Задержанный за хулиганство калининградец повредил батарею в отделении полиции, обварился кипятком и умер

Совершенно дикая история произошла накануне в отделении внутренних дел Московского района Калининграда. Один из задержанных за мелкое хулиганство сумел каким-то невероятным способом открутить заглушку от батареи в камере и обвариться кипятком, хлынувшим из радиатора.

- Сотрудники полиции незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду "Скорой помощи", которая его госпитализировала, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Однако усилия медиков оказались напрасными - мужчина скончался в больнице.

В полиции добавили, что в настоящее время региональным УМВД проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.