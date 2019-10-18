О чем говорит Калининград: Ярость мошенников, крушение трамвая и нашествие добрых насекомых

Мошенников - на чистую воду!

Всех достали телефонные мошенники. Наверняка, каждый из нас получал звонок с московского номера, снимал трубку и слышал не очень приятный мужской (или женский) голос, который сообщал что-то то о картах, кредитах и банковских операциях. По хорошему надо сразу говорить "до свиданья" и класть трубку, но некоторые зачем-то продолжают разговор, а кое-кто попадается в сети негодяев (каждый день таковых, как минимум, пятеро). Эта история началась уже довольно давно, но полиция только на этой неделе открыла на обозрение общественности список телефонных номеров, с которых могут звонить нечестные люди. Сразу скажем, мера запоздалая и неэффективная. Потому что в списке всего десять позиций, а мошеннических номеров в десять, а то и в сто раз больше. К тому же вряд ли кто-то будет эти номера из "черного списка" учить наизусть.

Тут важнее другое. Необходимо запомнить другие номера - с которых обычно звонят из реальных банков, и не отвечать, если разговора с вами пытается добиться какой-то подозрительный тип с подозрительного "аккаунта". Но если подняли трубку, нужно очень внимательно слушать. Как справедливо заметил в радиоэфире руководитель компании "БКС-Премьер" Виталий Багаманов, мошенники обычно задают весьма странные вопросы. Вот на эту странность и обратите внимание в первую очередь.

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"Песа" сошла с рельсов

В Калининграде по сути остался один нормальный трамвай - это польская "Песа", которая более-менее отвечает современным требованиям. Все остальные - громыхающие чешские вагончики, которые можно встретить на снимках 70-х годов прошлого века. Но и с "Песой" на этой неделе случилась беда: она сошла с рельсов. На новость отреагировали бурно: кто-то ругал трамвай, кто-то рельсы, а кто-то снова поставил ребром вопрос о целесообразности трамвайной сети в Калининграде.

Но в итоге на поверхность снова всплыл очевидный тезис: если о трамвайной сети не заботиться, то ни о какой целесообразности и заикаться не стоит. Понятно, что калининградские трамваи в нынешнем виде - это вчерашний день. Но сохранить трамваи необходимо. Потому что, во-первых, это наше прошлое, это история (самая старая сеть в России!). А, во-вторых, это наше будущее, достаточно взглянуть на тренды развития общественного транспорта в европейских городах. Вывод простой: нужна глобальная программа развития общественного транспорта, где своя роль будет и у трамваев, более современных, чем сейчас, разумеется. И под эту программу, когда она будет готова, посчитана, пересчитана и выверена, нужно просить, а, может, требовать денег у Москвы. Дают же федералы на Северный обход и Приморское кольцо. И на трамваи дадут. Нефть и газ в России еще есть.

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Семья лебедей еще в полном составе. Снимок сделан эти летом.Фото: Денис Штейн

Расстреляли лебедей

Дикую историю рассказал калининградский фотограф Денис Штейн. Этим летом в одном их глухих уголков области он снимал документальный фильм о семье лебедей. Следил, как появляются птенцы, как они вырастают... А недавно приехал на знакомый водоем и увидел, что четверых лебедей нет - убиты. Неизвестные охотники, или, вернее, браконьеры забавы ради расстреляли почти все семейство.

Эта история не могла не задеть за живое, как и любая история, где жертвами оказываются беззащитные существа. Но, увы, народным гневом всё, скорее всего, и закончится. Полиция хоть и начала проверку, но шансы найти живодеров ничтожно малы. А наказать живодеров еще сложнее. Но пусть хотя бы найдут и покажут миру. Хочется посмотреть в глаза этим, с позволения сказать, людям.

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Ужасное нашествие

О "страшном" нашествии божьих коровок я услышал еще на прошлой неделе, но, честно говоря, не придал этому значения. Ерунда какая-то, думал. До тех пор думал, пока как-то в магазине мне не прилетело в шею что-то твердое и шевелящееся. Посмотрел - божья коровка. Потом еще одна прилетела, а за ней третья. Потом увидел, что в соцсетях публикуют чуть ли не целые галереи с насекомыми, буквально оккупировавшие квартиры честных налогоплательщиков. Их действительно стало как-то очень много. Что происходит? Не сезон же божьих коровок!

Но в БФУ имени Канта успокоили - как раз сезон. Наталья Кудикина, кандидат биологических наук, рассказала, что массовое появление божьих коровок в погожие осенние дни – это норма. Мол, погода сейчас стоит теплая, а значит божьим коровкам самое то. Полетают пару недель и в спячку. И призвала калининградцев не бояться этих тварей. Никакого вреда человеку они причинить не могут, напротив, жрут вреденосную тлю. И вообще они милые и добродушные. Как в мультиках.

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Туристы у Кафедрального собора.Фото: Александр КАТЕРУША

Обошли Питер

Санкт-Петербург, конечно, во всем состязается с Москвой (тут извечный и бесконечный спор), мы до Питера, как говорится, не доросли, но иногда тоже обходим Северную столицу на поворотах. Как сейчас, например. Ассоциация туроператоров России на этой неделе выясняла, куда россияне поедут на новогодние праздники. И, что приятно, по данным одного из крупнейших операторов, Калининград по популярности, точнее, по число бронирований жилья, обогнал Санкт-Петербург.

Эта новость, разумеется, не могла не зажечь региональный патриотизм. Но при этом заставила загрустить, потому что смотреть зимой в Калининграде особенно-то и нечего. Да и погода, скорее всего, будет так себе. Новый год под дождем - то еще удовольствие. Хотя... В Питере с погодой еще хуже, поэтому выбор туристов я понимаю и одобряю. Но число культурных достопримечательностей Калининграду надо наращивать, а существующие беречь, ка зеницу ока.

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