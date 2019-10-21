2019-10-21T14:47:21+03:00
Происшествия

Задержанный за хулиганство калининградец повредил батарею в отделении полиции, обварился кипятком и умер

Региональное Управление МВД проводит служебную проверку
Кирилл Алексеев
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ЧП произошло в отделении полиции Московского района.ЧП произошло в отделении полиции Московского района.Фото: Александр Подгорчук
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Совершенно дикая история произошла накануне в отделении внутренних дел Московского района Калининграда. Один из задержанных за мелкое хулиганство сумел каким-то невероятным способом открутить заглушку от батареи в камере и обвариться кипятком, хлынувшим из радиатора.

- Сотрудники полиции незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду "Скорой помощи", которая его госпитализировала, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Однако усилия медиков оказались напрасными - мужчина скончался в больнице.

В полиции добавили, что в настоящее время региональным УМВД проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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