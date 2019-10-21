Ольга Аринцева: Глава муниципалитета уже не может быть «местным царьком»

В октябре в Калининграде прошел «Пятый Гражданский форум Калининградской области». В нем приняли участие представители общественных палат регионов, общественных объединений, муниципалитетов и госвласти. О результатах форума «Комсомолке» рассказала председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева.

- В этом году главной темой форума стало сотрудничество гражданского общества и власти. Почему именно этот вопрос стал основным?

- Сейчас уже можно сказать, что гражданское общество стало полноценным актором развития региона. Есть и понимание, что качественный скачок в развитии невозможен без сотрудничества власти и общества. Причем, понимание такого сотрудничества есть на всех уровнях принятия решений, как в области, так и в стране, и это отрадно. Для дальнейшего развития необходимо обеспечить постоянную коммуникацию между властью и обществом, от этого, в том числе, зависит скорость изменений для повышения качества жизни.

- Губернатор Антон Алиханов, который принял участие в форуме, отметил, что общество вторгается в консервативную сферу госуправления, а это усиливает процесс разбюрокрачивания сторон нашей жизни. В чем выражается это вторжение?

- Например, в изменении механизма формирования общественных советов при министерствах. Для этого Общественная палата разработала специальный закон, который подписал губернатор. Раньше эти советы формировали сами чиновники, по-сути, они были «ручными», так как туда не допускали людей, которые бы задавали щекотливые, неудобные вопросы и уж тем более, критиковали их работу. По новому закону, общественные советы при министерствах теперь будут формироваться Общественной палатой на конкурсной основе, что даст возможность войти в их состав независимым от чиновников людям. Членов общественных советов будут выдвигать общественные организации, их утверждение будет происходить по результатам рейтингового голосования.

- В резолюции Форума, в том числе, была рекомендация разработать программу развития территориального общественного самоуправления (ТОС). На ваш взгляд, в регионе приживется такая форма самоуправления?

- Мое мнение – Калининградская область созрела для развития ТОС. Общественник знает проблемы своей территории, он может объединяться с другими общественниками, озвучивать и решать проблемы. Здесь важен уровень общественников, чем он выше, тем больше у него возможностей на равных разговаривать с главой муниципалитета, который уже не может быть «местным царьком». Это повысит ответственность местной власти, как и прозрачность в принятии решений. Вот к этому необходимо стремиться.

Во время гражданского Форума работали пять секций, на которых были приняты рекомендации для правительства, депутатов и местных администраций.

- Во время Форума работали пять секций, и на всех были приняты рекомендации для правительства, депутатов и местных администраций. Есть ли механизм контроля за их внедрением в жизнь?

- Понятно, что все решения форума не будут реализованы единомоментно, даже не все рекомендации могут быть реализованы. Если мы пишем «Создать инфраструктуру содействия развитию ТОС», этим будет заниматься комиссия палаты по территориальному развитию. Для нас форум – это точка старта для дальнейшего развития, чтобы к следующему форуму мы пришли с результатами. И они есть. В 2016 году на Гражданском форуме была рекомендация создать новый закон об общественных советах при министерствах. Все об этом давно забыли, а закон разработан и уже принят! Но для этого была проведена огромная подготовительная работа, хотя бы для того, чтобы палата получила право законодательной инициативы, чтобы внести этот законопроект в Облдуму. Конечно, я не могу сейчас сказать, в какой степени будут проработаны принятые на форуме рекомендации, но все вопросы будут обсуждены на Совете палаты. Лично для меня важно, чтобы форум не прошел в пустую – встретились, поговорили, выпили кофе, издали книжку и разошлись. Я хочу, чтобы от таких мероприятий мы оттолкнулись и пошли дальше.

- Выступая на форуме, вы несколько раз подчеркнули, что некоммерческие общественные организации в Калининградской области становятся более профессиональными, и это нужно использовать на благо региона. Каким образом?

- Есть такое понятие, как синхронизация и синергетический эффект. Если деятельность НКО будет синхронизирована с планами развития региона, работой власти, то эффект может оказаться в разы больше. Например, сейчас эффективность НКО оценивают, в основном, по количеству привлеченных денег. Получил грант – ты молодец, привел деньги. Миллион? Ура! Что ты на них сделал? Обучил детей или просветил взрослых, провел семинар, помог кому-то. Хорошо? Конечно.

Но, наверное, в развитие этих хороших дел может быть и другой подход. Пример: ты - НКО из муниципалитета и знаешь о планах властей сделать твой город туристической жемчужиной востока области. Ты можешь специализироваться, на туризме, на урбанистике, на финансовой грамотности или помощи инвалидам-колясочникам. Но если ты знаешь, как будет развиваться твой город, твой проект будет вписан в логику его развития. Ты можешь заняться, например, инклюзивным сельским туризмом или соучастным проектированием с вовлечением жителей, или финансовой грамотностью в сфере малого бизнеса, который нужно развивать в логике туристических сервисов. И такой проект в рамках общего развития муниципалитета может выстрелить, средства гранта, вписанные в единую конструкцию, заработают с совсем другим эффектом...

Другими словами, если проект общественной организации ложится в контекст того, что делается на территории, то он дает совокупный эффект по развитию. Мне видится, что Общественная палата и общественные советы должны выступать еще и некими координаторами такой совместной работы НКО и власти.

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Состоятся публичные слушания по проекту бюджета

Постоянный комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам проводит публичные слушания по проекту закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Всех желающих приглашают принять участие в обсуждении.

В подготовленном правительством области законопроекте, в частности, содержится прогноз доходов и расходов следующего года. Предполагается, что в казну поступят более 113 миллиардов рублей. Потратить же планируется в общей сложности 116 с половиной миллиардов рублей. Дефицит бюджета предусмотрен в сумме 3 миллиардов 198 миллионов рублей. С 24 по 30 октября работа над проектом главного финансового документа будет вестись в думских комитетах.

Публичные слушания состоятся 5 ноября 2019 года в 16.00 в конференц-зале областной Думы (г. Калининград, ул. Кирова,17). С проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте Калининградской областной Думы www.duma39.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Законопроекты", а также в приложении к нашей газете за 22 октября 2019 года.

7 ноября депутатский корпус рассмотрит законопроект в первом чтении на заседании областной Думы.