «Комсомолкой» впечатлениями о легендарном космонавте

«Кто родил Лёньку?! Я родил Лёньку!»

Сама Валентина Даниловна родом из Ставрополья. В 1956 году окончила филологический факультет Ставропольского государственного пединститута. По распределению сначала работала в Узбекистане, а чуть позже ее направили в Калининград.

- С 1965 по 1968 год я возглавляла пионерскую дружину в школе №21 Калининграда – той самой школы, в которой учился дважды Герой Советского союза, легендарный космонавт Алексей Леонов, - рассказывает Рутковская, которая уже давно на заслуженном отдыхе. – Тогда в Калининграде столкнулась с тем, что на работу учителем русского языка невозможно было устроиться, предложили вот такую должность - пионервожатой. У меня даже в трудовой книжке запись есть об этом. Вспоминая Леонова, многие говорят, что он – наш, близкий, родной, понятный. Это ведь удивительно! Человек, достигший в прямом смысле космических высот, не вознесся, а сумел остаться Человеком. Я это наблюдала неоднократно. И хочу сказать, что вот эти удивительные человеческие качества в Леонове развиты, скорее всего, благодаря тому, что он родился и рос в большой семье.

Леонов знал разную жизнь. И помнил об этом всегда. Когда весь мир узнал, что именно Алексей Леонов, советский космонавт, первым вышел в открытый космос, в Калининграде прошли митинги на предприятиях, люди выходили на улицы, радовались этому событию.

- В нашей школе была линейка, пригласили отца Леши – Архипа Алексеевича Леонова. Я тогда сильно впечатлилась, как отец несколько раз с гордостью произнес: «Кто родил Лёньку?! Я родил Лёньку!!!» (Алексея в семье называли Лёней. - Ред.). Вы можете себе представить, что на самом деле чувствовали отец, мать Леонова? Для них ведь это известие стало таким же и оглушительным, и радостным, как и для всех нас.

Валентина Рутковская.Фото: Надежда Ржевская

От печали до радости

А вскоре Алексей Леонов и Павел Беляев – два героя-космонавта приехали в Калининград. Побывали они и в школе №21. Сажали каштаны. Яркий день…

- В 67-м году умерла мама Леонова – Евдокия Минаевна. От нашей школы было несколько представителей на похоронах. Мы принесли венок, траурные ленты. На кладбище я стала свидетелем того, как кто-то из организаторов прощания говорил Леонову, чтобы тот не беспокоился ни о чем, город заплатил за похороны. Алексей Архипович тогда так возмутился! Потребовал, чтобы все деньги вернули в бюджет, и заявил, что сам в состоянии заплатить за похороны матери.

В один из своих приездов Алексей Леонов выступал в Доме офицеров на улице Кирова.

– Были и мы с педагогами на той встрече, - вспоминает Валентина Даниловна. – Я сидела и думала: может, сейчас привезти сюда его классного руководителя? Встала, вышла из зала, поймала такси, приехала на улицу Спортивную, где жила та учительница, она в школе уже не работала. Говорю, мол, Леонов в городе, давайте, я вас отвезу на встречу. Приехали мы, зашли в зал, предупредили офицера, сопровождавшего Леонова, что его классная в зале. И вот объявляют, что для Леонова – сюрприз, его учитель пришла с ним увидеться. Сколько искренней радости было!

1966 год. Алексей Леонов на праздновании Дня рыбака.Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Красный галстук как семейная реликвия

Валентина Рутковская живет в Калининграде на улице Космонавта Леонова. Думаете, совпадение? Напрасно.

- Мой муж, офицер, спрашивает меня как-то: где будем жить? Предлагают квартиры на Советском проспекте или на улице Леонова. Для меня ответ был очевиден. Муж меня еще предупредил: четвертый этаж, будет трудно подниматься так высоко. Я ответила, дескать, ну и что, зато на улице Леонова!

Хранит семья Рутковских и пионерский галстук, на котором расписался Алексей Леонов.

- Я этот галстук передала в семью своей внучки, она живет под Санкт-Петербургом, - рассказала Валентина Даниловна. – У внучки – трое детей. Пусть эта память хранится уже в их большой семье!