2019-10-17T19:41:05+03:00
Общество

Ленинский проспект, Нарвскую и Киевскую больше не затопит: руководитель "Гидротехника" - о новинках в борьбе с подтоплениями в Калининграде

Алексей Мойса стал гостем утреннего эфира на радио "Комсомольская правда - Калининград"
Светлана БАРОН
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Из-за забитых листвой ливневок улица Пролетарская после дождя может выглядеть вот так.Из-за забитых листвой ливневок улица Пролетарская после дождя может выглядеть вот так.Фото: Иван МАРКОВ
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Осенью улицы Калининграда затапливает, несмотря на прочищенные ливневки. По словам директора МУП «Гидротехник» Алексея Мойсы, всему виной опадающие с деревьев листья, которые перекрывают стоки.

Отвечая на вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Калининград», глава «Гидротехника» рассказал о новинках в борьбе с подтоплениями, о ситуации на Октябрьском острове и о находках на дне озер.

Пускай живут миллион лет, мы их не касаемся! - о немецких решётках

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Решетки нового поколения

- У нас сейчас договоренность с «Чистотой», чтобы дворники, приходя утром на объект, начинали не с тротуаров, а с ливневок. Если надо, выезжает наша бригада. А у меня всегда с собой резиновые сапоги. Когда еду на работу и вижу лужу - выхожу из машины и ногами листву разгребаю. Минут десять, и вода сходит, - говорит Мойса.

Кроме того, в городе установили шесть десятков дождеприемных решеток, работающих по системе «bypass». Когда в них попадают листья, система их пропускает. Сейчас их тестируют, и если подтоплений не будет - начнут ставить повсеместно. А вот лужу на одном из спусков с моста на стадион на Октябрьском острове организовал... песок. Он забил канализационно-насосную станцию на острове, сейчас чистят.

В Калининграде установили 60 дождеприемных решеток, работающих по системе «bypass». Фото: Светлана БАРОН

В Калининграде установили 60 дождеприемных решеток, работающих по системе «bypass».Фото: Светлана БАРОН

- Глава города нам выделил деньги на новый вакуумный экскаватор, - похвастался Алексей Мойса. - Имея его, сможем каждую решетку в городе чистить два раза в год (а сейчас успеваем только один раз). Экскаватор работает, как пылесос: машина подъехала, опустила шланг, все высосала и уехала. Пока все это делают рабочие вручную.

Еще из новинок: на вечно затопляемых местах на Ленинском, 18 и на ул. Нарвской (где пожарная часть) появились новые «приемные корзины»; большой коллектор ливневой канализации установили в поселке им. А. Космодемьянского и на ул. Киевской, 23. Интересно, что чугунные немецкие решетки стараются сохранять.

- Пускай они лежат еще миллиард лет! - говорит Мойса. - Но поломанные, конечно, сдаем в утилизацию.

Специальная машина-амфибия занимается очисткой озера Поплавок. Фото: Иван МАРКОВ

Специальная машина-амфибия занимается очисткой озера Поплавок.Фото: Иван МАРКОВ

При чистке озер находят даже мебель

В год рабочие «Гидротехника» успевают почистить 30 км ручьев - вручную, когда вода пересыхает. А машина-амфибия этим летом дважды прошлась по городским водоемам: до нереста рыбы и после. Работы велись на Шенфлизе и Поплавке, Голубых озерах, Нижнем пруду и пруду Форта №11, Южном парке, на Зимнем и Летнем озерах и Гвардейских прудах. На водоемы в Чкаловске и озеро Пеньковое в конце улицы Летней амфибию обещают запустить в ноябре. Кстати, на Пеньковом в ближайшее время проведут мероприятия по дноуглублению и очистке.

Из озер этим летом доставали велосипеды, бочки, поддоны и даже диван — его нашли на Летнем озере. К сожалению, оштрафовать за такие художества не выходит, ведь видеокамер на озерах нет.

Алексей Мойса. Фото: Иван МАРКОВ

Алексей Мойса.Фото: Иван МАРКОВ

Про сбросы и запахи

А вот запахи Гагаринского ручья держит на контроле губернатор. В следующем году будут выделены деньги, и ручей вместе с речкой Лесной и прудом Ялтинским полностью очистят. Так что если «аромат» и останется, то только от цветения водорослей. Кстати, с начала года сотрудники МУП «Гидротехник» перекрыли 200 незаконных источников канализационных сточных вод.

- Сложность в том, что сброс стоков происходит тогда, когда люди дома - с 18 часов. Потому нам пришлось поменять время работы: теперь бригада, которая делает обследования, выходит не днем, а вечером. После перекрытия такой незаконной трубы ее владелец может обратиться к нам за бесплатным оформлением техусловий и поставить биологическую очистку, - рассказал Мойса.

Полный эфир слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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