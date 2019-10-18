Гороскоп «КП»: Как готовят знаки зодиака

В эту пятницу, 18 октября, отмечается Международный день повара. А вы вообще готовить умеете? Узнаем!

Овен

Овны практичны, в том числе в приготовлении еды. Прекрасно понимают, что для того, чтобы семья была сыта и в хорошем настроении, зависание у плиты неизбежно. Поэтому относятся к этому ответственно, но без фанатизма. Овнам не составит усилий безукоризненно приготовить шарлотку или борщ, а испортить яичницу с помидорами, по их мнению, просто невозможно. На другие кулинарные изыски у Овнов не хватает ни желания, ни фантазии.

Телец

Представители этого знака любит еду и все, что с ней связано: смотреть на еду, говорить о еде, трогать еду и, конечно же, готовить еду. И это взаимно! В руках Тельцов еда превращается в кулинарные шедевры, причем они не следуют точным рецептам, а всегда стараются проявлять фантазию и в каждое блюдо добавить что-то от себя. И получается замечательно. Магия, не иначе!

Близнецы

Близнецы практически не готовят для себя. Им достаточно перекусить что-нибудь на бегу. В то же время представители этого знака любят и умеют готовить. Они обожают баловать близких чем-нибудь вкусненьким, а также поражать гостей кулинарными изысками. Собирая званый ужин, Близнецы непременно замахиваются на шедевр и успешно с ним справляются. После восторженных отзывов, их безумный кулинарный запал остывает до следующего раза.

Рак

Раки начинают интересоваться готовкой в раннем детстве. Именно они в пять лет уже произвели на свет свои первые горелые оладушки в надежде обрадовать маму. Несомненно, Раки имеют врожденный талант кулинарить, так что они без с труда способны посоревноваться с любым шеф-поваром. У вас наверняка в пять лет оладьи не подгорали! Так что здесь без конкуренции. Опыт!

Лев

Львы практически не умеют готовить. Ведь зачем убиваться на кухне, если можно сходить в ресторан и съесть по-настоящему вкусно приготовленный стейк правильной прожарки? Не царское это дело у плиты стоять! Тем не менее ни один другой знак не получает столько комплиментов по поводу великолепно сваренных магазинных пельменей. Поклонники Львов благодарны уже за то, что те снизошли и решили их накормить.

Дева

Девы по-настоящему, искренне любят и умеют готовить. Не есть, не кормить семью, не удивлять гостей кулинарными шедеврами, а именно готовить. Девы получают такое удовольствие от процесса, что для них нет ничего лучше, чем остаться один на один с кухонной утварью. Это еще одна возможность для Дев расслабиться и помедитировать. Результаты такой медиации обычно ошеломительные, что неудивительно, потому что пища, приготовленная с любовью, просто не может получиться плохо.

Весы

Говоря откровенно, Весы умеют неплохо готовить, но в еде довольно привередливы. И они совсем не уверены, что смогут состряпать на своей кухне достойное каре ягненка под малиновым соусом, и скорее пойдут за ним в ресторан. А дома в холодильнике стоит борщ. И на сегодня, и, кстати, на завтра тоже. Но Весы уверены, что это идеальный и самый правильный борщ. Ну, если не нравится, то вон шпроты лежат. И так сойдет.

Скорпион

Скорпионов можно назвать настоящими кулинарами. Они не бояться заглянуть в самые опасные глубины поваренной книги и сотворить что-то особенное. Скорпионы не станут размениваться на супы и традиционные гарниры. Им хочется удивить близких бургиньоном и крокембушем. И самое главное, что все, кто попробует это нечто, останутся живыми.

Стрелец

Можно сказать, что готовка это не по части Стрельцов. Но с некоторой оговоркой. Приготовить простые и вкусные блюда они сумеют, но не захотят. И часто прикидываются кулинарным профаном. Чтобы не припахали. Поэтому если увидите, что шарлотка почернела, а суп по консистенции напоминает кисель, то подмигните Стрельцу, который делал вид, что усердно готовит. Вы разгадали его план.

Козерог

Козероги готовят очень хорошо. В делах съедобных они настоящие профессионалы. Но они боятся свободы и стараются ни на йоту не отходить от рецепта. Они обожают отмерять граммы, взвешивать каждый ингредиент и затем по линеечке выкладывать готовое блюдо. Не для красоты, а чтобы не было хаоса. Ведь хаос для Козерога равнозначен смерти.

Водолей

Нельзя сказать, что Водолеи плохо готовят. Они вообще не готовят. Никогда. Бутерброд и лапша быстрого приготовления — это их лучшие блюда. И даже в этих случаях сэндвич получится кривоватым, а сливая воду с лапши они обязательно обожгутся. Но главное, что в этом мире полуфабрикатов они не чувствуют себя ущемленными. Даже в гости могут позвать. Попробовать фирменные наггетсы.

Рыбы

Рыбы готовят, только когда к ним приходит вдохновение. И даже в этом случае лучше всего у них получаются супы. А что сложного? Накидать моркови в кастрюлю. А еще лучше — в мультиварку. И можно отдыхать. Ведь главное красиво накрыть на стол, выбрать яркие тарелки. И даже если суп будет пересоленным или уже остывшим, никто из близких не осмелится об этом сказать. Ведь Рыбы так старались.