За смерть майора Балтфлота сержант-контрактник отделался условным сроком

Военный суд вынес обвинительный приговор сержанту войсковой части 90151, дислоцированной на территории Гусевского района. Военнослужащий Александр Лысенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по Гусевскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении сержанта Александра Лысенко, - сообщил «Комсомолке» представитель военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту Евгений Луфер.

По его словам, в ходе предварительного следствия и в суде установлено, что 11 марта 2019 года, около 5 часов 30 минут Лысенко, следуя на своем личном автомобиле по шоссе Советск — Гусев, не учел, что на дороге гололед, выбрал неправильный скоростной режим. В результате Лысенко не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в дерево. В результате ДТП сидевший на переднем пассажирском майор этой же воинской части скончался на месте аварии.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что Лысенко в содеянном раскаялся. Он добровольно возместил потерпевшей стороне причиненный моральный вред, а также принял действия на заглаживание вреда.

В итоге, приговор гарнизонного военного суда в Калининграде: сержант осужден на два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.