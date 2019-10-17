Кровавый октябрь 44-го: 75 лет назад Красная Армия начала наступление в Восточной Пруссии

Осенью 1944 года мало кто знал, что впервые СССР и Третий рейх бились за Восточную Пруссию еще до начала Великой Отечественной. Правда, тогда мы воевали «понарошку».

В январе 1941-го в Генеральном штабе Красной Армии прошла крупнейшая оперативно-стратегическая игра на картах. Нашими, «восточными», командовал генерал-полковник танковых войск Дмитрий Павлов. «Западные» действовали под началом генерала армии Георгия Жукова. За происходящим наблюдало все Политбюро во главе со Сталиным.

Та «карточная война» потом была подробно расписана в сборнике «Прорыв укрепленного района» – некогда секретном. По условиям игры Германия напала на нас 15 июля 1941-го. Немцы продвинулись на 120 километров. Но через две недели они отброшены. А затем войска Северо-Западного фронта перешли границы. И к 13 августа уже Красная Армия преодолевает 120 километров по чужой территории.

Гладко было на бумаге. В жизни вышло иначе.

На пороге «логова зверя»

К прусским рубежам советские войска вышли в ночь с 16 на 17 августа 1944-го. Очищая территорию Литовской ССР от неприятеля, в ходе тяжелых боев передовые части Красной Армии прорвались к берегам реки Шешупе. А за ней уже начиналась Германия…

Выход к Восточной Пруссии был осуществлен в рамках операции «Багратион». Она продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944-го и стала одной из крупнейших военных операций в истории. Для всего мира ярким и выразительным символом тех наших побед стал «Парад побежденных» – когда 17 июля 1944-го по Москве провели 57 тысяч пленных немцев, очищая после них мостовые из поливальных машин.

Всего же в ходе этой операции было убито или взято в плен порядка 400 тысяч немецких солдат и офицеров. От врага были очищены огромные пространства – Белоруссия, а также значительная часть Польши и Прибалтики. Да еще в итоге к советско-германской границе вышли, что тоже имело и важное символическое значение: война вернулась туда, откуда пришла. А уж Восточная Пруссия и вовсе считалась самым логовом фашистского зверя.

Но, дойдя до прусских рубежей, Красная Армия была вынуждена остановиться. Впереди лежала самая укрепленная провинция Третьего рейха. Да и воевать немцы стали злее. Ведь теперь они зачастую сражались уже не за фюрера, а за родной поселок, дом, за своих близких, которые там остались. Советские же войска были измотаны, обескровлены. Требовалось подтянуть резервы, выявить слабые места в обороне противника.

А тот, получив передышку, тоже не терял времени даром. Появлялись все новые и новые минные поля, доты, дзоты, рвы, надолбы и т.п. Следы той бурной деятельности до сих пор встречаются по всей нашей области. Нацисты клялись: ни один вражеский сапог не ступит на прусскую землю. Но в глухих местах тайно устраивались убежища для «Вервольфа», будущих подпольных групп сопротивления. В схроны закладывались запасы еды и воды, оружие, боеприпасы, одежда, средства связи.

Плацдарм достался дорогой ценой

Тем временем по соседству развернулось большое сражение. 14 сентября 1944-го началась операция по очистке от врага Прибалтики. Сперва бои шли в Эстонии и Латвии. А 5 октября 1-й Прибалтийский фронт стал наступать по территории нынешней Литвы. Тогда это был Мемельский край, входивший в состав Восточной Пруссии. Уже к концу месяца противник был тут разгромлен. Только сам Мемель (ныне – Клайпеда) не удалось сразу взять, он падет лишь 28 января 1945-го.

Кроме того, в результате Мемельской операции наши войска создали коридор, разъединив группировки неприятеля в Восточной Пруссии и Прибалтике. И больше им соединиться уже не удалось.

Стремительно отходя под ударами советских войск, немцы часто не успевали похоронить своих погибших. Так что наступать нашим воинам порой приходилось в прямом смысле, идя по трупам. Октябрь 1944-го.Фото: Архив автора

А 16 октября 1944-го в наступление пошел 3-й Белорусский фронт – наша главная ударная сила в Восточной Пруссии. Начиналась Гумбиннен-Гольдапская операция успешно. Уже 20 октября передовые части были на подступах к Гумбиннену (Гусев), завязались уличные бои в Гольдапе. Однако силы и упорство противника оказались недооценены.

Перебросив резервы, враг начал яростно контратаковать. Необходимого для дальнейшего наступления перевеса в людях и технике у 3-го Белорусского фронта не было. Да и погода испортилась: пошли дожди, все раскисло. И пока где-то еще пытались идти вперед, где-то уже отходили. 27 октября операция была свернута.

Правда, плацдарм для будущего решающего наступления все же был создан. Но заплатить за него пришлось дорого.

Зачем приезжал высокий гость

А еще в те дни были отмечены первые случаи «неправильного» отношения к мирным немецким гражданам. В частности, именно к этому периоду относится печально знаменитая «резня в Неммерсдорфе» (поселок Маяковское Гусевского района). Якобы в течение 21-23 октября 1944-го, пока Неммерсдорф был занят советскими войсками, наши солдаты и офицеры зверски убивали немцев, не жалея ни детей, ни стариков. Якобы кого-то даже распяли, прибив гвоздями. Якобы все лица женского пола, включая девочек и старух, были изнасилованы – и не по одному разу…

Большинство специалистов сходятся в том, что «резня в Неммерсдорфе» – один из самых ярких примеров пресловутой геббельсовской пропаганды. Когда «чем страшнее ложь, тем легче в нее поверить». Причем с годами немецкие рассказчики «вспоминали» все новые и новые подробности.

Вместе с тем утверждать, что «вообще ничего такого не было», тоже нельзя. Увы, но были и мародерство, и насилия, и убийства. Все зафиксировано в документах, которые сегодня уже рассекречены. Нет оправдания тем, кто это делал (к слову, финал у них был, как правило, один – расстрел). Однако, не оправдывая, можно и, наверное, нужно помнить и понимать. Красная Армия вступила на землю, откуда пришла война. Почти у каждого был личный счет к фашистам. Да еще пропаганда сколько вбивала в головы: убивай немцев! Нельзя забывать и о том, что погоны носили разные люди. Хватало среди них и таких, кто от природы склонен к насилию. Подобная публика и в мирной-то жизни творила зло, а уж на войне, которая «все спишет»…

В общем, не просто так осенью 1944-го 3-й Белорусский фронт посетил Михаил Суслов – тогда еще не главный идеолог КПСС, а председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР с чрезвычайными полномочиями. Высокий гость не только пообщался с командованием фронта, но и выступил перед воинами рангом пониже. В их число попал и будущий почетный гражданин Калининграда, а в ту пору – гвардии старший лейтенант Александр Студинский. Как он рассказывал, Суслов внушал личному составу: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Воюем же мы, товарищи, не с мирными жителями. И надо всегда помнить об этом!»

Только ни беседы, ни приказы, ни самые жестокие меры так и не искоренили полностью «отдельные случаи». Однако, признавая это, подчеркнем: не «отдельные случаи» делали погоду. Куда больше было ситуаций, когда наши солдаты и офицеры спасали немцев. И порой – ценой собственной жизни.

…На фоне октября 1944-го ноябрь и декабрь в Восточной Пруссии пройдут спокойно. Новое наступление начнется лишь 13 января 1945-го. Наше командование учтет горький опыт октября. Однако противник по-прежнему будет сопротивляться столь ожесточенно, что о масштабных действиях 3-го Белорусского фронта Совинформбюро сможет сообщить лишь 19 января. Когда появятся первые ощутимые результаты.