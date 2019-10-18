Предъявите распечатки! Граждан Латвии не пустили в Калининград с электронными визами

Калининградец Роман Широухов не смог прилететь в Калининград из Риги из-за того, что у его жены и ребенка (они граждане Латвии) не было при себе распечаток электронных виз. Несмотря на то, что все документы были оформлены без ошибок и заранее, представители авиакомпании Аir Вaltic просто не пустили семью в самолет.

«Комсомолке» Роман сообщил, что регистрацию на рейс молодая семья прошла без проблем, а трудности возникли непосредственно при посадке.

- Мы летели домой всего на два дня, чтобы дитё моим родителям показать, - рассказывает Роман. - С документами все было в порядке. Более того, нас спокойно пропустили через границу. Пограничникам электронные визы мы предъявляли со смартфонов, и, конечно, никаких проблем не было. Более того, в условиях использования электронных виз ничего не сказано про то, что их необходимо распечатывать. Однако представители авиакомпании почему-то потребовали предъявить наши электронные визы в бумажном виде. Они мотивировали это тем, что у нас потом якобы могут возникнуть проблемы на российской таможне.

В разгоревшейся в соцсетях дискуссии приняла участие директор информационного центра туризма Калининградской области Галина Офицерова.

- Очень странная история, - написала она. - Похоже на провокацию. В общем, если есть подтверждение на электронном носителе, то его достаточно, поскольку данные есть уже в системе. То есть Погрануправление ФСБ России в этом случае совершенно не причем. Тут либо латвийские пограничники, либо это требование авиакомпании. Может они ввели такое требование, чтобы обезопасить себя и быть уверенными в том, что человека пропустят. Будем уточнять этот вопрос у авиакомпании.

О том, что добиваться объяснений необходимо от сотрудников авиакомпании, «Комсомолке» сообщили и в пресс-службе правительства Калининградской области:

- По инструкции Министерства иностранных дел, распечатывать визу не обязательно. Тут необходимо обращаться в представительство перевозчика.

Поездка в Калининград в итоге сорвалась, но Роман Широухов не собирается оставлять инцидент без последствий. Разобраться в проблеме ему пообещала и Галина Офицерова.

СПРАВКА "КП"

1 июля Калининградская область стала второй после Дальнего Востока территорией России, в которой заработали электронные визы. При этом «калининградский список» почти в два раза шире дальневосточного - в перечень вошли 53 страны. По состоянию на начало октября, возможностью посетить нашу область по электронным визам воспользовались более 45 тысяч иностранных туристов.

По словам министра по культуре и туризму Андрея Ермака, в июле-первой декаде августа были определенные сложности и большие очереди на границе. Сейчас сотрудники погранпереходов получили больше полномочий по принятию решений и могут при необходимости открывать дополнительные полосы.