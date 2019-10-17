Главный калининградский психиатр - об осенней депрессии, фобиях, суицидах и смирительных рубашках

Накануне на вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил главный внештатный психиатр региона, главврач психиатрической больницы Калининградской области №1» Игорь Черняков.

Психиатр: Работодатель не узнает, что у вас были психические заболевания 00:00 00:00

- Игорь Владимирович, в этом году день психического здоровья посвящен суицидам. Для нас это серьезная проблема?

- Да. И зачастую СМИ, телевидение тему суицидов драматизируют или преподносят в ужасающем свете. Это работает как негативная реклама, особенно для детей и подростков. Но психиатры знают, как бороться с суицидами, как помогать людям. Если вы видите, что человек погружен в себя, не хочет общаться, выпадает из микросоциума семьи и работы, растерян, рассеян, скажите ему доброе слово, дайте совет пойти к психотерапевту, психологу.

- Сколько людей у нас страдают от психических расстройств? Как эти цифры коррелируют с общероссийскими и мировыми показателями?

- В нашей области лиц с выявленными расстройствами психики около 20 тысяч. И эта группа медленно, но растет за счет расстройств непсихотического регистра. Они диагностированы примерно у двух миллионов жителей страны. В частности, расстройства невротического спектра, аффективные и поведенческие нарушения. От депрессии страдает более 300 миллионов человек в мире. У нас показатель общей заболеваемости несколько ниже, чем по стране. В России он в среднем составляет около 2700 на 100 тысяч населения, по нашей области – около 2 тысяч.

- Многие боятся обращаться за помощью к психиатру, даже когда это остро необходимо. Думают, что на них наденут смирительную рубашку или поставят на учет пожизненно. Как сломать этот стереотип в общественном сознании?

- Такое восприятие современной психиатрии не соответствует действительности. «Смирительных рубашек» давно нет. В лечении применяются нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы. Есть возможность лечить ряд пациентов без госпитализации, амбулаторно. Часть наших пациентов ни разу не госпитализировались. Госпитализация идет по показаниям, когда, например, есть непосредственная опасность для пациента или окружающих.

- Могут ли к пациенту применяться какие-то медицинские меры без его согласия?

- Лечение только добровольное, с согласия пациента или его опекуна, законного представителя. Врач, в зависимости от состояния, рекомендует медикаментозное лечение или психотерапию, предлагает лечиться амбулаторно или в стационаре. Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» строго определяет показания для недобровольной госпитализации, а решение о принудительной госпитализации принимает суд. Отмечу, что закон о психиатрической помощи с нашей точки зрения должен касаться не только гарантий прав пациентов, но и включать вопросы ответственности и гарантий прав специалистов. Сейчас психиатры остаются незащищенными.

- По каким признакам можно понять, что стоит обратиться к специалисту?

- Например, если человек резко меняется в поведении, не следит за своим внешним видом, не удерживается на одном месте работы, у него возникают немотивированные конфликты, агрессия к окружающим и т.п. Если у ребенка начались прогулы в школе, резко снизилась успеваемость, есть сложности в общении со сверстниками, в семье с близкими, то можно заподозрить психическое неблагополучие. Если человек сам чувствует, что с ним что-то происходит. Например, ничего не приносит удовольствие, возникла апатия, тоска, тревога, страх, нарушения сна и др. В такой ситуации необходимо обращаться к специалисту.

- Как разобраться, к кому именно идти: психологу, психиатру или психотерапевту?

- Психотерапевт, преимущественно имеет дело с невротическим уровнем расстройств. Это разнообразные фобии, включая социофобию, паники, навязчивости, состояния, связанные со стрессом и др. Если симптомы выражены в легкой форме, то психотерапией можно и ограничиться. При более выраженных и затяжных проявлениях неврозов, отчетливых расстройств настроения, психозах – помощь оказывает психиатр. Психолог проводит экспериментально-психологическое исследование для уточнения диагноза, уточняет особенности личности пациента, его интеллекта, мышления и т.д. К психологу обращаются за консультацией по межличностным проблемам, проблемам с воспитанием детей, в рамках семейных отношений.

- Многие отрицательно относятся к медикаментозному лечению. Всегда это необходимо? Так ли страшны побочные эффекты?

- При затяжном расстройстве психики, выраженной симптоматики без лекарств не обойтись. Гиппократу приписывают выражение: «Если лекарство безвредно, то оно бесполезно». Прежде, чем вывести препарат на рынок, разрешить его использование в медицине, он проходит сложную процедуру стандартизации, лабораторных и клинических испытаний. Каждый препарат имеет свои показания и противопоказания, свой спектр побочных явлений. Только врач, проведя обследование, сопоставит риски и пользу от препарата, назначает лечение, которое будет максимально эффективно при минимальных рисках.

- Правда ли, что психические заболевания обостряются осенью и повышается риск заболеть? Депрессию часто связывают с пасмурной погодой, сокращением светового дня…

- В объяснении развития расстройств психики сейчас придерживаются так называемой биопсихосоциальной модели. Здесь имеют значение биологические, психологические особенности пациента и социальные факторы. Что касается сезонности и депрессии. В контексте вашего вопроса речь идет преимущественно про такое вещество, как мелатонин, который отвечает, в частности, за циркадные и сезонные ритмы, играет роль в развитии депрессий. Выработка мелатонина связана с количеством дневного света. Этот эволюционный механизм определяет сон-бодрствование, активность в разные периоды года. У пациентов с сезонными аффективными расстройствами в осенне-зимний период при дефиците солнечного света возможно развитие депрессий. Существует даже метод лечения - светотерапия, производятся специальные приборы для ее проведения. А вот спать необходимо в полной темноте, а не при включенном телевизоре или лампе ночного освещения.

- Людям с депрессией рекомендуют больше путешествовать, общаться с друзьями и работать. Насколько верны эти советы?

- В основе депрессии лежат биохимические процессы. При клинически выраженной депрессии поездка на отдых, на юг, полезна разве что в контексте «светотерапии» и временного отрешения от проблем. Но саму депрессию это не вылечит. С другой стороны, поддержка близких очень важна и неоценима для больного.

- Как сохранить здоровую психику?

- Оптимизм, позитивный настрой, активная социальная позиция, доброжелательность, личностный рост, умение прощать – это простые человеческие ценности, которые снижают риск расстройств психики.