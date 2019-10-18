2019-10-18T18:21:56+03:00
Общество

Нимфа, львы и гранитный медведь в клетке: самый загадочный дом Калининграда приговорили к сносу

Здание довоенной постройки оказалось помехой для нового моста через Преголю [фото]
Иван МАРКОВ
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Благодаря заботе мецената, дом на Галицкого мог бы еще долго украшать город.Благодаря заботе мецената, дом на Галицкого мог бы еще долго украшать город.Фото: Иван МАРКОВ
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Кованые решетки в два пальца толщиной, черные рамы окон, два забора с цепями и шипами, колонна массивных валунов, густой лес на маленьком пятачке земли, а в нем - каменный медведь в клетке. Странности благоустройства вокруг дома № 50-52 на улице Галицкого вызывали у прохожих много вопросов. Не смог ответить на них и председатель комитета территориального развития и строительства Калининграда Артур Крупин на общественных слушаниях, посвященных обсуждению строительства новых мостов через Преголю. Он сказал лишь, что из-за нового строительства загадочный дом будет снесен.

Артур Крупин заявил жильцам, что сохранить здание нет никакой возможности. Фото: Иван МАРКОВ

Артур Крупин заявил жильцам, что сохранить здание нет никакой возможности.Фото: Иван МАРКОВ

Замечательный сосед

Это четырехэтажное здание было построено еще до войны. Оно помнит и немецких жильцов, и первых советских переселенцев, и постперестроечных квартирантов. По словам пенсионера Василия Моисеева, живущего тут с 1960 года, все думали, что дом будет снесен еще в 90-е, так как состояние его к тому времени оказалось удручающим.

- Очень уж он страшным был, - говорит Василий Михайлович. - К нам друзья даже боялись заходить. Одно время объявили, что балконы у нас у всех аварийные, и выходить на них нельзя. Ведь с того времени, как дом заселили, у него лишь однажды крышу отремонтировали!

К разговору присоединяется еще один местный обитатель - Виктор Козлов из соседнего подъезда:

- Я тут больше 30 лет живу. Кто-то из наших копался в архивах и выяснил, что дом этот когда-то был на четыре подъезда, а сейчас осталось только два. Рядом каменный забор стоял обалденный. Ну, и вокруг все в таком же стиле. Но из-за того, что ремонта долго не было, трещать все начало, со стен штукатурка сыпалась, с крыши черепица валилась. Соседка у нас была, так ей по загривку прилетело. Еще б немного, и голову с плеч...

Черная роза и кованые решетки на окнах. Фото: Иван МАРКОВ

Черная роза и кованые решетки на окнах.Фото: Иван МАРКОВ

Когда смотреть на весь этот развал стало невмоготу, жилец с первого этажа по имени Игорь (фамилию никто из соседей не знает) сам взялся за ремонт. Вскоре первый этаж по периметру отштукатурили и покрасили, в подъезде вставили новые окна, над подъездными дверями появились кованые козырьки, разбитые лестницы восстановили, а перила заменили новыми (даже специально заказывали балясины).

- Он даже по латунному уголку на каждую ступень лестницы поставил, - добавляет Василий Моисеев.

- И два раза в год тут все красит, - подтверждает другая его соседка Надежда Жерш. – Еще почтовые ящики на всех купил и придверные коврики одинаковые.

- Старшая по дому, Ирина, собрала с соседей деньги на благоустройство, но он сказал ей, чтобы все раздали обратно, - вспоминает Виктор Козлов. – Я думаю, Игорь хотел, чтобы всем было приятно тут жить.

Дом окружает несколько заборов с шипами и цепями. Фото: Иван МАРКОВ

Дом окружает несколько заборов с шипами и цепями.Фото: Иван МАРКОВ

Львы, девушка и медведь

Вскоре Игорь взялся и за прилегающую к дому территорию.

- Вы бы видели, какой забор строился, - смеется Василий Моисеев. - Бригада копала траншею практически в человеческий рост. Две бетономешалки работали. Потом он целую рощу под окнами высадил. С одной стороны, конечно, шуму от дороги намного меньше стало, деревья его поглощают, а с другой – когда елки выросли, стало темновато.

- Как-то перед Новым годом пришел мужик с топором к нам во двор, хотел елку срубить, - кивает Виктор Козлов. - Такой транды получил, что больше здесь вряд ли когда-нибудь еще покажется.

Лет 10 назад Василий Моисеев возвращался домой и увидел, как грузовик везет огромный камень.

- Я тогда еще подумал: «Интересно, куда это такую глыбу таращат». Оказалось, к нашему дому. Потом еще целую кучу валунов приволокли. Некоторые не могли сгрузить манипулятором – такие были огромные.

Местами дом похож на неприступную крепость. Фото: Иван МАРКОВ

Местами дом похож на неприступную крепость.Фото: Иван МАРКОВ

Параллельно на фасаде появился рисунок черной розы и черная же табличка с надписью «Galizkogo Strasse», а перед домом - камень с короной и крестом, два бетонных льва, скульптура обнаженной девушки и самый странный объект: гранитный медведь в стальной клетке.

Самое удивительное, что с соседом-меценатом никто из остальных жильцов толком не знаком. Старожилы утверждают, что загадочный Игорь родился здесь в начале 1970-х и сейчас проживает с женой Анастасией. При встрече вежливо здоровается, но ни с кем не общается. Вероятно, поэтому никто и не решается у него спросить, что символизирует оскалившийся медведь, и почему цвет для оформления подъезда выбран таким мрачным: темно-зеленый и черный.

Возмещение ущерба

Как мне сообщили, Игорь должен был быть на встрече с представителем мэрии города, которую пообещали жителям дома в администрации. Мероприятие вскоре действительно состоялось, на него прибыл Артур Крупин вместе с проектировщиком будущего моста Александром Долгановым. Не было лишь Игоря. Вместо него явилась та самая его жена Анастасия, но разговор с ней вышел очень коротким.

- Мы не хотим, чтобы о нас что-то говорили, - отрезала женщина. - Никакой мистики в доме и вокруг него нет, просто хочется жить в благоустроенном дворе.

- У вас тут каменный медведь в клетке, не думаете, что это немного странно?

- Ничего странного. Медведь дорогой, на него мальчишки забирались, вот и поставили забор, чтобы никто на него не залезал. Если нас заставят отсюда съехать, все увезем с собой.

Гранитный медведь переедет вместе с хозяевами. Фото: Иван МАРКОВ

Гранитный медведь переедет вместе с хозяевами.Фото: Иван МАРКОВ

После получасового разговора с жителями (всего в здании 23 квартиры) Крупин выяснил, что они, в принципе, согласны на снос, но только при условии возмещения убытков. В принципе, общее мнение выразила школьная учительница.

- Я веду физику, алгебру и геометрию в старших классах, - глядя чиновнику в глаза, отчеканила она. - Если мою семью новые условия не устроят, никуда отсюда не съедем!

Скульптуры на фоне высаженного Игорем леса. Фото: Иван МАРКОВ

Скульптуры на фоне высаженного Игорем леса.Фото: Иван МАРКОВ

Снос без вариантов

Александр Долганов, представляющий питерскую компанию, проектирующую автомобильный и железнодорожный мост через Преголю, по секрету сообщил мне, что требования жителей немного превышают заложенную на снос дома сумму денег.

- Она еще будет уточняться после прохождения экспертизы, - оговорился, впрочем, проектировщик.- На выкуп квартир мы заложили около 63,5 миллиона рублей, а участок оценен в 16,9 миллиона.

- Но жители считают, что это не покроет их затрат?

- Оценщик будет общаться с каждым жильцом отдельно. После осмотра квартиры сумма может быть скорректирована.

- Сообщалось, что есть несколько проектов строительства моста и некоторые предусматривают сохранение дома.

- Это были ранние проработки. В окончательном варианте дом попадает под снос. Как и парковка, автосалон и производственные помещения, расположенные вдоль набережной. Но это уже на другой стороне реки. На этой будет снесен только данный дом и еще небольшие постройки.

В благоустройство территории и ремонт вложился всего один жилец. Фото: Иван МАРКОВ

В благоустройство территории и ремонт вложился всего один жилец.Фото: Иван МАРКОВ

Артур Крупин в свойственной ему манере объявил, что снос дома 50-52 – неизбежность.

- Потому что разработчики несколько лет трудятся над концепцией будущего моста, порядка десяти вариантов было предложено, и ни один из них не дает возможности сохранить этот дом, - пояснил вице-мэр. - После прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения будем заявляться в Росавтодор о включении в госпрограмму, потому что это крупный инвестиционный проект, и, конечно, собственными силами город его не потянет. После принятия решения о финансировании уточним рыночную стоимость каждой квартиры и решим вопрос о компенсационных выплатах. Жители хотят получить такие же комфортабельные и благоустроенные квартиры не меньшей площади и желательно в этом же районе, а также компенсацию за отделку.

- Это возможно?

- Я считаю, что возможно. Все эти затраты в сметные расчеты обязательно включим и постараемся их защитить на государственной экспертизе. И да, этот дом не аварийный, - поставил точку в разговоре Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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